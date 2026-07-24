उत्तराखंड का 'चंदू' चैंपियन, पैदल कर डाली 18,500 किलोमीटर की यात्रा, जानिये कैसे
चंदू कार्की ने 3 साल के 806 दिनों में 18,554 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की. इस दौरान उन्होंने कठिन आध्यात्मिक, प्रेरणादायी यात्राएं की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 24, 2026 at 2:43 PM IST
बेरीनाग(उत्तराखंड): बेरीनाग तहसील नजदीकी गांव मानीखेत के 23 वर्षीय युवा चंदू कार्की ने 18 हजार 554 किलोमीटर की ऐतिहासिक पद यात्रा पूर्ण कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया. चन्दू कार्की ने चारधाम की पदयात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, हरिद्वार से पशुपतिनाथ तक कांवड़ पदयात्रा तथा हरिद्वार से उज्जैन महाकालेश्वर तक कांवड़ पदयात्रा जैसी कठिन आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी यात्राओं को 806 दिन सफलतापूर्वक पूर्ण किया. चन्दू कार्की से ईटीवी संवाददाता प्रदीप महरा ने खास बातचीत की है.
चंदू कार्की ने बताया उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई अल्मोड़ा से पूरी की है. उन्होंने बताया भारत को करीब से जानने और उसकी संस्कृति, आध्यात्मिक धरोहर तथा प्राकृतिक सुंदरता को देखने के उद्देश्य से 19 सितंबर 2023 को अपने गांव माणीखे़त (बेरीनाग) से अखिल भारतीय पैदल यात्रा की शुरुआत की.
इस यात्रा के दौरान 806 दिनों में 18,554 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की. भारत के लगभग सभी प्रमुख राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने देश के अलग-अलग लोगों, उनकी संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को बहुत करीब से जाना.यात्रा के दौरान उन्हें भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ. इसके अलावा देश के अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की भी यात्रा उन्होंने की.
उनकी यात्रा की सबसे विशेष उपलब्धियों में दो लंबी पैदल कांवड़ यात्राएं शामिल हैं. जिसमें हरिद्वार से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन (मध्य प्रदेश) तक पैदल कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक पैदल कांवड़ यात्रा शामिल है. इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत-नेपाल सीमा पार कर महेन्द्रनगर, अत्तरिया, धनगढ़ा क्षेत्र, बुटवल, नारायणगढ़ (चितवन), हेटौडा और काठमांडू होते हुए भगवान श्री पशुपतिनाथ के दर्शन किए.
चंदू कार्की ने कहा यात्रा का उद्देश्य केवल पैदल चलना नहीं था, बल्कि भारत और नेपाल की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आम लोगों के जीवन को करीब से समझना तथा अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाना था. उन्होंने कहा वर्तमान समय में वे अपने यात्रा अनुभवों को सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं.
उन्होंने कहा आने वाले समय में मेरा लक्ष्य भारत और अन्य देशों में और भी बड़े एडवेंचर अभियान, एक्सपेडिशन और प्रेरणादायक यात्राएं करना है. फन्होंने कहा ऐसे साहसिक अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार एवं संबंधित विभाग सहयोग और प्रोत्साहन करें.
18,554 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा के दौरान उन्हें कई ऐसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. कई बार ऐसे सुनसान और आबादी रहित रास्ते मिले, जहां 2–3 दिनों तक कोई गांव या बाज़ार नहीं मिलता था. ऐसे समय में मेरे पास जो थोड़ा-बहुत सामान होता था, उसी के सहारे सफर जारी रखना पड़ता था. कई बार केवल बिस्कुट और पानी के सहारे ही पूरा दिन निकालना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी यात्रा रोकने का विचार नहीं किया.
पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के अलग-अलग राज्यों के लोगों का प्यार और अपनापन महसूस किया. उन्होंने कहा यदि किसी एक राज्य का नाम लेना हो, तो गुजरात उनके लिए सबसे यादगार रहा. उन्होंने कहा मेरी यात्रा का सबसे डरावना अनुभव हरिद्वार से नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर की पैदल कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ.
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