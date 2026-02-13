सूर्य का कुंभ राशि में गोचर: आज से इन राशियों का गोल्डन टाइम शुरू, होगा धन लाभ और तरक्की

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि अभी तक सूर्यदेव मकर राशि में संचरण कर रहे थे. अब ये कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं. इसका सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सूर्य का राशि परिवर्तन कभी तरक्की वाला होता है तो कभी तमाम परेशानियां लेकर आता है. इससे पहले सूर्य एक महीने तक मकर राशि में विद्यमान थे, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है. वहीं, आज शुक्रवार 13 फरवरी को सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ में चले गए हैं. इसे कुंभ संक्रांति भी कहा जाता है. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि यह परिवर्तन काफी मायने रखता है.