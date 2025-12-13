ETV Bharat / spiritual

14 से 20 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल: नए सप्ताह में इन राशियों की खुलेगी किस्मत

14 से 20 दिसंबर 2025 का साप्ताहिक राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को सेहत को लेकर लापरवाही नहीं बरतनी है. अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से उचित परामर्श लेते रहें. वहीं , इस आने वाले नए सप्ताह में व्यापारियों को अपने निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है. नौकरीपेशा वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. आपके कामों को देखकर प्रमोशन के चांस बन रहे हैं. आपके रुपए-पैसे की बात करें तो इस सप्ताह आप बेवजह खर्चों से परेशान रहेंगे. यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं, तो सोच-समझकर निर्णय लें. प्रेम-संबंधों में दरार आ सकती है. वैवाहिक संबंधों में भी सावधानी बरतें. घर में तनाव हो सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. वृषभ- इस सप्ताह आपकी सेहत में परेशानी दिखाई दे रही है. आपके पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है परहेज करें. आपको बिजनेस में मेहनत करनी होगी, जिसका परिणाम साकारात्मक होगा. किसी डील के पूरे ना होने से आप परेशान हो सकते हैं. नौकरी में अभी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव ना करें. आपके प्रेम-संबंधों की बात करें, तो जो जातक सिंगल है उन्हें पार्टनर मिल सकता है, वहीं, वैवाहिक संबंधों में चल रही परेशानियां दूर होंगी. आपकी आर्थिक स्थिति भी इस सप्ताह पहले से बेहतर रहेगी. यदि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है. छात्र इस समय अपना ध्यान केवल पढ़ाई पर केंद्रित करें, लाभ होगा.यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य परेशान कर सकता है. इस पर आपका काफी धन खर्च होगा. नए सप्ताह में आपका बिजनेस बढ़िया रहेगा. आपकी मुलाकात नए-नए लोगों से हो सकती है, जिससे व्यापार और अच्छा चलेगा. नौकरी वाले जातक नई नौकरी के बारे में मत सोचें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी से अनबन हो सकती है, सावधान रहें. आपके रुपए पैसे की बात करें तो इस सप्ताह आपका पैसा धार्मिक यात्राओं पर खर्च हो सकता है. आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकते हैं. छात्र अपनी शिक्षा पर फोकस बनाए रखें. यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, तो आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी. कर्क- इस सप्ताह आपकी सेहत की बात करें तो आपको सावधान रहना होगा. पेट की समस्या परेशान कर सकती है. आपको व्यापार को लेकर इस सप्ताह टेंशन रहेगी. नौकरीपेशा वाले जातक निर्णय लेने में परेशान रहेंगे. इस सप्ताह आपका प्रेम-संबंधों गति पकड़ेगा. प्रेमी हो मुलाकात रोमानी रहेगी. वैवाहिक जीवन भी अच्छा चलेगा. आने वाले नए सप्ताह में खर्चा बढ़ा रहेगा. यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो मार्केट की चाल देखकर ही फैसला लें. छात्रों को पढ़ाई को लेकर गंभीर रहना होगा. सिंह- इस राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह तनावभरा हो सकता है. आपकी सेहत बिगड़ सकती है. ध्यान रखें. व्यापारियों के लिए यह सप्ताह फलदायक रहेगा. डिजाइनिंग करने वाले जातकों को बड़ी डील मिल सकती है नौकरी में सावधानी रखनी होगी. आपके प्रेम-संबंध प्रगाढ़ होंगे. वैवाहिक जीवन में भी आप सावधान रहें. जीवनसाथी से झगड़ा हो सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. निवेश करने से लाभ होगा. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह खुशियां लेकर आ रह है. कन्या- नये सप्ताह की शुरुआत कमजोर स्वास्थ्य के साथ हो रही है. टेंशन को स्वास्थ्य पर हावी मत होने दें. नौकरी के मामले में यह सप्ताह संतोषजनक रहेगा. जो काम दिया जाए उसे चुपचाप शांति से निपटाएं. वहीं, बिजनेस करने वालों को यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जिसका फल उन्हें भविष्य में मिलेगा. प्रेम-संबंधों में सावधानी बरतें. वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा. वहीं, नए सप्ताह में आपका काफी धन खर्च हो सकता है.. प्लान बनाकर काम करें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है. सीनियर से सलाह लेते रहें.