ग्रहों के राजा बदलने जा रहे अपनी राशि, इन राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें सभी राशियों के हाल

सूर्य का धनु राशि में गोचर 2025 ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना जाता है. ये हर महीने अपनी राशि परिवर्तित करते हैं. अभी तक ये वृश्चिक राशि में विद्यमान थे, लेकिन मंगलवार 16 दिसंबर 2025 को अब ये राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. वृश्चिक राशि से निकलकर नवग्रहों के राजा सूर्य धनु राशि में गोचर करेंगे. यहां पर ये एक महीने तक रहेंगे. ऐसे में सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा.