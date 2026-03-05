ETV Bharat / spiritual

15 मार्च से सूर्य बदलेंगे अपनी चाल; इन 7 राशि वालों के पूरे होंगे अधूरे सपने, करियर में मिलेगा बड़ा उछाल!

नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव जल्द ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. 15 मार्च 2026 को रात 01:08 बजे सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे. सूर्य इस राशि में 14 अप्रैल की सुबह 09:38 बजे तक रहेंगे. मीन राशि में सूर्य का यह गोचर 'खरमास' की शुरुआत भी माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है.

कैसी होगी ऊर्जा?

सूर्य आत्मविश्वास, सत्ता, नेतृत्व और प्राण शक्ति का प्रतीक है, जबकि मीन राशि करुणा, कल्पना, आध्यात्मिकता और संवेदनशीलता की प्रतिनिधि है. जब सूर्य का ओज मीन की कोमलता से मिलता है, तो यह समय तार्किक बुद्धि के बजाय अंतरात्मा की आवाज सुनने का होता है. इस दौरान लोग अधिक भावुक, सृजनात्मक और आध्यात्मिक महसूस करेंगे. यह समय पुरानी मानसिक थकान को दूर करने और भावनात्मक रूप से खुद को हील करने के लिए सबसे उपयुक्त है.

इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, 15 मार्च से शुरू होने वाला यह गोचर 7 विशेष राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. इन जातकों के एक साथ कई रुके हुए सपने पूरे हो सकते हैं:

वृषभ राशि: सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी. यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

कर्क राशि: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. धार्मिक यात्राओं के योग हैं और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.