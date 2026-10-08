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11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 का राशिफल: मेष राशि का बढ़ेगा बैंक बैंलेंस, जानें अपना भविष्यफल

11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2026 का राशिफल ( ETV Bharat )

मेष- अक्टूबर महीने का दूसरा सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है. प्रेमी युगल के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. आप रिश्ते की असलियत से वाकिफ होंगे और दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगे. गृहस्थ जीवन रोमांस से भरपूर रहेगा और रिश्ता एकदम नया जैसा महसूस होगा. आपको लगेगा कि आपका जीवनसाथी वही है जिसकी वास्तव में आपने कल्पना की थी. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम का आनंद उठाने का मौका मिलेगा. आपने जो मेहनत की है, उसका फल मिल सकता है. आपकी पदोन्नति हो सकती है. व्यापार को गति मिलेगी. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. खर्च में कमी आएगी. सप्ताह की शुरुआत में आप अपने काम और निजी जीवन के बीच तालमेल बिठाने में कामयाब रहेंगे जिससे आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी. आप किसी क्रिएटिव काम में हाथ आजमाएंगे और आपको मान-सम्मान के साथ-साथ लोकप्रियता भी मिलेगी. यात्रा के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा.

वृषभ- इस राशि के जातकों के लिए आने वाला दूसरा सप्ताह मध्यम रूप से फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन में अच्छे समाचार मिलेंगे. आपके बीच की नजदीकियां बढ़ेंगी और दूरियों में कमी आएगी. शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा. आप अपने सहकर्मियों से अच्छा बर्ताव करेंगे, जिससे आपको फायदा होगा. आपकी छवि मजबूत होगी और आपका काम अच्छा रहेगा. व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय काफी उन्नतिदायक रहेगा. अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नए ऑफर के बारे में सोचना होगा जिससे मार्केट की गतिविधियों को नियंत्रण में रखा जा सके. वित्त प्रबंधन समय की आवश्यकता होगी क्योंकि आपकी इनकम तो बहुत अच्छी होगी लेकिन आपके खर्चे भी साथ-साथ बढ़ने शुरू हो गए हैं. उन पर नियंत्रण करने की कोशिश आपको जल्द ही करनी पड़ेगी. विद्यार्थी वर्ग के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा. आप पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे. यात्रा करने के लिए सप्ताह की शुरूआत उत्तम रहेगी.

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को भी अपने रिश्ते में नई ताजगी देखने को मिलेगी. आपका प्रिय दिल खोलकर आपसे प्यार स्वीकार करेगा और आप दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री रहेगी. शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा और परिवार की जिम्मेदारियों को समझने लगेंगे. परिवार वाले भी आपसे खुश रहेंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में और बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि अब आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं. ऐसे में गलती की गुंजाइश नहीं होगी. व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए भी यह सप्ताह बहुत कुछ प्रदान करने वाला रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में बार-बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वह कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. आपकी सेहत में हल्का सुधार होगा. नई जगह घूमने जाने की कोशिश करेंगे. सप्ताह के मध्य में यात्रा या ट्रैवलिंग हो सकती है. यात्रा करने के उद्देश्य से सप्ताह का मध्य अच्छा रहेगा. कर्क- यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोग आनंदित रहेंगे. रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे. गृहस्थ जीवन खुशनुमा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों का स्वभाव थोड़ा अलग होगा. उन्हें स्वभाव में बदलाव लाना पड़ेगा. नौकरी में सावधानी बरतें. व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. काम में तरक्की होगी. आपकी एनर्जी हाई रहेगी, जिससे हर काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे. पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा. लोग एक-दूसरे के प्रति जिम्मेदारी समझेंगे. आपकी मां जी भी धार्मिक काम में बिजी रहेंगी. घर में पूजा-पाठ हो सकती है. आपकी मेहनत रंग लाएगी. आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे. यात्रा करने के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा. सिंह- यह सप्ताह आपके लिए सामान्य रूप से फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों को इस सप्ताह रोमांस को बढ़ाने का मौका मिलेगा. मूवी देखने या वक्त बिताने जा सकते हैं जहां रोमांटिक तरीके से अपनी बात अपने प्रिय के सामने रखेंगे. गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को काम में मजा आएगा और जो लोग व्यापार करते हैं वो भी अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे. आप काफी खुश रहेंगे जिससे कई कामों को समय रहते निपटा पाएंगे. सप्ताह के अंतिम दिन आपकी आमदनी के लिए अच्छे रहेंगे. इनकम में बढ़ोतरी होगी और कुछ अनचाहा धन भी आपके पास आ सकता है. हालांकि सप्ताह की शुरूआत थोड़ी धीमी होगी. खर्चों में बढ़ोतरी होगी. मानसिक चिंता रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य में स्थितियां अच्छी हो जाएंगी. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी. आपकी सेहत अच्छी रहेगी यात्रा करने के लिए सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे. कन्या- यह सप्ताह आपके लिए आंशिक तौर पर फलदायक रहेगा. प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा. अपने रिश्ते में जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे और अपनी सूझबूझ का परिचय देंगे. गृहस्थ जीवन बढ़िया रहेगा. रिश्ते को मजबूत बनाएंगे. नौकरीपेशा लोगों के ट्रांसफर होने के योग बन रहे हैं. यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको पैसों का लाभ हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया रहेगी. शुरुआत में आपकी इनकम तेजी से बढ़ेगी लेकिन सप्ताह के मध्य में आते-आते कुछ खर्चे बढ़ने लगेंगे. उसके बाद सप्ताह के अंत में आप खुद पर ध्यान देंगे. आपको खुद की ग्रूमिंग करना पसंद आएगा. कुछ नई शॉपिंग भी कर सकते हैं. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे नतीजे मिलेंगे. आपकी मेहनत दिखाई देगी. यात्रा करने के उद्देश्य से इस सप्ताह के अंतिम दिन अच्छे रहेंगे.