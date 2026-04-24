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27 अप्रैल से सूर्य बदल रहे हैं अपना नक्षत्र, इन 4 राशियों की रातों-रात पलटेगी किस्मत!

नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और उनके नक्षत्र परिवर्तन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है. ग्रहों के राजा सूर्य देव जल्द ही अपना नक्षत्र बदलने जा रहे हैं. 27 अप्रैल 2026 को सूर्य देव अश्विनी नक्षत्र से निकलकर शुक्र के स्वामित्व वाले 'भरणी नक्षत्र' में प्रवेश करेंगे.

सूर्य का यह गोचर 11 मई 2026 तक रहेगा. चूंकि भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र हैं, जो ऐश्वर्य, सुख और धन के कारक हैं, इसलिए सूर्य का यह परिवर्तन आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से क्रांतिकारी माना जा रहा है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक , यह 15 दिनों की अवधि 4 विशेष राशि वालों के लिए किसी 'गोल्डन पीरियड' से कम नहीं होगी. आइए जानते हैं किन राशियों को मिलेगा बंपर लाभ:

मेष राशि: करियर में बड़ी सफलता

मेष राशि वालों के लिए यह गोचर वरदान साबित होगा. सूर्य आपकी ही राशि में होकर नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता को सराहा जाएगा और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे, तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है. व्यापार में अटके हुए पैसे वापस मिलेंगे.

मिथुन राशि: आय के नए स्रोत

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय धन वर्षा वाला हो सकता है. आय के एक से अधिक स्रोत विकसित होंगे. सूर्य और शुक्र का यह प्रभाव आपकी सुख-सुविधाओं में इजाफा करेगा. यदि आप निवेश करने की सोच रहे हैं, विशेषकर प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में, तो यह समय लाभदायक रहेगा. पुराने दोस्तों या प्रभावशाली संपर्कों के माध्यम से आपको कोई बड़ा व्यावसायिक अनुबंध (Contract) मिल सकता है.