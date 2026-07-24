ETV Bharat / spiritual

उत्तराखंड का 'चंदू' चैंपियन, पैदल कर डाली 18,500 किलोमीटर की यात्रा, जानिये कैसे

चंदू कार्की ने 3 साल के 806 दिनों में 18,554 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की. इस दौरान उन्होंने कठिन आध्यात्मिक, प्रेरणादायी यात्राएं की.

CHANDU KARKI TRAVEL RECORD
चंदू कार्की पैदल यात्रा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 24, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेरीनाग(उत्तराखंड): बेरीनाग तहसील नजदीकी गांव मानीखेत के 23 वर्षीय युवा चंदू कार्की ने 18 हजार 554 किलोमीटर की ऐतिहासिक पद यात्रा पूर्ण कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया. चन्दू कार्की ने चारधाम की पदयात्रा, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, हरिद्वार से पशुपतिनाथ तक कांवड़ पदयात्रा तथा हरिद्वार से उज्जैन महाकालेश्वर तक कांवड़ पदयात्रा जैसी कठिन आध्यात्मिक एवं प्रेरणादायी यात्राओं को 806 दिन सफलतापूर्वक पूर्ण किया. चन्दू कार्की से ईटीवी संवाददाता प्रदीप महरा ने खास बातचीत की है.

चंदू कार्की ने बताया उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई अल्मोड़ा से पूरी की है. उन्होंने बताया भारत को करीब से जानने और उसकी संस्कृति, आध्यात्मिक धरोहर तथा प्राकृतिक सुंदरता को देखने के उद्देश्य से 19 सितंबर 2023 को अपने गांव माणीखे़त (बेरीनाग) से अखिल भारतीय पैदल यात्रा की शुरुआत की.

CHANDU KARKI TRAVEL RECORD
बेरीनाग पहुंचने पर चंदू का स्वागत (फोटो सोर्स: चंदू कार्की)

इस यात्रा के दौरान 806 दिनों में 18,554 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की. भारत के लगभग सभी प्रमुख राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंचे. इस दौरान उन्होंने देश के अलग-अलग लोगों, उनकी संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली को बहुत करीब से जाना.यात्रा के दौरान उन्हें भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ. इसके अलावा देश के अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की भी यात्रा उन्होंने की.

Chandu Karki Travel Record
ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत (फोटो सोर्स: चंदू कार्की)

उनकी यात्रा की सबसे विशेष उपलब्धियों में दो लंबी पैदल कांवड़ यात्राएं शामिल हैं. जिसमें हरिद्वार से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन (मध्य प्रदेश) तक पैदल कांवड़ यात्रा, हरिद्वार से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर तक पैदल कांवड़ यात्रा शामिल है. इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत-नेपाल सीमा पार कर महेन्द्रनगर, अत्तरिया, धनगढ़ा क्षेत्र, बुटवल, नारायणगढ़ (चितवन), हेटौडा और काठमांडू होते हुए भगवान श्री पशुपतिनाथ के दर्शन किए.

चंदू कार्की ने कहा यात्रा का उद्देश्य केवल पैदल चलना नहीं था, बल्कि भारत और नेपाल की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आम लोगों के जीवन को करीब से समझना तथा अपने अनुभवों को लोगों तक पहुंचाना था. उन्होंने कहा वर्तमान समय में वे अपने यात्रा अनुभवों को सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं.

CHANDU KARKI TRAVEL RECORD
चंदू कार्की ने साहसिक यात्राएं भी की (फोटो सोर्स: चंदू कार्की)

उन्होंने कहा आने वाले समय में मेरा लक्ष्य भारत और अन्य देशों में और भी बड़े एडवेंचर अभियान, एक्सपेडिशन और प्रेरणादायक यात्राएं करना है. फन्होंने कहा ऐसे साहसिक अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार एवं संबंधित विभाग सहयोग और प्रोत्साहन करें.

CHANDU KARKI TRAVEL RECORD
केदारनाथ में चंदू कार्की (फोटो सोर्स: चंदू कार्की)

18,554 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा के दौरान उन्हें कई ऐसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा. कई बार ऐसे सुनसान और आबादी रहित रास्ते मिले, जहां 2–3 दिनों तक कोई गांव या बाज़ार नहीं मिलता था. ऐसे समय में मेरे पास जो थोड़ा-बहुत सामान होता था, उसी के सहारे सफर जारी रखना पड़ता था. कई बार केवल बिस्कुट और पानी के सहारे ही पूरा दिन निकालना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी अपनी यात्रा रोकने का विचार नहीं किया.

Chandu Karki Travel Record
चंदू कार्की ने पैदल यात्रा कर बनाया रिकॉर्ड (फोटो सोर्स: चंदू कार्की)

पूरी यात्रा के दौरान उन्होंने भारत के अलग-अलग राज्यों के लोगों का प्यार और अपनापन महसूस किया. उन्होंने कहा यदि किसी एक राज्य का नाम लेना हो, तो गुजरात उनके लिए सबसे यादगार रहा. उन्होंने कहा मेरी यात्रा का सबसे डरावना अनुभव हरिद्वार से नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर की पैदल कांवड़ यात्रा के दौरान हुआ.

पढे़ं- रामेश्वरम से पैदल चलकर पहलगाम पहुंचा शिव भक्त, अमरनाथ मंदिर में दर्शन की लालसा

पढे़ं- सपने में आए बाबा नीम करौली, 1500 किमी पैदल यात्रा कर कैंची धाम पहुंच गए सुरेश बिश्नोई

पढे़ं- गजब का हौसला! अहमद रजा ने बिन पैसे पैदल पूरी की केदारनाथ यात्रा, ईटीवी भारत के जरिए दिया खास संदेश - Ahmed Raza Kedarnath Yatra

TAGGED:

चंदू कार्की पैदल यात्रा
चंदू कार्की यात्रा रिकॉर्ड
बेरीनाग चंदू कार्की
CHANDU KARKI PAIDAL YATRA
CHANDU KARKI TRAVEL RECORD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.