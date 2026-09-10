13 सितंबर से 19 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों को होगा तगड़ा लाभ, मिलेगी सफलता
नया सप्ताह काफी उम्मीदें लेकर आ रहा है. सभी जातकों को नए मौके भी मिलेंगे. विस्तार से पढ़ें.
Published : September 10, 2026 at 12:01 PM IST
मेष- सितंबर महीने का तीसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर ठीक-ठाक रहेगा. इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. खून से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है. इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा. करियर और व्यवसाय के लिए यह नया सप्ताह बढ़िया है. व्यापार में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी वाले जातकों को कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी यह सप्ताह बढ़िया है. आपके और आपके प्रिय पात्र की सभी गलतफहमियां दूर होंगी. वैवाहिक संबंधों में तनाव दिखाई दे रहा है. बातचीत से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ाएं. हायर एजुकेशन वाले छात्रों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. उन्हें पढ़ाई-लिखाई के नए अवसर प्राप्त होंगे.
वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए भी आने वाला नया सप्ताह सही रहेगा. अपनी सेहत का ध्यान रखें. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से मुलाकात करनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा वाले जातकों को थोड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नई नौकरी में अभी मन कम लगेगा. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आप और आपके प्रिय पात्र में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों को पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है.
मिथुन- सितंबर महीने का नया सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए मिला-जुला दिखाई दे रहा है. कान या पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं. संभलकर रहें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे बढे़ रहेंगे. नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा है. व्यापारियों के लिए बिजनेस में नई योजनाएं मददगार साबित होंगी. प्रेम संबंधों के लिए नया सप्ताह अच्छा रहेगा. प्रिय पात्र संग रोमांस में डूबे रहेंगे. शादीशुदा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के प्रमोशन के चांस हैं. गलत दोस्तों की संगत के चलते पढ़ाई में दिक्कते आ सकती हैं.
कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा. आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ेंगे. इसके साथ-साथ इनकम में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है. करियर और व्यवसाय के लिहाज से आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. बिजनेस पार्टनर संग मतभेद हो सकता है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. प्रेम संबंधों में मनमुटाव हो सकता है. वैवाहिक संबंधों में भी उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है. ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है. शिक्षा के लिए समय अच्छा है. हायर एजुकेशन वाले जातकों को लाभ हो सकता है.
सिंह- सिंह राशि की बात करें तो आने वाला नया सप्ताह सही दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत अधिक करेंगे. इसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे. नौकरी वाले जातकों को इस नए सप्ताह अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सरकारी नौकरी वाले जातकों के लिए भी सप्ताह बढ़िया रहेगा. प्रेम संबंधों में इस सप्ताह गर्माहट आएगी. आप अपने प्रिय पात्र संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में आपको जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा. शिक्षा की बात करें तो आपको इस सप्ताह किसी के सहयोग की जरुरत पड़ेगी. जिसमें आपका मार्गदर्शन होगा.
कन्या- सितंबर महीने का आने वाला तीसरा और नया सप्ताह सामान्य रहेगा. इस सप्ताह खाने-पीने में सावधानी बरतें, वरना फूड प्वाइजनिंग हो सकती है. यह सप्ताह आपके लिए खर्चीला रहेगा. फालतू के खर्चे परेशान करेंगे. व्यापारियों की सभी योजनाएं सफल रहेंगी. नौकरी वाले जातकों को किसी यात्रा करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें. रिश्तों में दरार पड़ सकती है. वैवाहिक संबंधों में अहम ना लाएं. शिक्षा की बात करें तो छात्रों को नियम बनाकर पढ़ाई करनी होगी, तभी सफलता हाथ लगेगी.
तुला- तुला राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह मिला-जुला रहेगा. लापरवाही के चलते आपकी सेहत बिगड़ सकती है. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है. लेकिन खर्च भी बढ़े रहेंगे. बिजनेस करने वालों को अपने संपर्कों को बढ़ाना होगा, तभी लाभ होगा. नौकरी वाले जातकों की प्रशंसा होगी. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं रहेगा. प्रिय पात्र से किसी बात पर झगड़ा हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. शिक्षा के लिहाज से यह नया सप्ताह ठीक रहेगा.
वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखनी की जरुरत है. खांसी, जुकाम-बुखार परेशान कर सकते हैं. आपकी आर्थिक इस हफ्ते बढ़िया रहेगी. यदि आपने किसी को धन उधार दे रखा है तो वह वापस मिल सकता है. व्यापारियों को काबिलियत के अनुसार ही लाभ होगा. नौकरी करने वाले जातकों को सफलता मिलती दिखाई दे रही है. प्रेम संबंधों को लेकर भी यह सप्ताह अच्छा रहेगा. वैवाहिक संबंधों में गर्माहट बनी रहेगी. जीवनसाथी संग मिलकर कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं.
धनु- धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपकी सेहत कुछ नर्म रहेगी. सप्ताह के अंत में पेट से संबंधित कोई समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है. बढ़िया रहेगी. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी. नौकरीपेशा जातकों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. इस सप्ताह आप अपने प्रेमी साथी संग रोमांस में डूबे रहेंगे. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी को पूरा सपोर्ट करेंगे. छात्रों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. उनका मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा.
मकर- मकर राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह सामान्य रहेगा. इस हफ्ते आपको स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरुरत है. सप्ताह के अंत में सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है. आर्थिक स्थिति के लिए यह सप्ताह बढ़िया रहेगा. आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारियों को लाभ हो सकता है, लेकिन जोश में होश ना खोएं. नौकरी वाले जातकों को सावधानीपूर्वक कार्य करना होगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमी के चलते तनाव हो सकता है. वैवाहिक संबंधों को अच्छा बनाए रखने का प्रयास करें. विद्यार्थियों को अपना मनपसंद विषय पढ़ने का अवसर मिलेगा.
कुंभ- कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. आप नया वाहन या घर खरीदने का विचार बना सकते हैं. इस सप्ताह आपको प्रेम संबंधों में सावधानीपूर्वक रहना होगा. प्रिय पात्र से कुछ मनमुटाव हो सकता है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी संग खुश रहेंगे. व्यापारियों को कोई सरकारी आर्डर मिल सकता है. नौकरीपेशा जातकों का समय बढ़िया रहेगा. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देने की जरुरत है.
मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही भारी पड़ सकती है. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी. किसी आवश्यक कार्य के लिए आपको अपनी जमा पूंजी खर्च करनी पड़ सकती है. इस सप्ताह व्यवसाय को लेकर आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है. नौकरी वाले जातको के लिए भी समय अच्छा रहेगा. प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके लिए समय बढ़िया रहेगा. आप अपने प्रेमी साथी से दिल की बात कह सकते हैं. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी आपके साथ दोस्त की तरह रहेगा. हायर एजुकेशन वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी.