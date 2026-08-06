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12 अगस्त को लगने वाला सूर्य ग्रहण, इन 3 राशियों के लिए लाएगा बड़ी मुसीबत, रहना होगा बेहद सावधान!

हैदराबाद: साल 2026 का अंतिम और सबसे लंबा सूर्य ग्रहण आगामी 12 अगस्त को लगने जा रहा है. विज्ञान और ज्योतिष दोनों ही दृष्टिकोणों से इस घटना को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. भारतीय समयानुसार, इस ग्रहण की अवधि 12 अगस्त की रात 9:04 बजे से प्रारंभ होकर अगले दिन 13 अगस्त की सुबह 4:25 बजे तक रहेगी.

रात के समय घटित होने के कारण यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा. लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा के अनुसार, भारत में दिखाई न देने के कारण यहां इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और न ही इसके पारंपरिक नियमों का पालन आवश्यक होगा. हालांकि, ज्योतिषाचार्य का कहना है कि, यह ग्रहण कर्क राशि में लगने जा रहा है, जिसका वैश्विक और व्यक्तिगत स्तर पर व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है. विशेष रूप से तीन राशियों के जातकों को इस अवधि में कार्यस्थल और यात्राओं के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

प्रमुख राशियों पर ज्योतिषीय प्रभाव और दिशा-निर्देश

1. कर्क राशि

यह ग्रहण इसी राशि में लग रहा है, अतः कर्क राशि के जातकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारियों और काम के बोझ में वृद्धि हो सकती है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन अत्यधिक कार्यभार मानसिक तनाव का कारण बन सकता है. इस दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या भावुकता में निर्णय लेने से बचें. विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति गंभीर रहने की आवश्यकता है.