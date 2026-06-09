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Surya Gochar 2026: 15 जून से पलटेगी इन 4 राशि वालों की किस्मत, सूर्य देव देंगे मनचाही नौकरी और बड़ा पद!

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव आगामी 15 जून 2026 को दोपहर 12:58 बजे अपनी राशि बदलने जा रहे हैं. सूर्य देव शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे. इस खगोलीय घटना को ज्योतिष में 'मिथुन संक्रांति' कहा जाता है. सूर्य यहां पूरे एक महीने, यानी 16 जुलाई 2026 तक विराजमान रहेंगे. बुध और सूर्य की इस युति से 'बुधादित्य योग' का निर्माण भी होगा, जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहद शुभ माना जाता है. ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार , इस गोचर से मुख्य रूप से 4 राशियों के जातकों को नई नौकरी, प्रमोशन और प्रशासनिक पदों पर बड़ा लाभ मिलने के संकेत हैं.

करियर के मोर्चे पर इन 4 राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा

मेष राशि: इस अवधि में आपके साहस और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन की सराहना होगी. जो जातक लंबे समय से रोजगार के नए अवसरों की तलाश में हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) से अच्छे ऑफर मिल सकते हैं. आर्थिक पक्ष मजबूत होने से पुराना कर्ज चुकाने में आसानी होगी.

मिथुन राशि: सूर्य का गोचर आपकी ही राशि के प्रथम भाव में हो रहा है. इससे आपके नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास में भारी सुधार देखने को मिलेगा. कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को सीनियर मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जिससे पदोन्नति और वेतन वृद्धि के मजबूत योग बनेंगे.