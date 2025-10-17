धनतेरस से पहले सूर्य ने बदली राशि, सभी राशियों पर होगा प्रभाव, इनकी दीवाली होगी रोशन
ग्रहों के राजा हर महीने राशि बदलते हैं. सूर्य एक महीने तक तुला राशि में संचरण करेंगे. इसे सूर्य की तुला संक्रांति भी कहते हैं.
Published : October 17, 2025 at 7:03 AM IST
हैदराबाद: सनातन धर्म में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है. सारे त्योहार भी इसीलिए उदयातिथि में मनाए जाते हैं. बता दें, सूर्य हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं. अभी तक वे कन्या राशि में संचरण कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार 17 अक्टूबर को उन्होंने तुला राशि में प्रवेश किया है. इससे सभी राशियां प्रभावित होती हैं. आइये जानते हैं सभी राशियों पर इस परिवर्तन का क्या होगा असर.
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि तुला राशि में सूर्य की ताकत थोड़ी कम हो जाती है. क्योंकि धीरे-धीरे सर्दी की शुरुआत होने लगती है. सूर्य की ताकत कम होने से लोगों में आत्मविश्वास की कमी भी होने लगती है.
- मेष राशि
सूर्य का तुला राशि मे गोचर मेष राशि वालों के लिए मिले जुले प्रभाव वाला हो सकता है. रिश्तों में तालमेल रखें. जीवनसाथी के साथ शांति से बात करने की जरूरत होगी. गोचर के प्रभाव से इस दौरान आपसी मतभेद भी बढ़ सकते हैं. अविवाहितों के प्रेम विवाह के योग बन सकते हैं. इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. इस अवधि में जातकों को मान-सम्मान और सफलता मिल सकती है. खर्चे भी ज्यादा होंगे. आपको इसपर ध्यान देने की जरूरत है. आप कहीं यात्रा पर भी जा सकते हैं.
उपायः कुमकुम मिले जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य दें.
- वृषभ राशि
वृषभ राशि वाले लोगों को लिए सूर्य का राशि परिवर्तन शुभ हो सकता है. इस दौरान आपको बेहतर लाभ के अवसर मिल सकते हैं. गोचर के प्रभाव से आपके विरोधियों की संख्या कम होगी. इस दौरान आपको विदेश से जुड़े काम में भी फायदा होगा. गोचर की इस अवधि में आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी. इस दौरान कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नजर नहीं आती. वैसे इस अवधि में किसी पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है.
उपायः प्रतिदिन गायत्री चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा.
- मिथुन राशि
सूर्य का तुला राशि में गोचर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य से अच्छा फलदायी रहेगा. आपको नौकरी के नए अवसर भी मिलेंगे. इस दौरान आप वाहन या घर के लिए इंटीरियर डेकोरेशन के सामानों की खरीदारी कर सकते हैं. इस अवधि में आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी. हालांकि, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा. ऐसे में धैर्य रखें, और सोच-समझकर फैसले लें. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. उन्हें उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी. अभी धार्मिक कार्यों को लेकर लंबी यात्रा हो सकती है.
उपायः आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- कर्क राशि
कर्क राशि वाले लोगों को लिए सूर्य का यह गोचर थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है. इस अवधि में घर परिवार में कलह के संकेत भी मिल रहे हैं. करियर में समस्याएं भी आ सकती है. नौकरी में स्थानांतरण भी हो सकता है. आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. हालांकि, खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है. इस दौरान आपको अपने माता की सेहत का भी ध्यान रखना होगा. वैसे इस अवधि में आपका जीवन सामान्य बना रहेगा.
उपायः सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा.
- सिंह राशि
सूर्य का तुला राशि में गोचर सिंह राशि वाले जातकों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. घर वालों से भी सहयोग मिलेगा. आपको भाग्य का साथ मिलेगा. आपका आत्मविश्वास अच्छा रहेगा. इस दौरान आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतनी होगी. आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि होगी. इस अवधि में कामकाज में आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा और व्यापार में भी प्रगति होगी. अभी करियर में थोड़ी परेशानी हो सकती है. आपके ऊर्जा के स्तर में कमी आएगी, जिसका असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है.
उपायः गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करना आपके लिए फलदायी रहेगा.
- कन्या राशि
सूर्य का तुला राशि में गोचर आपके लिए सामान्य रहेगा. परिवार के साथ कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं. इस अवधि में लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो सकते हैं. सरकारी तंत्र से भी आपको लाभ हो सकता है. आपको अधिकारियों से भी मदद मिल सकती है. हालांकि, कार्यस्थल में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आप किसी नई नौकरी की भी तलाश कर सकते हैं. खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है. अभी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है.
उपायः रोजाना भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, लाभ होगा.
- तुला राशि
सूर्य इस महीने आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं. ऐसे में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी. इस दौरान आपमें अहं देखने को मिल सकता है. इस अवधि में बिजनेस पार्टनर के साथ आपके मतभेद बढ़ सकते हैं. ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी. इस दौरान आपकी आय में वृद्धि हो सकती है. काम के सिलसिले में यात्रा भी हो सकती है. हालांकि, इस दौरान क्रोध में कोई काम न करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है. सेहत पर भी इसका प्रभाव हो सकता है. इसलिए सावधानी बरतें.
उपायः गाय को गेहूं और गुड़ खिलाना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर सामान्य से ज्यादा अच्छा होगा. हालांकि, पार्टनर के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं. इससे बचने के लिए रिश्ते में तालमेल रखें. इस अवधि में शत्रु कमजोर रहेंगे. विरोधियों पर आपकी जीत होगी. अभी कामकाज में किसी तरह की लापरवाही न करें, अन्यथा बेहतरीन मौके हाथ से निकल सकते हैं. इस महीने किसी को पैसा उधार देने से बचें. इस दौरान आपके खर्च में भी वृद्धि हो सकती है. ज्यादा खर्च के कारण आर्थिक दबाव हो सकता है. इस अवधि में आपको अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखना होगा.
उपायः सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- धनु राशि
सूर्य का यह राशि परिवर्तन धनु राशि वाले लोगों के लिए अच्छा रहेगा. इस अवधि में आपके सामाजिक दायरे में विस्तार होगा. आपके मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी. प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे. आपका रिश्ता खुशहाल रहेगा. आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी. इस दौरान आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे. खर्चे भी होंगे, लेकिन आय अच्छी रहने के कारण आपको परेशानी नहीं होगी. नौकरीपेशा लोगों की आय में वृद्धि हो सकती है. इस अवधि में आपकी सेहत अच्छी रहेगी.
उपायः भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- मकर राशि
सूर्य का तुला राशि में गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए सामान्य रहेगा. व्यक्तिगत जीवन में साथी के साथ बातचीत करने में सतर्क रहें. गलत शब्दों का प्रयोग न करें. नौकरी में उन्नति होगी. व्यापार अच्छा चलेगा. धन लाभ के भी मौके मिलेंगे, लेकिन लालच से दूर रहें. लालच में आकर आप अपना कोई नुकसान कर सकते हैं. बिजनेस पार्टनर के साथ भी विवाद हो सकता है. गोचर की इस अवधि में घर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है. ऐसे में आपको उनका ध्यान रखने की जरूरत होगी.
उपायः माता-पिता के चरण छूकर दिन की शुरुआत करें.
- कुंभ राशि
सूर्य के तुला राशि में गोचर की यह अवधि अच्छी रहेगी. इस अवधि में भाग्योदय हो सकता है. लाइफ में आपको अपने पार्टनर का साथ मिलेगा, जिससे रिश्ते में खुशियां आएंगी. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. आपके अधूरे कार्य पूरे हो सकते हैं. कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है. व्यापार में आपको अच्छा लाभ होगा. आप किसी मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं. किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाने का मौका मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा. परीक्षा में सफलता मिलेगी. इस अवधि में आपको कोई पड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी.
उपायः हर रविवार उपवास करने और गाय को गुड़ खिलाने से लाभ होगा.
- मीन राशि
सूर्य का यह गोचर मीन राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा परेशानी भरा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लव लाइफ में पार्टनर के साथ तालमेल रखें. ऐसे में आपको काफी सावधानी बरतनी होगी. आर्थिक मामलों में आपको ध्यान देना होगा. वाहन चलाने में आपको खास ध्यान रखना होगा. इस दौरान आपका किसी से विवाद भी हो सकता है. मौन रहकर इन विवादों को टालना ही आपके लिए समझदारी की बात होगी. आपको लोन लेने में सफलता मिल सकती है. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है.
उपायः सूर्याष्टक का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा.