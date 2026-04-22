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वॉलेट और पर्स को ना बनाएं स्टोर रूम, अपनाएं ये उपाय, पैसों से भरी रहेगी जेब

हैदराबाद: प्रत्येक आदमी के जीवन में हर चीज का महत्व और स्थान है. इसका जीवन में बहुत असर भी पड़ता है. आज के समय में लोग चाहते हैं कि उनके पास खूब सारा पैसा आए और टिके भी. जिससे जरुरत के समय वह काम आए. इससे इतर कई लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास पैसा तो आता है, लेकिन टिकता नहीं है. महीना खत्म होता नहीं, पैसा समाप्त हो जाता है. इसके पीछे हमारी कुछ आदतें भी शामिल होती है. आज हम बात कर रहे हैं पर्स या वॉलेट के बारे में.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक अगर जातक अपने पर्स में कुछ खास चीजें रखता है तो उसे कभी भी पैसे की कमी नहीं सताएगी. उसे मुसीबत के समय राहत मिलेगी और उसके खर्चों पर भी लगाम लगेगा. चलिए पर्स से संबंधित कुछ वास्तु टिप्स जानते हैं.