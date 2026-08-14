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Surya Gochar 2026: सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर, इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ, होंगे बंपर लाभ

सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर ( ETV Bharat )

हैदराबाद: हिंदू ज्योतिष में सूर्यदेव को सभी ग्रहों का पिता माना जाता है. सभी ग्रहों में इसका स्थान भी उच्च है. जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करते हैं तो मौसम में भी बदलाव आता है. इसका सीधा असर जन-जीवन पर भी पड़ता है.