ग्रहों के राजा सूर्यदेव ने बदली चाल, ये राशियां होंगी मालामाल, इन पर भी पड़ेगा असर
ग्रहों के देवता ने आज अपनी राशि परिवर्तित की है. इससे तमाम जातक प्रभावित होंगे. विस्तार से पढ़ें.
Published : November 16, 2026 at 11:46 AM IST
हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है. सूर्य हर महीने अपनी चाल बदलते हैं. इसका मतलब यह कि वे हर महीने अपनी राशि में परिवर्तन करते हैं. इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग पड़ता है. सूर्य की बदलती चाल से सभी राशियों के जातकों को नौकरी, व्यापार, जीवन, हेल्थ और मान-सम्मान पर असर दिखाई पड़ता है.
लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन सोमवार 16 नवंबर 2026 को हो रहा है. उन्होंने कहा कि अभी तक सूर्य तुला राशि में संचरण कर रहे थे, लेकिन सोमवार को राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि में गोचर किया है. यहां पर सूर्य की स्थिति थोड़ी मजबूत रहती है. उन्होंने कहा कि सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर तकरीबन एक महीने 16 दिसंबर 2026 तक रहेगा. इस दौरान सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा. आइए जानते हैं किस राशि पर क्या असर होगा.
- मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर मिले-जुले परिणाम दे सकता है. निजी जीवन और आर्थिक मामलों में चुनौतियां सामने आ सकती हैं. जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी या बहस होने की आशंका है, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखें. खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. कारोबार में सावधानी बरतें, क्योंकि लापरवाही से नुकसान होने की संभावना है. वहीं, शेयर बाजार से अचानक लाभ भी मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ-साथ कारोबारी साझेदार के साथ भी संबंधों में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा. बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर ध्यान दें. यात्रा के योग बन सकते हैं. स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका है, इसलिए सेहत को नजरअंदाज न करें.
उपाय- गायों को हरा चारा खिलाएं, लाभ होगा.
- वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए यह गोचर कुछ कठिन रह सकता है. घर-परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है. परिवार के साथ यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है. बच्चों की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन कारोबारी साझेदार के साथ मतभेद उभर सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. धन की आमद होगी, मगर खर्च बढ़ भी सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें. स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है.
उपाय- भगवान शिव का अभिषेक और गरीबों को दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर अच्छा रह सकता है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और भाग्य का साथ मिलने से कार्यों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहने के संकेत हैं और कारोबार के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. निजी जीवन में भी परिस्थितियाँ सुखद रह सकती हैं. विरोधियों का प्रभाव कम होगा. विदेश से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है. रिश्तों में मजबूती आएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा.
उपाय- प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल में कुमकुम मिलाकर अर्घ्य देना लाभकारी रहेगा.
- कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. इस दौरान प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे और विवाहित लोगों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा. आपसी समझ से रिश्ते में मजबूती आएगी. हालांकि, थोड़ी सावधानी रखना जरूरी होगा, क्योंकि लापरवाही से प्रेम जीवन में विवाद या मतभेद पैदा हो सकते हैं. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. इस अवधि में धार्मिक कार्यों पर खर्च हो सकता है. नई नौकरी मिलने का अवसर भी बन सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे. सेहत अच्छी रहने की संभावना है.
उपाय - सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा.
- सिंह राशि
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर सिंह राशि वालों के लिए अनुकूल रह सकता है. संबंधों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ता बेहतर होगा और आपसी समझ बनी रहेगी. व्यापारियों के लिए यह अवधि लाभकारी रह सकती है. नौकरी में उन्नति के अवसर खुलेंगे और नई नौकरी मिलने के रास्ते भी बन सकते हैं. आर्थिक दृष्टि से समय अच्छा रहेगा और आप बचत भी कर पाएंगे. जमीन-जायदाद से जुड़े किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. इस दौरान माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. आपकी सेहत अच्छी रहेगी.
उपाय - गरीबों को गेहूं का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
- कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर लाभकारी रह सकता है. इसके प्रभाव से आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी. हालांकि, जीवनसाथी के साथ गलतफहमी के कारण तनाव पैदा हो सकता है. व्यवहार में समझदारी बनाए रखें. इस दौरान जीवनशैली में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अचानक खर्च सामने आ सकते हैं. कारोबार में सही योजना बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा. नौकरी में बदलाव की स्थिति भी बन सकती है. सेहत का ध्यान रखना जरूरी होगा. गले में दर्द या सीने में जकड़न की परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधान रहें.
उपाय - गायत्री चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा.
- तुला राशि
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर तुला राशि वालों के लिए लाभकारी रहेगा. हालांकि, इस गोचर के प्रभाव से मन में बेचैनी हो सकती है और इसका असर जीवनशैली पर दिखाई दे सकता है. जीवनसाथी के साथ किसी बात पर गलतफहमी की आशंका है. ऐसे में आपसी विश्वास बनाए रखें और समझदारी से काम लें. इससे आपका रिश्ता मजबूत होगा. इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे. करियर के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा. यात्रा से आपको लाभ मिल सकता है. धन की प्राप्ति होने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन इस दौरान खर्च भी हो सकते हैं. व्यापार से जुड़े मामलों में भी समझदारी बरतनी होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, हालांकि आंखों में जलन की समस्या हो सकती है.
उपाय- भगवान शिव की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी.
- वृश्चिक राशि
सूर्यदेव इस समय आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. यह गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है. इस अवधि में आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे और संबंधों में प्रेम व सामंजस्य बना रहेगा. फिर भी, पार्टनर के साथ बहस करने से बचें. गोचर के दौरान आपके स्वभाव में अहम की झलक देखने को मिल सकती है. हालांकि, आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे आपको लाभ होगा. सरकारी कार्यों में भी फायदे के योग हैं. आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और आप बचत भी करेंगे. व्यापार में कोई नया अवसर मिल सकता है. सेहत भी अच्छी रहने की संभावना है.
उपाय- प्रतिदिन जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, लाभ होगा.
- धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर मिले-जुले परिणाम दे सकता है. इस दौरान अहम से दूर रहें, अन्यथा जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिगड़ सकता है. रिश्तों में समझदारी बनाए रखना जरूरी होगा. इस अवधि में आय तो होगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे. इसलिए आमदनी और खर्च के बीच तालमेल बनाकर चलें. व्यापार के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है. अभी शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा. विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको राहत मिल सकती है. ऐसे में खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी होगा. अपनी सेहत का ध्यान रखें.
उपाय- भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- मकर राशि
सूर्य का यह गोचर मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है. इस दौरान समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे.प्रेम संबंधों में सतर्कता बरतें. रिश्ते में आपसी समझ बनाए रखना बेहतर रहेगा. पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है. नई नौकरी के अवसर भी सामने आ सकते हैं. व्यापार में लाभ होगा और धन प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं. कोई बड़ी डील होने की संभावना भी है. स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय अनुकूल रहेगा. कामकाज के साथ-साथ आराम के लिए भी समय निकालें.
उपायः प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी होगा.
- कुंभ राशि
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर कुंभ राशि वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे और आपसी समझ भी अच्छी बनी रहेगी. रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखें. आर्थिक दृष्टि से भी यह समय आपके लिए फायदेमंद रहेगा. आप कमाई के साथ-साथ बचत भी कर पाएंगे. इस दौरान नए लोगों से मुलाकातें बढ़ेंगी और सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा. आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. कारोबार में नई साझेदारी से लाभ मिलने के योग हैं. सेहत के लिहाज से यह अवधि अच्छी रहेगी. हालांकि, इस दौरान पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. उपाय- सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा.
- मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर अनुकूल रहेगा. इस अवधि में आपके संबंध बेहतर होंगे और छोटे भाई-बहनों से भी मदद मिल सकती है. जीवनसाथी के साथ समझदारी बनाए रखें, इससे प्रेम और आपसी तालमेल बना रहेगा. इस दौरान भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और धन की प्राप्ति होगी, हालांकि खर्च भी बने रहेंगे. इसलिए योजना बनाकर आगे बढ़ना जरूरी होगा. नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा और व्यापार में भी अनुकूलता बनी रह सकती है. इस अवधि में आपकी सेहत अच्छी रहने की संभावना है. स्वास्थ्य से जुड़ी किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं.
उपाय- आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा.