ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट
ज्योतिष में सूर्य हर महीने अपनी राशि बदलते हैं. इस बार सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं, जिसे वृश्चिक संक्राति कहते हैं.
Published : November 11, 2025 at 9:17 AM IST
हैदराबाद: हिंदू सनातन धर्म और ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा और पिता कहा जाता है. इसलिए सभी त्योहार उदयातिथि को देखकर ही मनाए जाते हैं. वहीं, सूर्य हर महीने अपनी राशि भी परिवर्तित करते हैं. इनका गोचर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है.
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि अभी वर्तमान में सूर्य तुला राशि में संचरण कर रहे हैं. वहीं, रविवार 16 नवंबर 2025 को ग्रहों के राजा अपनी राशि बदल रहे हैं. तुला के बाद सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करने वाले हैं. उन्होंने कहा के वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल माने गए हैं. ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सूर्यदेव के इस गोचर को वृश्चिक संक्रांति कहा जाता है. डॉ. उमाशंकर मिश्र ने आगे बताया कि रविवार 16 नवंबर को सूर्यदेव दोपहर करीब 1 बजकर 44 मिनट के करीब राशि बदलेंगे.
मंगल के साथ बनेगा योग
ज्योतिषाचार्य ने बताया कि वृश्चिक राशि में ग्रहों के सेनापति मंगल पहले से ही मौजूद हैं. इस वजह से सूर्य का मंगल से सीधा योग बनेगा. जिसका प्रभाव आम जन-जीवन के साथ-साथ सभी राशियों पर पड़ेगा. तो चलिए जानते हैं, अगले 1 महीने तक क्या होगा असर.
- मेष राशि
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर मेष राशि वाले लोगों के लिए मिले जुले असर देने वाला है. इस अवधि में आपके व्यक्तिगत जीवन के साथ ही आर्थिक मामलों में भी कुछ चुनौतियां आ सकती हैं. जीवनसाथी के साथ गलतफहमियों से बचें. इस दौरान बहस करने से भी परहेज करें. रिश्तों में तालमेल बनाए रखें. गोचर की अवधि में आपके खर्चे बढ़ेंगे. इस अवधि में आपको व्यापार में सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा नुकसान हो सकता है. हालांकि, शेयर मार्केट आदि से अचानक ला हो सकता है. पार्टनर के साथ भी आपको सामंजस्य बनाए रखना होगा, अन्यथा आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर ध्यान देना होगा. इस दौरान आपकी यात्रा के योग भी बनेंगे. इस दौरान आपकी सेहत पर भी प्रभाव देखने को मिलेगा. स्वास्थ्य में लापरवाही न बरतें.
उपाय- सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा.
- वृषभ राशि
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है. इस दौरान आपके गृहस्थ जीवन में तनाव हो सकता है. परिजनों के साथ यात्रा भी हो सकती है. इस दौरान आपको बच्चों के सेहत की चिंता भी हो सकती है. हालांकि, लोगों के साथ आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे. इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको सहकर्मियों का साथ मिलेगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद सामने आएंगे. हालांकि, आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. धन की प्राप्ति के साथ खर्च भी होगा. ऐसे में आपको सतर्क रहना. इस समय आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी.
उपायः प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी होगा.
- मिथुन राशि
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है. आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा. आप जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी. आर्थिक रूप से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा. व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. इस दौरान आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी रहेगी. इस अवधि में आपके शत्रु भी कमजोर होंगे. विदेश से लाभ हो सकता है. रिश्तों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. रिश्ते में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा.
उपाय- आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभकारी होगा.
- कर्क राशि
कर्क राशि वाले लोगों के लिए वृश्चिक राशि में गोचर सकारात्मक रहेगा. इस दौरान आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे. विवाहितों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. आपसी समझदारी से रिश्ता मजबूत होगा. हालांकि, आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, अन्यथा प्रेम जीवन में विवाद या मतभेद हो सकता है. इस दौरान आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत होगी. इस अवधि में धार्मिक कार्यों में भी आपके खर्चे होंगे. नई नौकरी का भी अवसर मिल सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे भी होंगे. इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी.
उपाय- भगवान शिव की पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी.
- सिंह राशि
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए अच्छा अच्छा रहेगा. संबंधों के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर रहेंगे. आपसी समझदारी बनी रहेगी. व्यापारियों के लिए भी गोचर की यह अवधि अच्छी रहेगी. नौकरी में उन्नति के मार्ग खुलेंगे. नई नौकरी के रास्ते भी बनेंगे. आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा. आप बचत भी कर सकेंगे. जमीन-जायदाद संबंधी किसी भी काम में जल्दबाजी न करें. हालांकि इस दौरान आपको अपने माता के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. अभी आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी. कोई बड़ी बीमारी की संभावना नजर नहीं आती.
उपाय- गायों को हरा चारा खिलाएं, लाभ होगा.
- कन्या राशि
कन्या राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर लाभकारी रहेगा. गोचर के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि, जीवनसाथी के साथ गलतफहमियों के कारण तनाव हो सकता है. अपने व्यवहार में समझदारी रखें. इस दौरान आपकी जीवनशैली में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. अचानक खर्चे भी हो सकते हैं. व्यापार में सही योजना बनाकर आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा. नौकरी में बदलाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है. इस दौरान आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखने की जरूरत होगी. गले में दर्द या सीने में जकड़न हो सकती है, ध्यान रखें.
उपाय- प्रतिदिन जल में कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें, लाभ होगा.
- तुला राशि
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा. हालांकि, गोचर के प्रभाव से मन में बेचैनी हो सकती है. इसका असर आपकी पूरी जीवनशैली पर देखने को मिलेगा. जीवनसाथी के साथ गलतफहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. ऐसे में आपसी विश्वास के साथ समझदारी बनाए रखें. इससे रिश्ता मजबूत होगा. अभी आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर फोकस करेंगे. करियर के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा. यात्रा से आपको लाभ होगा. धन की प्राप्ति होगी, जिससे आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी. इस दौरान खर्च भी हो सकता है. व्यापार में भी समझदारी रखनी होगी. स्वास्थ्य के लिहाज से समय अच्छा रहेगा. हालांकि, आंखों जलन की समस्या हो सकती है.
उपाय- भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- वृश्चिक राशि
सूर्यदेव अभी आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं. सूर्य का यह गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है. इस अवधि में आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य रहेगा. वैसे इस दौरान पार्टनर के साथ बहस करने से बचें. गोचर की इस अवधि में आपमें अहं भी देखने को मिल सकता है. हालांकि, इस दौरान आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे, जिससे आपको लाभ होगा. सरकारी कार्यों में भी आपको लाभ होगा. आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी. आप बचत भी कर सकेंगे. व्यापार में नया अवसर मिल सकता है. आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी. इस समय किसी बड़ी बीमारी की संभावना नजर नहीं आती है.
उपाय - सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा.
- धनु राशि
धनु राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर मिलाजुला साबित हो सकता है. इस दौरान अपने अहं के दूर रखें, अन्यथा जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिगड़ सकता है. रिश्तों में समझदारी बनाए रखें. इस अवधि में आय तो होगी, लेकिन खर्चे भी बने रहेंगे. ऐसे में आपको आय और व्यय में तालमेल बनाकर चलना होगा. व्यापार के सिलसिले में आपकी यात्रा भी हो सकती है. अभी शत्रु पक्ष कमजोर होंगे. विदेश से जुड़े कार्यों में भी आपको राहत मिलेगी. ऐसे में खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी होगा. इस दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है.
उपाय - गायत्री चालीसा का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा.
- मकर राशि
सूर्य का यह गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा. इस दौरान आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. इस दौरान जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में आपको सावधानी बरतनी होगी. आपसी समझदारी बनाए रखना अच्छा रहेगा. इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है. इस दौरान आपको नई नौकरी के भी अवसर मिल सकते हैं. व्यापार में भी आपको लाभ होगा. अचानक से धन की भी प्राप्ति हो सकती है. कोई बड़ी डील भी हो सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा. काम के साथ ही आराम पर भी ध्यान दें.
उपाय- प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल में कुमकुम मिलाकर अर्घ्य देना आपके लाभकारी रहेगा.
- कुंभ राशि
सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा. लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिश्ते बेहतर बनेंगे. आपसी समझदारी भी अच्छी रहेगी. आपसी सामंजस्य बनाए रखें. आर्थिक रूप से भी यह समय आपके लिए लाभकारी रहेगा. आप कमाई के साथ ही बचत भी कर सकेंगे. नए लोगों के साथ आपकी मुलाकातें बढ़ेंगी. सहकर्मियों का भी साथ मिलेगा. आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है. बिजनेस में नई साझेदारी से भी आपको लाभ होगा. स्वास्थ्य के लिहाज से देखें, तो इस अवधि में आपकी सेहत अच्छी रहेगी. इस दौरान आपको अपने पिता की सेहत का खास ध्यान रखना होगा.
उपाय- भगवान शिव का अभिषेक और गरीबों को दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- मीन राशि
मीन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर अच्छा रहेगा. इस अवधि में आपके रिश्ते भी बेहतर रहेगा. छोटे भाई-बहनों से भी आपको मदद मिल सकेगी. जीवनसाथी के साथ समझदारी रखें, जिससे आपकी प्रेम बना रहेगा. इस दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा. आप परिवार के साथ धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकेंगे. इस अवधि में आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी. इस दौरान आपको धन की प्राप्ति होगी, लेकिन खर्च भी बने रहेंगे. ऐसे में आपको योजना बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. व्यापार भी अच्छा चलेगा. इस अवधि में आपकी सेहत अच्छी रहेगी. स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी समस्या भी नजर नहीं आती. उपाय - गरीबों को गेहूं का दान करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.