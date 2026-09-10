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13 सितंबर से 19 सितंबर का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों को होगा तगड़ा लाभ, मिलेगी सफलता

मेष- सितंबर महीने का तीसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कुल मिलाकर ठीक-ठाक रहेगा. इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. खून से संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है. इस हफ्ते आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा. करियर और व्यवसाय के लिए यह नया सप्ताह बढ़िया है. व्यापार में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है. नौकरी वाले जातकों को कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी यह सप्ताह बढ़िया है. आपके और आपके प्रिय पात्र की सभी गलतफहमियां दूर होंगी. वैवाहिक संबंधों में तनाव दिखाई दे रहा है. बातचीत से रिश्तों में नजदीकियां बढ़ाएं. हायर एजुकेशन वाले छात्रों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. उन्हें पढ़ाई-लिखाई के नए अवसर प्राप्त होंगे.

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए भी आने वाला नया सप्ताह सही रहेगा. अपनी सेहत का ध्यान रखें. इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारियों के लिए समय अच्छा रहेगा. बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों से मुलाकात करनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा वाले जातकों को थोड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नई नौकरी में अभी मन कम लगेगा. प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह ठीक-ठाक रहेगा. आप और आपके प्रिय पात्र में किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों को पढ़ाई-लिखाई पर विशेष ध्यान देने की जरुरत है.

मिथुन- सितंबर महीने का नया सप्ताह इस राशि के जातकों के लिए मिला-जुला दिखाई दे रहा है. कान या पेट से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं. संभलकर रहें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे बढे़ रहेंगे. नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा है. व्यापारियों के लिए बिजनेस में नई योजनाएं मददगार साबित होंगी. प्रेम संबंधों के लिए नया सप्ताह अच्छा रहेगा. प्रिय पात्र संग रोमांस में डूबे रहेंगे. शादीशुदा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के प्रमोशन के चांस हैं. गलत दोस्तों की संगत के चलते पढ़ाई में दिक्कते आ सकती हैं.

कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा. आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हो सकता है. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. इस सप्ताह आपके खर्चे बढ़ेंगे. इसके साथ-साथ इनकम में भी बढ़ोत्तरी हो सकती है. करियर और व्यवसाय के लिहाज से आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. बिजनेस पार्टनर संग मतभेद हो सकता है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. प्रेम संबंधों में मनमुटाव हो सकता है. वैवाहिक संबंधों में भी उतार-चढ़ाव दिखाई दे रहा है. ससुराल पक्ष से मतभेद हो सकता है. शिक्षा के लिए समय अच्छा है. हायर एजुकेशन वाले जातकों को लाभ हो सकता है.

सिंह- सिंह राशि की बात करें तो आने वाला नया सप्ताह सही दिखाई दे रहा है. इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है. आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. धन की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यापारी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत अधिक करेंगे. इसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे. नौकरी वाले जातकों को इस नए सप्ताह अच्छे अवसर मिल सकते हैं. सरकारी नौकरी वाले जातकों के लिए भी सप्ताह बढ़िया रहेगा. प्रेम संबंधों में इस सप्ताह गर्माहट आएगी. आप अपने प्रिय पात्र संग कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में आपको जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा. शिक्षा की बात करें तो आपको इस सप्ताह किसी के सहयोग की जरुरत पड़ेगी. जिसमें आपका मार्गदर्शन होगा.

कन्या- सितंबर महीने का आने वाला तीसरा और नया सप्ताह सामान्य रहेगा. इस सप्ताह खाने-पीने में सावधानी बरतें, वरना फूड प्वाइजनिंग हो सकती है. यह सप्ताह आपके लिए खर्चीला रहेगा. फालतू के खर्चे परेशान करेंगे. व्यापारियों की सभी योजनाएं सफल रहेंगी. नौकरी वाले जातकों को किसी यात्रा करनी पड़ सकती है. प्रेम संबंधों में सावधानी बरतें. रिश्तों में दरार पड़ सकती है. वैवाहिक संबंधों में अहम ना लाएं. शिक्षा की बात करें तो छात्रों को नियम बनाकर पढ़ाई करनी होगी, तभी सफलता हाथ लगेगी.