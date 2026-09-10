सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर, इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, जानें आप पर क्या होगा असर

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि सूर्यदेव अभी तक अपनी स्वराशि सिंह में विद्यमान हैं. उसके बाद गुरुवार 17 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे. इस राशि में वे तकरीबन 1 महीने 17 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे. उन्होंने कहा कि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं. सूर्य और बुध की यति होने से बुधादित्य योग बनेगा. जिसका सभी राशियों पर असर पड़ेगा.