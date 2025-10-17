ETV Bharat / spiritual

धनतेरस से पहले सूर्य ने बदली राशि, सभी राशियों पर होगा प्रभाव, इनकी दीवाली होगी रोशन

हैदराबाद: सनातन धर्म में सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है. सारे त्योहार भी इसीलिए उदयातिथि में मनाए जाते हैं. बता दें, सूर्य हर महीने अपनी राशि परिवर्तन करते हैं. अभी तक वे कन्या राशि में संचरण कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार 17 अक्टूबर को उन्होंने तुला राशि में प्रवेश किया है. इससे सभी राशियां प्रभावित होती हैं. आइये जानते हैं सभी राशियों पर इस परिवर्तन का क्या होगा असर.