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Surya Gochar: आज सूर्य बदलते ही 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, तो इन 4 राशियों पर टूटेगा दुखों का पहाड़!

हैदराबाद: सूर्य के कर्क राशि में गोचर (कर्क संक्रांति) और जगन्नाथ रथयात्रा के पावन संयोग से दक्षिणायन की शुरुआत हो रही है, जिससे जल तत्व की प्रधानता और प्राकृतिक आपदाओं के साथ वैश्विक तनाव की आशंका बढ़ी है. आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. एक तरफ जहां भगवान सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज से ही विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी में रथयात्रा का भव्य शुभारंभ हो रहा है. आज भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के घर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे.

कर्क संक्रांति और दक्षिणायन का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है. साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें मकर और कर्क संक्रांति सबसे प्रमुख हैं. मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण होते हैं और अग्नि तत्व बढ़ता है. वहीं, कर्क संक्रांति से सूर्य दक्षिणायन होते हैं और जल तत्व की शुरुआत होती है. दक्षिणायन के साथ ही वातावरण में तमोगुण की मात्रा बढ़ने लगती है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और ध्यान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.

इस महागोचर और वैश्विक परिस्थितियों पर लखनऊ के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा का कहना है कि, "सूर्य का कर्क राशि में जाना एक बड़े बदलाव का संकेत है. इस समय मीन लग्न का उदय हो रहा है और पंचम भाव में सूर्य के साथ देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय गुरु ग्रह अस्त अवस्था में हैं. गुरु का अस्त होना और सूर्य का जल तत्व की राशि में जाना, देश और दुनिया के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण समय लेकर आ रहा है. वैश्विक स्तर पर महंगाई, आपसी तनाव और सीमा पर संघर्ष की स्थितियां बढ़ सकती हैं. आम जनता को इस दौरान अपनी सेहत, खानपान और सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर रहना होगा."

देश-दुनिया और प्रकृति पर प्रभाव

जल तत्व की राशि (कर्क) में सूर्य के जाने और गुरु के अस्त होने से प्राकृतिक आपदाओं जैसे अत्यधिक बारिश, बाढ़, भूस्खलन या भूकंप की आशंका बढ़ जाती है. मौसम में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. आर्थिक मोर्चे पर भी वैश्विक बाजार में अस्थिरता और रोजमर्रा की चीजों के दामों में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं.

सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव

मेष: सेहत का खास ख्याल रखें. जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें.

वृषभ: करियर में बड़ी सफलता और धन लाभ के मजबूत योग हैं. मानसिक तनाव कम होगा.

मिथुन: पारिवारिक जीवन और जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. वाणी पर नियंत्रण रखें.

कर्क: स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, विशेषकर सिरदर्द या हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है.