ETV Bharat / spiritual

15 मार्च से सूर्य बदलेंगे अपनी चाल; इन 7 राशि वालों के पूरे होंगे अधूरे सपने, करियर में मिलेगा बड़ा उछाल!

15 मार्च से मीन राशि में सूर्य का गोचर सात राशियों के लिए खुशहाली, करियर में बड़ी तरक्की और आर्थिक लाभ के सुनहरे अवसर लाएगा.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 5, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा माने जाने वाले सूर्य देव जल्द ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. 15 मार्च 2026 को रात 01:08 बजे सूर्य देव कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करेंगे. सूर्य इस राशि में 14 अप्रैल की सुबह 09:38 बजे तक रहेंगे. मीन राशि में सूर्य का यह गोचर 'खरमास' की शुरुआत भी माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के दृष्टिकोण से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है.

कैसी होगी ऊर्जा?
सूर्य आत्मविश्वास, सत्ता, नेतृत्व और प्राण शक्ति का प्रतीक है, जबकि मीन राशि करुणा, कल्पना, आध्यात्मिकता और संवेदनशीलता की प्रतिनिधि है. जब सूर्य का ओज मीन की कोमलता से मिलता है, तो यह समय तार्किक बुद्धि के बजाय अंतरात्मा की आवाज सुनने का होता है. इस दौरान लोग अधिक भावुक, सृजनात्मक और आध्यात्मिक महसूस करेंगे. यह समय पुरानी मानसिक थकान को दूर करने और भावनात्मक रूप से खुद को हील करने के लिए सबसे उपयुक्त है.

इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, 15 मार्च से शुरू होने वाला यह गोचर 7 विशेष राशियों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. इन जातकों के एक साथ कई रुके हुए सपने पूरे हो सकते हैं:

वृषभ राशि: सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में होगा. आय के नए स्रोत बनेंगे और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि: कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप की सराहना होगी. यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा.

कर्क राशि: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. धार्मिक यात्राओं के योग हैं और विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

वृश्चिक राशि: शिक्षा और प्रेम संबंधों के लिए यह समय वरदान समान है. रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या सम्मान मिल सकता है.

धनु राशि: सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. नया घर या वाहन खरीदने का सपना पूरा हो सकता है. माता के साथ संबंधों में सुधार आएगा.

कुंभ राशि: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. आपकी वाणी का प्रभाव लोगों पर पड़ेगा, जिससे रुके हुए काम बनेंगे.

मीन राशि: चूंकि सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे.

आध्यात्मिक लाभ का समय
मीन राशि जल तत्व की राशि है. इस गोचर के दौरान दान-पुण्य और ध्यान का विशेष महत्व है. यदि आप किसी बड़े बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो सूर्य की यह स्थिति आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करेगी. विशेष रूप से वे लोग जो कला, चिकित्सा या समाज सेवा से जुड़े हैं, उनके लिए यह अवधि मील का पत्थर साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें- 5 मार्च 2026 का राशिफल: गुरुवार को सिंह राशि के जातक धन खर्च से रहेंगे परेशान

TAGGED:

SUN TRANSIT IN PISCES
15 मार्च सूर्य का गोचर
खरमास कब से है
SURYA GOCHAR MARCH 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.