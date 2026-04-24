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27 अप्रैल से सूर्य बदल रहे हैं अपना नक्षत्र, इन 4 राशियों की रातों-रात पलटेगी किस्मत!

27 अप्रैल 2026 को सूर्य का भरणी नक्षत्र में गोचर मेष, मिथुन, सिंह और धनु राशि वालों को अपार धन, तरक्की और मान-सम्मान दिलाएगा.

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27 अप्रैल से सूर्य बदल रहे हैं अपना नक्षत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 3:48 PM IST

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नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनके नक्षत्र परिवर्तन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. ग्रहों के राजा सूर्य देव जल्द ही अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं. 27 अप्रैल 2026 को सूर्य देव अश्विनी नक्षत्र से निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाले 'भरणी नक्षत्र' में प्रवेश करेंगे.

सूर्य का यह गोचर 11 मई 2026 तक रहेगा. चूंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, जो ऐश्वर्य, सुख और धन के कारक हैं, इसलिए सूर्य का यह परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी माना जा रहा है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक , यह 15 दिनों की अवधि 4 विशेष राशि वालों के लिए किसी 'गोल्डन पीरियड' से कम नहीं होगी. आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ:

मेष राशि: करियर में बड़ी सफलता
मेष राशि वालों के लिए यह गोचर वरदान साबित होगा. सूर्य आपकी ही राशि में होकर नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता को सराहा जाएगा और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. व्यापार में अटके हुए पैसे वापस मिलेंगे.

मिथुन राशि: आय के नए स्रोत
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय धन वर्षा वाला हो सकता है. आय के एक से अधिक स्रोत विकसित होंगे. सूर्य और शुक्र का यह प्रभाव आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा करेगा. यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, विशेषकर प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में, तो यह समय लाभदायक रहेगा. पुराने दोस्तों या प्रभावशाली संपर्कों के माध्यम से आपको कोई बड़ा व्यावसायिक अनुबंध (Contract) मिल सकता है.

सिंह राशि: पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि
सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं. भरणी नक्षत्र में सूर्य का गोचर आपके व्यक्तित्व को और अधिक प्रभावी बनाएगा. समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी. जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या राजनीति से जुड़े हैं, उन्हें कोई बड़ा पद प्राप्त हो सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़े कानूनी विवाद आपके पक्ष में सुलझने की पूरी संभावना है. आपकी नेतृत्व क्षमता की हर तरफ प्रशंसा होगी.

धनु राशि: व्यापार और साहस का संगम
धनु राशि वालों के लिए यह गोचर उनके साहस और पराक्रम को बढ़ाएगा. व्यापार में विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. यदि आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं, तो भारी मुनाफे की उम्मीद है. आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को इस दौरान बड़ी राहत मिलेगी. यह समय आपके द्वारा लिए गए जोखिम भरे निर्णयों के सफल होने का है.

सूर्य का भरणी नक्षत्र में जाना न केवल आर्थिक लाभ लेकर आएगा, बल्कि यह पहचान और पोजीशन दिलाने वाला भी साबित होगा. इस दौरान सूर्य को अर्घ्य देना और 'ओम घृणि सूर्याय नम:' का जाप करना सभी राशियों के लिए शुभ फलदायी रहेगा..

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