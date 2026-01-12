ETV Bharat / spiritual

सूर्य का साल है 2026, इन राशियों की चमकेगी किस्मत, हर क्षेत्र में होगा लाभ!

साल 2026 का वर्ष सूर्य देव को समर्पित है. सूर्य देव सत्ता, ऊर्जा, नेतृत्व और आत्म-बोध का प्रतीक हैं.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 12, 2026 at 4:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष दोनों में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व, सम्मान और सफलता का प्रमुख कारक माना गया है. जब किसी वर्ष का मूलांक 1 होता है, तो उसे सूर्य का वर्ष कहा जाता है. साल 2026 का अंक योग (2+0+2+6 = 10, 1+0 = 1) सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है. ऐसे में यह वर्ष आत्मविश्वास, नई शुरुआत, करियर ग्रोथ और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला माना जा रहा है.

हालांकि सूर्य का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग होगा, लेकिन 2026 में कुछ राशियों को विशेष रूप से सूर्य की कृपा प्राप्त होने वाली है. इन राशियों को करियर, धन, रिश्तों और सामाजिक मान-सम्मान के क्षेत्र में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

लखनऊ के प्रसिद्ध अंक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र कहते हैं, सूर्य का वर्ष आत्मबल और नेतृत्व को मजबूत करता है. 2026 में मेष, सिंह और मकर राशि वालों को विशेष रूप से करियर, प्रतिष्ठा और आर्थिक मामलों में बड़ा लाभ मिलने के योग हैं.

मेष राशि: करियर में मिलेगी नई पहचान
मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और सूर्य से इनका स्वाभाविक तालमेल माना जाता है. वर्ष 2026 में मेष राशि वालों के लिए करियर में नई ऊंचाइयों के योग बन रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या नेतृत्व की भूमिका मिल सकती है. व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह साल विस्तार और नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अनुकूल रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना भी बन रही है. प्रेम जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा और विवाह योग्य लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.

सिंह राशि: सूर्य की कृपा से चमकेगा भाग्य
सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, इसलिए 2026 इस राशि के लिए बेहद खास माना जा रहा है. इस साल नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. करियर में पहचान मिलेगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. सरकारी नौकरी, राजनीति, प्रशासन और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है. आर्थिक रूप से स्थिरता रहेगी और निवेश से लाभ के योग बनेंगे. प्रेम जीवन में संतुलन और रिश्तों में मजबूती आएगी.

मकर राशि: मेहनत का मिलेगा पूरा फल
मकर राशि वालों के लिए 2026 संघर्ष के बाद सफलता दिलाने वाला वर्ष साबित हो सकता है. सूर्य का प्रभाव अनुशासन और लक्ष्य के प्रति फोकस बनाए रखेगा. लंबे समय से चल रही करियर की परेशानियां खत्म होंगी और उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग मिलेगा. आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी और सेविंग के अच्छे अवसर मिलेंगे. पारिवारिक जीवन में स्थिरता और प्रेम संबंधों में परिपक्वता देखने को मिलेगी.

यह भी पढ़ें- 11 जनवरी से 17 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों का पूरे सप्ताह चमकेगा भाग्य, पढ़ें भविष्यफल

TAGGED:

सूर्य का साल है 2026
IMPACT OF SUN GOD YEAR
SURYA VARSH 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.