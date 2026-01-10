ETV Bharat / spiritual

11 जनवरी से 17 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों का पूरे सप्ताह चमकेगा भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

मेष- मेष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नय सप्ताह सामान्य रहेगा. स्वास्थ्य के लिहाज से समय कमजोर रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आपको नए-नए तरीकों से धन प्राप्त हो सकता है. यह आपके जीवन के लिए लाभकारी रहेगा. प्रेम संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है. झगड़े की भी नौबत आ सकती है. वैवाहिक संबंधों को संभालने की आवश्यकता है, अन्यथा, लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है. बिजनेस करने वाले जातकों को अपने पार्टनर के साथ मिलजुलकर कार्य करना होगा. नौकरीपेशा वालों को ऊंचे पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है. प्रमोशन भी हो सकता है. विद्यार्थियों की बात करें, तो उनके लिए यह समय तनाव भरा रहेगा. आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो समय अभी थोड़ा कठिन है. वृषभ- इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह ठीक रहेगा. सेहत के लिहाज से थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं. आपको आंख, नाक से संबंधित कोई मौसमी परेशानी हो सकती है. आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. नए-नए तरीकों से धन का आगमन होगा. व्यापारियों के लिए सप्ताह बढ़िया है. कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं. नौकरीपेशा जातको को अधिकारियों से लाभ हो सकता है. आप अपने प्रेमी संग दिल का हाल बयां करेंगे और उनके दिल का हाल जानने की कोशिश करेंगे. गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए थोड़ा संभलकर चलना होगा. विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है. सेहत के हिसाब से ध्यान देने की जरूरत है. घुटनों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. नियमित रूप से एक्सरसाइज करें. व्यापारियों को बिजनेस में लाभ हो सकता है. नौकरी वाले जातकों के लिए समय अच्छा है. इंक्रीमेंट हो सकता है. प्रेम संबंधों के लिए समय कमजोर रहेगा. आपकी अपने प्रेमी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है. वैवाहिक संबंध अच्छे बने रहेंगे. आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप कुछ नया निवेश कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा विचलित करने वाला रहेगा. उनका मन पढ़ाई-लिखाई में कम लगेगा. कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहेगा. सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य कुछ परेशानी दे सकता है. अपने माता-पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें. आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. आपको बिजनेस में लाभ हो सकता है. पार्टनरशिप में कार्य करने वालों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं. नौकरी करने वाले जातकों को अपने मान-सम्मना का ध्यान रखना होगा. प्रेम संबंध ठीक-ठाक रहेंगे. आप अपने प्रेमी संग कहीं किसी यात्रा की योजना बना सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में कुछ तनाव आएंगे. ससुराल पक्ष से संबंधों को लेकर सतर्क रहें. विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई में मेहनत का फल मिलेगा. सिंह- सिंह राशि के जातकों के लिए नया सप्ताह अच्छा बीतेगा. आपके स्वास्थ्य की बात करें तो वह भी बढ़िया रहेगा. किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होगा. व्यापार में उन्नति हो सकती है और धन के निवेश से लाभ होगा. नौकरी पेशा जातकों का प्रमोशन संभव है. धन का आवागमन बना रहेगा. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. पूर्व में किए गए निवेश से लाभ हो सकता है. प्रेमी जातक अपने साथी के लिए रोमांटिक रहेंगे. आपका व्यापार आगे बढ़ेगा. गृहस्थ जीवन में कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं, आपके जीवनसाथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा परेशानी वाला रहेगा, लेकिन आईटी सेक्टर, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग आदि के विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा. कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ कमजोर रहेगा. सेहत के लिहाज से आपको ध्यान रखना होगा. व्यायाम करें तथा उचित खान-पान रखें. व्यापारियों के लिए समय अच्छा है. उन्हें कोई नया कार्य मिल सकता है. परिवार में प्रसन्नता बनी रहेगी. आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आमदनी की अपेक्षा दैनिक खर्च बढ़ेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ आपका लगाव बहुत अधिक रहेगा, शादीशुदा जीवन अच्छा रहेगा. आप अपने जीवन साथी को कहीं बाहर घुमाने लेकर जा सकते हैं. विद्यार्थियों को लापरवाही के चलते परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हायर एजुकेशन वाले जातकों को भी पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान देने होगा.