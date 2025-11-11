ETV Bharat / spiritual

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हैदराबाद: हिंदू सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा और पिता कहा जाता है. इसलिए सभी त्योहार उदयातिथि को देखकर ही मनाए जाते हैं. वहीं, सूर्य हर महीने अपनी राशि भी परिवर्तित करते हैं. इनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि अभी वर्तमान में सूर्य तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. वहीं, रविवार 16 नवंबर 2025 को ग्रहों के राजा अपनी राशि बदल रहे हैं. तुला के बाद सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं. उन्होंने कहा के वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल माने गए हैं. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सूर्यदेव के इस गोचर को वृश्चिक संक्रांति कहा जाता है. डॉ. उमाशंकर मिश्र ने आगे बताया कि रविवार 16 नवंबर को सूर्यदेव दोपहर करीब 1 बजकर 44 मिनट के करीब राशि बदलेंगे.

मंगल के साथ बनेगा योग

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि वृश्चिक राशि में ग्रहों के सेनापति मंगल पहले से ही मौजूद हैं. इस वजह से सूर्य का मंगल से सीधा योग बनेगा. जिसका प्रभाव आम जन-जीवन के साथ-साथ सभी राशियों पर पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं, अगले 1 महीने तक क्या होगा असर.