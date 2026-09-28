ETV Bharat / spiritual

11 अक्टूबर तक संभलकर रहें ये 3 राशि वाले, सूर्य के नक्षत्र बदलते ही करियर और बिजनेस में आ सकती है रुकावट

सांकेतिक फोटो ( canva )

हैदराबाद: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव का राशि और नक्षत्र परिवर्तन एक अत्यंत महत्वपूर्ण खगोलीय घटना मानी जाती है. पंचांग गणना के अनुसार, कल (27 सितंबर 2026) सूर्य देव ने हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर लिया है. वे इस नक्षत्र में अगले 14 दिनों तक यानी 11 अक्टूबर 2026 तक विराजमान रहेंगे. हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में मन और संवेदनाओं के कारक माने जाते हैं. सूर्य का यह गोचर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों के आर्थिक, व्यापारिक और मानसिक जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला है.

इस महत्वपूर्ण गोचर पर लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने विस्तार से प्रकाश डाला है "सूर्य और चंद्रमा के बीच मित्रता का भाव है, लेकिन सूर्य की तीक्ष्णता जब चंद्रमा के हस्त नक्षत्र पर पड़ती है, तो इसका सीधा असर जातक के निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक दृढ़ता पर होता है. कल यह गोचर संपन्न होने के बाद आज से ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलाव आ चुका है. हस्त नक्षत्र का संबंध हाथ के हुनर, शिल्प और वाणिज्य से भी है. इसलिए अगले दो हफ्तों तक बाजार की चाल और लोगों की कार्यशैली में बड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे. जहां कुछ राशियों के लिए यह समय करियर में बड़ी छलांग लगाने का है, वहीं तीन विशेष राशियों के लिए यह आत्ममंथन और फूंक-फूंक कर कदम रखने का दौर है."