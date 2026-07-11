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12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 का साप्ताहिक राशिफल: कई जातकों को मिलेगा प्रमोशन का तोहफा

कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा. इस सप्ताह खान-पान पर विशेष ध्यान दें. आपको बाहर के भोजन से बचना होगा, वरना परेशानी हो सकती है. नए सप्ताह में व्यर्थ के खर्चों से दूर रहें. बिजनेस करने वाले जातकों के लिए समय अच्छा है. व्यापारियों की सभी योजनाएं कामयाब होती दिखाई दे रही हैं. नौकरी वाले जातको के लिए भी समय बढ़िया है. कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहेगी. प्रेमी जातकों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला है. संभलकर चलें. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी का बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान कर सकता है. शिक्षा के लिए समय ठीक रहेगा.

सिंह- इस राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह ठी-ठाक दिखाई दे रहा है. आपको इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा. सर्दी-बुखार हो सकता है. आर्थिक स्थिति इस हफ्ते मध्यम रहेगी. व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाएं. संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. साथी संग आनंदित समय बिताएंगे. वैवाहिक संबंधों के लिए समय बढ़िया है. जीवनसाथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा. अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी होगी. सरकारी नौकरी वाले जातकों को मान-सम्मान मिलेगा. पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देने की जरुरत है. किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन की आवश्यकता है.

कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर परेशान होने की जरुरत नहीं है. थोड़ी सावधानी बरतें. मौसम के बदलाव के चलते खांसी-जुकाम हो सकता है. इस सप्ताह आर्थिक स्थिति सही रहेगी.रुपये-पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. व्यर्थ के खर्च कम रहेंगे. व्यापारियों की पार्टनर संग किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है. नौकरी वाले जातकों का ट्रांसफर हो सकता है. संबंधों के लिए यह सप्ताह कुछ परेशानी वाला रहेगा. आपका अपने प्रिय पात्र के साथ किसी बात को लेकर विवाद होने की नौबत है. वैवाहिक संबंध भी बिगड़ सकते हैं. ससुराल पक्ष से विवाद हो सकता है. शिक्षा को लेकर समय ठीक रहेगा. आपका मन पढ़ाई-लिखाई में लगा रहेगा.

मिथुन- आने वाला नया हफ्ता मिथुन राशि के जातकों के लिए बढ़िया है. अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. आर्थिक स्थिति के लिए समय बढ़िया है. आपकी जिंदगी में रोमांस के अवसर मिलेंगे. गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा. जीवनसाथी की नौकरी में उन्नति होगी. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई-लिखाई में कम रहेगा. हायर एजुकेशन वाले जातकों के समय बहुत बढ़िया रहेगा.

वृषभ- वृषभ राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह मिला-जुला दिखाई दे रहा है. पेट दर्द या कील मुहांसे की समस्या परेशान कर सकती है. यह सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा. व्यापारियों का पार्टनर संग मेलजोल अच्छा रहेगा. वैवाहिक संबंधों में भी खुशियां दिखाई दे रही हैं. जीवनसाथी का सपोर्ट मिलेगा. प्रेम संबंधों को लेकर सावधान रहें. नौकरीपेशा जातकों के लिए समय परेशानी वाला है. कार्यक्षेत्र में मेहनत करनी पड़ सकती हैं. शिक्षा में यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो उन्नति होगी.

मेष- जुलाई का दूसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा. आपको इस हफ्ते सिर दर्द या माइग्रेन की परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति को लेकर भी यह सप्ताह अच्छा है. प्रेम संबंधों की बात करें तो साथी संग रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे. वैवाहिक संबंधों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें. बिजनेस के लिहाज से भी सप्ताह अच्छा रहेगा. पार्टनर संग व्यापार को आगे बढ़ाने के बारे में प्लानिंग करेंगे. नौकरी वाले जातक यदि बदलाव चाहते हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें. शिक्षा में सावधान बरतनी होगी.

तुला- तुला राशि के जातकों के लिए जुलाई का नया सप्ताह अच्छा है. बदलते मौसम के चलते अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. इस सप्ताह पेट दर्द या मुंह के छालों की समस्या हो सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेतिन खर्चें टेंशन बढ़ा सकते हैं. बिजनेस के लिहाज से समय खुशियों भरा है. आपको किसी यात्रा भी करनी पड़ सकती है. नौकरीपेशा वालों के लिए समय बढ़िया है. कार्यक्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी. प्रेम संबंधों के लिए समय कुछ खास नहीं है. वैवाहिक संबंधों के लिए समय अच्छा रहेगा. जीवनसाथी संग रोमांटिक समय बिता सकते हैं. शिक्षा को लेकर भी समाचार अच्छा रहेगा. हायर एजुकेशन वाले छात्रों के लिए समय उतार-चढ़ाव वाला दिखाई दे रहा है. कंपटीशन की तैयारी के मेहनत जारी रखें.

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सही रहेगा. पेट में जलन आपको परेशान कर सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. इस सप्ताह उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है. बिजनेस अटके हुए कार्य पूरे होंगे. नौकरीपेशा जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. प्रमोशन की खुशखबरी मिल सकती है. प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है. हल्की-फुल्की नोंकझोक हो सकती है, लेकिन रिश्तों में मिठास भी बनी रहेगी. वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे. जीवनसाथी के सहयोग से कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. शिक्षा के लिए समय अच्छा है. पढ़ाई-लिखाई में ध्यान देने की कोशिश करें.

धनु- यह सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा. आपकी सेहत बिगड़ सकती है, थोड़ा सावधान रहें. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. इस सप्ताह आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे रुके हुए सभी कार्य पूरे हो सकते हैं. बिजनेस करने वाले जातक यात्रा कर सकते हैं. नौकरी वाले जातको के लिए समय अच्छा रहेगा. उनका प्रमोशन हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा. प्रेमी संग रोमांस में डूबे रहेंगे. शादीशुदा संबंधों में थोड़ी समस्या हो सकती है. किसी दूसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप के चलते विवाद हो सकता है. शिक्षा को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है.

मकर- जुलाई का नया सप्ताह आपके लिए मध्यम फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. गृहस्थ जीवन के लिए यह समय अच्छा रहेगा, लेकिन तनाव आपके रिश्तों पर भी असर डालेगा. आपके पारिवारिक जीवन और सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. हिम्मत रखने से सब काम बनेंगे. नौकरीपेशा लोगों के कामों में तेजी आएगी. झूठे आरोपों से बचकर रहें. अपने काम में सतर्कता बरतें. व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. आपके बिजनेस पार्टनर की सेहत बिगड़ सकती है. छात्र पढ़ाई को लेकर खुश होंगे. ट्रैवलिंग के लिए सप्ताह की शुरुआत उत्तम रहेगी.

कुंभ- यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए खुशियों से भरा रहेगा. आपकी सेहत ठीक रहेगी. आपको गला दर्द या कंधे में चोट लग सकती है. वैवाहिक संबंधों संबंधों के लिए भी समय खुशियों भरा है. व्यर्थ के खर्च बढ़े रहेंगे. परंतु आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. प्रिय पात्र संग किसी बात पर झगड़ा हो सकता है. इस सप्ताह आप कोई मकान या दुकान आदि खरीदने की योजना बना सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों को नए अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी वाले जातकों को प्रमोशन का तोहफा मिल सकता है. शिक्षा में मेहनत जारी रखें.

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा समय लेकर आ रहा है. किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेडिकल चेकअप अवश्य करवाएं. आर्थिक स्थिति के लिए समय थोड़ा सावधानी वाला रहेगा. आप क्षमतानुसार ही धन खर्च करें. व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा है. नौकरी वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल अवश्य मिलेगा. प्रिय पात्र से अच्छी मुलाकात होगी. वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहेंगे. जीवनसाथी का दोस्ताना व्यवहार आपके दिल को छू सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रहेगा.