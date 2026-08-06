12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण, इन 3 राशियों के लिए लाएगा बड़ी मुसीबत, रहना होगा बेहद सावधान!
ज्योतिषाचार्य का कहना है कि, यह ग्रहण कर्क राशि में लगने जा रहा है, जिसका वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर व्यापक प्रभाव होगा.
Published : August 6, 2026 at 12:45 PM IST
हैदराबाद: साल 2026 का अंतिम और सबसे लंबा सूर्य ग्रहण आगामी 12 अगस्त को लगने जा रहा है. विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोणों से इस घटना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भारतीय समयानुसार, इस ग्रहण की अवधि 12 अगस्त की रात 9:04 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 13 अगस्त की सुबह 4:25 बजे तक रहेगी.
रात के समय घटित होने के कारण यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा के अनुसार, भारत में दिखाई न देने के कारण यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और न ही इसके पारंपरिक नियमों का पालन आवश्यक होगा. हालांकि, ज्योतिषाचार्य का कहना है कि, यह ग्रहण कर्क राशि में लगने जा रहा है, जिसका वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है. विशेष रूप से तीन राशियों के जातकों को इस अवधि में कार्यस्थल और यात्राओं के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.
प्रमुख राशियों पर ज्योतिषीय प्रभाव और दिशा-निर्देश
1. कर्क राशि
यह ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, अतः कर्क राशि के जातकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारियों और काम के बोझ में वृद्धि हो सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अत्यधिक कार्यभार मानसिक तनाव का कारण बन सकता है. इस दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या भावुकता में निर्णय लेने से बचें. विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति गंभीर रहने की आवश्यकता है.
2. धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए यह समय चुनौतियों भरा रह सकता है. व्यावसायिक मोर्चे पर प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा और व्यापार में आंशिक मंदी आ सकती है. पारिवारिक जीवन में पिता के साथ वैचारिक मतभेद या उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. संपत्ति या किसी बड़ी वस्तु की खरीदारी में रुकावटें आ सकती हैं. कानूनी विवादों के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है, जिससे आत्मविश्वास में कमी महसूस होगी.
3. मीन राशि
मीन राशि के जातकों को मुख्य रूप से अपने स्वास्थ्य और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना होगा. इस अवधि में अप्रत्याशित खर्च बढ़ने से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है. किसी भी नए निवेश या वित्तीय सौदे से पहले विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें. कार्यों में अप्रत्याशित देरी से मानसिक व्याकुलता बढ़ सकती है. अनजान लोगों पर शीघ्र भरोसा करने से बचें. हालांकि, परिवार का सहयोग इस तनाव को कम करने में मददगार साबित होगा.
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