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मां को कंधे पर केदारनाथ यात्रा, पैदल नापे 1800 किमी, ये हैं आज के 'श्रवण' कुमार

रुद्रप्रयाग(उत्तराखंड) चारधाम यात्रा के दौरान भक्ति आस्था, समर्पण के तमाम किरदार देखने को मिल रहे हैं. उत्तर प्रदेश बदायूं जिले का रहने वाला धीरज भी इन्हीं किरदारों में से एक है. धीरज अपनी माता को कंधों पर बैठाकर लगभग 1800 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर केदारनाथ धाम पहुंचा है. ऐसा कर धीरज ने मातृभक्ति की अनूठी मिसाल पेश की है. धीरज ने यह यात्रा महज तीन महीने 24 दिन में पूरी की है.

धीरज ने बताया उनकी माता की लंबे समय से बाबा केदारनाथ के दर्शन करने की इच्छा थी. मां की इस मनोकामना को पूरा करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया. जिसके बाद बिना किसी विशेष साधन के पूरी यात्रा पैदल तय करने का निर्णय लिया. रास्ते की तमाम कठिनाइयों, मौसम की चुनौतियों और शारीरिक थकान के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. वह अपनी मां को कंधों पर लेकर लगातार आगे बढ़ता रहा.

केदारघाटी में उमड़ी भीड़, भावुक हुए लोग: जैसे ही धीरज अपनी माता को कंधों पर लेकर केदारघाटी पहुंचे, वहां मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए. उनकी इस अद्भुत भक्ति और समर्पण को देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं. कई लोगों ने धीरज का स्वागत किया. सभी ने उनके इस जज्बे को सलाम किया.

आज का 'श्रवण' कुमार (ETV Bharat)

अब धीरज अपनी माता के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए तैयार हैं. उनकी यह कठिन तपस्या अब पूर्ण होने वाली है. धीरज की यह यात्रा न सिर्फ एक बेटे के अपने मां के प्रति प्रेम को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ संकल्प के सामने कोई भी दूरी और कठिनाई बड़ी नहीं होती. यह कहानी आज के दौर में लोगों के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आई है, जो यह सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो असंभव भी संभव हो सकता है.