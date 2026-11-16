ग्रहों के राजा सूर्यदेव ने बदली चाल, ये राशियां होंगी मालामाल, इन पर भी पड़ेगा असर

लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि इस बार सूर्य का राशि परिवर्तन सोमवार 16 नवंबर 2026 को हो रहा है. उन्होंने कहा कि अभी तक सूर्य तुला राशि में संचरण कर रहे थे, लेकिन सोमवार को राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि में गोचर किया है. यहां पर सूर्य की स्थिति थोड़ी मजबूत रहती है. उन्होंने कहा कि सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर तकरीबन एक महीने 16 दिसंबर 2026 तक रहेगा. इस दौरान सभी राशियों पर प्रभाव पड़ेगा. आइए जानते हैं किस राशि पर क्या असर होगा.