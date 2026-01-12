ETV Bharat / spiritual

सूर्य का साल है 2026, इन राशियों की चमकेगी किस्मत, हर क्षेत्र में होगा लाभ!

हैदराबाद: अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व, सम्मान और सफलता का प्रमुख कारक माना गया है. जब किसी वर्ष का मूलांक 1 होता है, तो उसे सूर्य का वर्ष कहा जाता है. साल 2026 का अंक योग (2+0+2+6 = 10, 1+0 = 1) सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है. ऐसे में यह वर्ष आत्मविश्वास, नई शुरुआत, करियर ग्रोथ और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना जा रहा है.

हालांकि सूर्य का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग होगा, लेकिन 2026 में कुछ राशियों को विशेष रूप से सूर्य की कृपा प्राप्त होने वाली है. इन राशियों को करियर, धन, रिश्तों और सामाजिक मान-सम्मान के क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

लखनऊ के प्रसिद्ध अंक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र कहते हैं, सूर्य का वर्ष आत्मबल और नेतृत्व को मजबूत करता है. 2026 में मेष, सिंह और मकर राशि वालों को विशेष रूप से करियर, प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं.

मेष राशि: करियर में मिलेगी नई पहचान

मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और सूर्य से इनका स्वाभाविक तालमेल माना जाता है. वर्ष 2026 में मेष राशि वालों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह साल विस्तार और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी बन रही है. प्रेम जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा और विवाह योग्य लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.