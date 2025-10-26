ETV Bharat / spiritual

एक नवंबर से फिर बजेंगी शहनाई, जाने इस साल के शुभ विवाह मुहूर्त

पंचांग शास्त्र के मुताबिक नवंबर और दिसंबर 2025 में कुछ ऐसे दिन हैं जो विवाह के लिए काफी शुभ माने गए हैं.

Shehnai will play again from November 1
एक नवंबर से फिर बजेंगी शहनाई (सांकेतिक तस्वीर. (Getty Image))
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 26, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है. माना यह भी जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं. इसके साथ ही सृष्टि का संचालन फिर से शुरू हो जाता है और बीते चार महीने से बंद चल रहे सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं. इसमें शादी के अलावा मुंडन, गृह प्रवेश और यज्ञोपवीत संस्कार आदि शामिल हैं.

देवउठनी एकादशी इस साल 1 नवंबर को मनाई जाएगी. इसी दिन से शादी की शहनाई बजने लगेंगी. मान्यता के मुताबिक चातुर्मास के समय सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. इस अवधि जुलाई से प्रारंभ होकर करीब 142 दिन तक चलती है. इसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन से शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं. पंचांग के मुताबिक नवंबर और दिसंबर 2025 में कुछ ऐसे भी दिन हैं जो विवाह के लिए काफी अधिक शुभ माने गए हैं.

नवंबर में गूंजेगी शहनाइयां

देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर का महीना विवाह के लिए काफी अनुकूल रहेगा. नवंबर में कुल 13 शुभ तिथियां मिल रही हैं जिन पर विवाह शुभ माना गया है.

auspicious time for marriage
शादी शुभ मुहूर्त (IANS)

नवंबर 2025 के विवाह मुहूर्त

  • 2 नवंबर 2025
  • 3 नवंबर 2025
  • 5 नवंबर 2025
  • 8 नवंबर 2025
  • 12 नवंबर 2025
  • 13 नवंबर 2025
  • 16 नवंबर 2025
  • 17 नवंबर 2025
  • 18 नवंबर 2025
  • 21 नवंबर 2025
  • 22 नवंबर 2025
  • 23 नवंबर 2025
  • 25 नवंबर 2025
  • 30 नवंबर 2025

दिसंबर में शादी के मुहूर्त

नवंबर की तुलना में दिसंबर महीने में विवाह के लिए काफी कम मुहूर्त हैं. पंचांग के मुताबिक दिसंबर 2025 में सिर्फ 3 शुभ तिथियां विवाह के लिए रहेंगी.

दिसंबर 2025 के विवाह मुहूर्त

  • 4 दिसंबर 2025
  • 5 दिसंबर 2025
  • 6 दिसंबर 2025

विवाह में शुभ मुहूर्त की महत्ता
ज्योतिष शास्त्र की मानें तो हर क्षण में ग्रह और नक्षत्र अपनी स्थिति बदलते रहते हैं. इस वजह से उनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर सीधा पड़ता है. वहीं शुभ मुहूर्त वह समय होता है जब ग्रहों की स्थिति वर और वधू दोनों के ही पक्ष में होती है. इस समय की गई शादी न केवल दांपत्य जीवन में सौभाग्य और स्थिरता लाती है बल्कि देवी-देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है.

(डिस्क्लेमर : यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है. यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए ईटीवी भारत उत्तरदायी नहीं है.)

ये भी पढ़ें- तुलसी विवाह कब है 2 या 3 नवंबर? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि

