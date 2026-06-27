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30 साल की उम्र के बाद चमकता है इन 3 राशियों का भाग्य, मिलता है सिर्फ पैसा और बड़ा पद!

ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार 30 वर्ष की आयु के बाद तीन राशि वालों को अपार धन और भाग्य में वृद्धि मिलती है.

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 3:20 PM IST

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हैदराबाद: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों की चाल और दशा का हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है. कुछ लोगों को जीवन के शुरुआती दौर में ही सफलता मिल जाती है, जबकि कुछ जातकों का भाग्य एक विशेष उम्र के बाद उदय होता है. ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक वृश्चिक, मकर और कुंभ ऐसी तीन राशियां हैं, जिनके जातकों को जीवन के पहले 30 वर्षों में कड़े संघर्ष और मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है. इस दौरान उनके बनते हुए कार्यों में भी बार-बार बाधाएं आती हैं. लेकिन जैसे ही ये जातक 30 वर्ष की आयु पार करते हैं, इनकी किस्मत का बंद ताला खुल जाता है और इन्हें करियर व धन के मामले में अपार सफलता मिलती है.

इस विषय पर लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है, शनि और प्लूटो जैसे ग्रहों के धीमे प्रभाव के कारण ये तीनों राशियां 'लेट ब्लूमर्स' होती हैं. 30 साल की उम्र तक इनका जीवन कठिन परीक्षाओं से गुजरता है, लेकिन यही संघर्ष इन्हें भविष्य के लिए मजबूत बनाता है. इस पड़ाव को पार करते ही ग्रहों का अनुकूल गोचर इनके जीवन में राजयोग जैसी स्थिति पैदा करता है, जिससे इन्हें अचानक धन और बड़ा पद मिलता है.

डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार इन तीनों राशियों का पूरा विश्लेषण इस प्रकार है:

1. वृश्चिक राशि (Scorpio)
इस राशि के जातक स्वभाव से अत्यंत रहस्यमयी, गंभीर और अनुशासित होते हैं. 30 साल की उम्र से पहले इन्हें अत्यधिक भावनात्मक उतार-चढ़ाव और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है और कई बार इनकी कड़ी मेहनत का श्रेय दूसरे लोग ले जाते हैं. लेकिन जैसे ही ये जातक 30 वर्ष की आयु का पड़ाव पार करते हैं, इनके भीतर एक गजब की निर्णय क्षमता और मैच्योरिटी आती है. इस उम्र के बाद ये जातक अपनी वास्तविक ऊर्जा को पहचानकर सही दिशा में काम करने लगते हैं, जिससे इनके जीवन में अचानक धन लाभ होता है और करियर में तरक्की के नए रास्ते खुल जाते हैं.

2. मकर राशि (Capricorn)
मकर राशि के स्वामी कर्मफल दाता शनि देव हैं जो व्यक्ति को तपाकर सोना बनाते हैं. इसी वजह से मकर राशि के लोगों को शुरुआती जीवन में हर छोटी चीज़ के लिए जी-तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और परिणाम बहुत धीमी गति से मिलते हैं, जिससे शुरुआत में ये थोड़े निराश भी हो सकते हैं. हालांकि, जैसे ही ये जातक 30 साल की उम्र पार करते हैं, शनि देव की इन पर विशेष कृपा शुरू हो जाती है. इसके प्रभाव से इनके बिजनेस और नौकरी में अचानक बड़ा उछाल आता है और इन्हें समाज में उच्च पद, मान-प्रतिष्ठा के साथ-साथ प्रचुर धन लाभ प्राप्त होता है.

3. कुंभ राशि (Aquarius)
मकर की तरह कुंभ राशि पर भी शनि देव का ही आधिपत्य होता है, इसलिए इन्हें भी शुरुआती जीवन में काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं. इन जातकों को 30 वर्ष की आयु तक भाग्य का सहयोग नहीं मिलता और कई बार जी-तोड़ मेहनत करने के बाद भी उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल पाते, जिससे इनका हौसला डगमगाने लगता है. इस उम्र को पार करते ही इनका रुका हुआ भाग्य पूरी तरह से चमक उठता है और इन्हें समाज में एक नई पहचान व खूब सारा धन मिलता है. इन्हें केवल अपने आलस्य से बचना चाहिए, क्योंकि इस पड़ाव के बाद उनकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती.

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