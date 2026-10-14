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सूर्य का तुला राशि में गोचर: नवरात्रि में बनेगा राजयोगों का महासंयोग, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर ( ETV Bharat )

हैदराबाद: 17 अक्टूबर को सूर्य देव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं. इस दिन शारदीय नवरात्रि की सप्तमी तिथि है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, तुला राशि में पहले से ही बुध और शुक्र ग्रह मौजूद हैं. ऐसे में 17 अक्टूबर को जब सूर्य का गोचर होगा, तो इस राशि में कई बड़े राजयोगों का महासंयोग बनेगा.

इस बड़े गोचर पर लखनऊ के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है, "17 अक्टूबर को तुला राशि में बनने जा रहा ग्रहों का यह महासंयोग बेहद दुर्लभ है. एक ही राशि में सूर्य, बुध और शुक्र का एक साथ आना कई बड़े राजयोगों को जन्म दे रहा है, जो विशेष राशि के जातकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा. विशेष रूप से सिंह, तुला और मकर राशि के लोगों के लिए यह समय भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है."

तुला राशि में बनेगा ग्रहों का महासंयोगसूर्य के इस गोचर से तुला राशि में एक साथ कई राजयोगों का निर्माण हो रहा है: त्रिग्रही योग : तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति से त्रिग्रही योग बनेगा.

: तुला राशि में सूर्य, बुध और शुक्र की उपस्थिति से त्रिग्रही योग बनेगा. बुधादित्य योग: बुध और सूर्य की युति के कारण इस राशि में बुधादित्य योग का निर्माण होगा.

बुध और सूर्य की युति के कारण इस राशि में बुधादित्य योग का निर्माण होगा. शुक्रादित्य योग: सूर्य और शुक्र की युति होने से शुक्रादित्य योग का फल मिलेगा.

सूर्य और शुक्र की युति होने से शुक्रादित्य योग का फल मिलेगा. लक्ष्मी नारायण राजयोग: बुध और शुक्र की युति से इस राशि में पहले से ही लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है. आइए जानते हैं कि यह गोचर किन 3 राशियों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहने वाला है. 1. सिंह राशि: बढ़ेगा मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा

सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आ रहा है. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और व्यक्तित्व में निखार आएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कड़ी मेहनत की सराहना की जाएगी. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, साथ ही पदोन्नति (प्रमोशन) और वेतन वृद्धि के भी संकेत हैं. कारोबारियों को नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है. समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी और मान-सम्मान बढ़ेगा.