एक नवंबर से फिर बजेंगी शहनाई, जाने इस साल के शुभ विवाह मुहूर्त

एक नवंबर से फिर बजेंगी शहनाई ( सांकेतिक तस्वीर. (Getty Image) )

हैदराबाद : हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है. माना यह भी जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योग निद्रा से जागते हैं. इसके साथ ही सृष्टि का संचालन फिर से शुरू हो जाता है और बीते चार महीने से बंद चल रहे सभी मांगलिक कार्य फिर से प्रारंभ हो जाते हैं. इसमें शादी के अलावा मुंडन, गृह प्रवेश और यज्ञोपवीत संस्कार आदि शामिल हैं.

देवउठनी एकादशी इस साल 1 नवंबर को मनाई जाएगी. इसी दिन से शादी की शहनाई बजने लगेंगी. मान्यता के मुताबिक चातुर्मास के समय सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. इस अवधि जुलाई से प्रारंभ होकर करीब 142 दिन तक चलती है. इसके बाद देवउठनी एकादशी के दिन से शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं. पंचांग के मुताबिक नवंबर और दिसंबर 2025 में कुछ ऐसे भी दिन हैं जो विवाह के लिए काफी अधिक शुभ माने गए हैं.

नवंबर में गूंजेगी शहनाइयां

देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर का महीना विवाह के लिए काफी अनुकूल रहेगा. नवंबर में कुल 13 शुभ तिथियां मिल रही हैं जिन पर विवाह शुभ माना गया है.

शादी शुभ मुहूर्त (IANS)

नवंबर 2025 के विवाह मुहूर्त