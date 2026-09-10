सूर्यदेव का कन्या राशि में गोचर, इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, जानें आप पर क्या होगा असर
सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं. इस समय सिंह राशि में विद्यमान हैं. उसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे.
Published : September 10, 2026 at 2:52 PM IST
हैदराबाद: हिंदू ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है. सूर्य आत्मा, मान-सम्मान, एनर्जा और पिता से संबंध रखते हैं. सूर्यदेव हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं. अभी तक वे सिंह राशि में विराजमान हैं. इसके बाद वे कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं.
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि सूर्यदेव अभी तक अपनी स्वराशि सिंह में विद्यमान हैं. उसके बाद गुरुवार 17 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश करेंगे. इस राशि में वे तकरीबन 1 महीने 17 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे. उन्होंने कहा कि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं. सूर्य और बुध की यति होने से बुधादित्य योग बनेगा. जिसका सभी राशियों पर असर पड़ेगा.
सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से सभी राशियां प्रभावित होंगी. आइये जानते हैं पूरा एक महीना किन राशियों के लिए कैसा जाने वाला है.
- मेष राशि
सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला लगभग एक महीना कई सकारात्मक संभावनाएं लेकर आ सकता है. प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव पहले से बेहतर हो सकता है. हालांकि विचारों में अंतर होने पर बहस की स्थिति भी बन सकती है, इसलिए रिश्ते में अपनी बात रखने के साथ सामने वाले की भावनाओं को समझना भी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में लाभ और आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए भी कारोबार में प्रगति के संकेत हैं, हालांकि बढ़ती जिम्मेदारियों के कारण काम का दबाव कुछ अधिक महसूस हो सकता है. इस दौरान खर्चों में इजाफा होने की संभावना है, इसलिए आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों के प्रयास सफल हो सकते हैं और विदेश से जुड़े काम भी गति पकड़ सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहने के बावजूद खानपान में लापरवाही परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए भोजन की गुणवत्ता और समय का ध्यान रखें.
उपाय: रविवार को सूर्योदय के समय तांबे के पात्र में जल और लाल पुष्प लें और सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके बाद किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को गेहूं या पढ़ाई से जुड़ी सामग्री का दान करें.
- वृषभ राशि
वृषभ राशि के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर कई मामलों में लाभ का रास्ता खोल सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना होगा. जीवनसाथी के साथ विचारों में अंतर होने से छोटी बात विवाद का रूप ले सकती है. ऐसे में अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय साथी की राय को समझने का प्रयास करना रिश्ते के लिए बेहतर रहेगा. जमीन-जायदाद और संपत्ति से जुड़े मामलों में आपको सहयोग या सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. आय बढ़ाने के नए माध्यम सामने आ सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी. नौकरी करने वालों को काम का अतिरिक्त दबाव झेलना पड़ सकता है. वहीं कारोबारियों को बाजार की परिस्थितियों को समझकर ही कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए. पुराने कर्ज को कम करने या चुकाने की दिशा में प्रगति होगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा और वे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. हालांकि पाचन तंत्र से जुड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए भोजन में अनुशासन रखना आपके लिए जरूरी होगा.
उपाय: रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ का दान करें. साथ ही उस दिन किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा करके उनका आशीर्वाद लेना शुभ रहेगा.
- मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर रिश्तों, करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे अवसर लेकर आ सकता है. पारिवारिक संबंधों में अपनापन बढ़ेगा और जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर रहने की संभावना है. छोटे भाई-बहनों का सहयोग किसी जरूरी काम में मिल सकता है, जबकि पिता का मार्गदर्शन भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा. नौकरी में आपको कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो आगे चलकर आपकी पेशेवर स्थिति को मजबूत करेगी. व्यापार करने वालों के लिए कारोबार में विस्तार की संभावना है और नए काम की शुरुआत से लाभ मिल सकता है. निवेश, शेयर बाजार या सट्टे से जुड़े मामलों में लाभ के संकेत हैं, हालांकि जोखिम को समझे बिना पैसा लगाना उचित नहीं होगा. आमदनी बढ़ने के साथ बचत करने की क्षमता भी बेहतर होगी, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. घर में सुख-सुविधाओं के बढ़ने से माहौल भी सकारात्मक रहेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा और किसी बड़ी परेशानी की संभावना कम है.
उपाय: रविवार को किसी छात्र को किताब, कॉपी या लेखन सामग्री भेंट करें. सुबह के समय कुछ मिनट पूर्व दिशा की ओर बैठकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना भी लाभकारी रहेगा.
- कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर मिले-जुले परिणाम देने वाला रहेगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी से कहासुनी हो सकती है, जिसका असर रिश्ते पर पड़ेगा. बातचीत के माध्यम से समस्या को सुलझाएं. नई योजनाएं बनाने और कुछ अलग करने का उत्साह बढ़ेगा, लेकिन रुकावटें काम को प्रभावित कर सकती हैं. इस दौरान धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर जा सकते है. सरकारी विभागों से जुड़े कामों में आपको लाभ या सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. व्यापार करने वालों को सावधानी रखनी होगी. आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए बड़े खर्चों और जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाएं. सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर आप इस समय की चुनौतियों को काफी हद तक संभाल सकते हैं.
उपाय: रविवार को किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था में सहयोग करें. इसके साथ सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करना शुभ रहेगा.
- सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर सामान्य रूप से शुभ परिणाम देने वाला माना जा सकता है. इस दौरान तीन ग्रहों की युति बनने से कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिस्थितियां बन सकती हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी है. इससे आपकी वित्तीय योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. पारिवारिक जीवन में किसी मुद्दे को लेकर तनाव पैदा हो सकता है और जीवनसाथी के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव बढ़ेगा. कारोबारियों को बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. इस समय नया लोन लेने से बचना बेहतर रहेगा. स्वास्थ्य में आंखों में जलन या थकान जैसी समस्या हो सकती है.
उपाय: रविवार को किसी नेत्र चिकित्सालय या जरूरतमंद मरीज को आंखों से जुड़ी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं. सूर्य देव को लाल चंदन अर्पित करना भी आपके लिए शुभ रहेगा.
- कन्या राशि
सूर्य का गोचर आपकी अपनी राशि में होने के कारण इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिल सकता है. इस समय आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने निर्णयों को लेकर आप अधिक दृढ़ नजर आएंगे. अत्यधिक आत्मविश्वास कभी-कभी अहंकार का रूप ले सकता है, जिससे जीवनसाथी या बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद पैदा हो सकते हैं. रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए अपनी बात के साथ दूसरे पक्ष की राय को भी महत्व देना जरूरी होगा. आर्थिक मामलों में लापरवाही नुकसान का कारण बन सकती है. पैसों से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. दूसरी ओर, किसी लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिल सकती है. मानसिक तनाव कम होगा और आपको नई ऊर्जा महसूस होगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट और पाचन से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में संतुलन, पर्याप्त नींद और नियमित दिनचर्या अपनाना आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा.
उपाय: रविवार को सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद जरूरतमंद को लाल मसूर का दान करें. अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना इस गोचर में आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा.
- तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर कई मामलों में बेहतर परिणाम देने वाला हो सकता है. निजी जीवन और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी आवश्यक होगी. इस समय साथी के साथ बातचीत कम हो सकती है, जिससे रिश्ते में भावनात्मक दूरी महसूस होने लगे. शांत मन से संवाद करना गलतफहमियों को बढ़ने से रोक सकता है. आर्थिक पक्ष पर खर्चों का दबाव बढ़ने की संभावना है. अचानक होने वाले खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. करियर के लिहाज से विदेश से जुड़ा कोई अवसर सामने आ सकता है. विदेशी कंपनी या विदेश में नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है. स्वास्थ्य में पाचन तंत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है. अधिक तला-भुना और मसालेदार भोजन लेने से बचें. नियमित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन आपको राहत दे सकता है.
उपाय: रविवार को सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र या लाल मसूर का दान करें. आर्थिक अनुशासन बनाए रखना भी महत्वपूर्ण रहेगा.
- वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर रिश्तों और करियर के लिहाज से उत्साहजनक परिणाम ला सकता है. करीबी रिश्तों में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा तथा आपसी समझ मजबूत होगी. जीवनसाथी या किसी खास व्यक्ति का सहयोग आपको महत्वपूर्ण फैसले लेने में आत्मविश्वास देगा. नौकरी के क्षेत्र में नई जिम्मेदारी के साथ बेहतर अवसर मिल सकते हैं. व्यापारियों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी और कारोबार को आगे बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं. यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो इस दिशा में प्रयास किए जा सकते हैं. आय में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और आपके काम को लोगों के बीच पहचान मिलेगी. स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा और किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं.
उपाय: रविवार को किसी सहायक, कर्मचारी या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं. इसके साथ सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करके अपने करियर की सफलता के लिए प्रार्थना करें.
- धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर करियर, धन और रिश्तों के मामले में काफी सकारात्मक रह सकता है. दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ आपसी समझ मजबूत होगी. निजी जीवन का यह सहयोग आपको पेशेवर फैसलों में भी आत्मविश्वास देगा. नौकरी करने वालों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नौकरी बदलने की तैयारी कर रहे लोगों को भी सफलता मिलने की उम्मीद है. व्यापार करने वालों के लिए लाभ और विस्तार के संकेत हैं. सरकारी विभागों से संबंधित कार्यों में भी फायदा मिल सकता है और लंबे समय से अटका काम आगे बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य की योजनाओं पर काम करना आसान होगा. भाग्य का साथ मिलने से कई काम पूरे हो सकते हैं. स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा.
उपाय: रविवार को पिता या गुरु समान व्यक्ति को अपनी क्षमतानुसार कोई उपयोगी वस्तु भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें. सुबह सूर्य की ओर मुख करके कुछ समय ध्यान करना आपके लिए शुभ रहेगा.
- मकर राशि
मकर राशि के लोगों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए इस समय धैर्य और सावधानी से काम लें. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी से बहस हो सकती है. ऐसे समय में शांत रहने की कोशिश करें. करियर में तनाव और काम का दबाव बढ़ सकता है, जिससे मानसिक थकान होगी. व्यापारियों को लाभ कमाने के लिए सोच-समझकर रणनीति बनानी होगी और जल्दबाजी में कोई आर्थिक फैसला नहीं लेना चाहिए. इस दौरान लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं और नौकरीपेशा लोगों के स्थानांतरण की संभावना है. विद्यार्थियों के लिए समय अपेक्षाकृत अच्छा रहेगा और पढ़ाई में उनकी एकाग्रता बेहतर हो सकती है. स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा, इसलिए नियमित दिनचर्या और पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें.
उपाय: रविवार को किसी नेत्र चिकित्सालय में मरीजों की सेवा करें या अपनी क्षमता के अनुसार फल, पानी अथवा जरूरी सामग्री उपलब्ध कराएं. सूर्य से संबंधित सेवा उपाय के रूप में शुभ रहेगा.
- कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. निजी रिश्तों में संतुलन बनाए रखें. खासकर जीवनसाथी संग गलतफहमी को बढ़ने न दें. विचारों में अंतर होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय बातचीत से समाधान निकालें. दूसरी ओर, सामाजिक और पेशेवर स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं तो कोई नया विकल्प सामने आ सकता है. वर्तमान नौकरी में मेहनत का परिणाम पदोन्नति या अतिरिक्त जिम्मेदारी के रूप में मिल सकता है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े कामों में लाभ की संभावना है. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही परेशानी दे सकती है. खानपान में अनियमितता से पेट और पाचन से जुड़ी समस्या होने की आशंका है. इसलिए भोजन का समय निश्चित रखें.
उपाय: रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद 108 बार 'ॐ आदित्याय नमः' मंत्र का जाप करें. इसके बाद कुछ समय शांत बैठकर अपने महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बनाएं.
- मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए सूर्य का कन्या राशि में गोचर कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है, विशेष रूप से दांपत्य जीवन और करियर में सावधानी बरतनी होगी. जीवनसाथी के साथ विचारों का मेल कम होने पर मतभेद पैदा हो सकते हैं और लगातार तनाव रिश्ते की सहजता को प्रभावित कर सकता है. ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते समय भी संयम रखना जरूरी होगा. करियर में मनचाहा संतोष न मिलने से उत्साह प्रभावित हो सकता है. व्यापारियों को बिजनेस पार्टनर संग तालमेल बनाए रखना होगा. कारोबार में लापरवाही या बिना जांचे-परखे लिया गया निर्णय आर्थिक नुकसान दे सकता है. इस दौरान नए लोगों से संपर्क बढ़ेंगे और कुछ नए संबंध भविष्य में उपयोगी साबित हो सकते हैं. किसी नए काम की शुरुआत से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी होगा. खर्चों में वृद्धि की संभावना है. जीवनसाथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. उनके स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखें.
उपाय: रविवार के दिन सूर्याष्टक का पाठ करें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर या गुड़ का दान करें. साथ ही जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक स्थान की यात्रा करना रिश्ते में सकारात्मकता बढ़ाने वाला हो सकता है.