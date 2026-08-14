Surya Gochar 2026: सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर, इन राशियों को मिलेगा किस्मत का साथ, होंगे बंपर लाभ
ज्योतिष के अनुसार सूर्य किसी भी राशि में करीब एक महीने ही रहते हैं. अब सूर्य सिंह राशि में संचरण करने जा रहे हैं.
सूर्यदेव का सिंह राशि में गोचर (ETV Bharat)
Published : August 14, 2026 at 2:41 PM IST
हैदराबाद: हिंदू ज्योतिष में सूर्यदेव को सभी ग्रहों का पिता माना जाता है. सभी ग्रहों में इसका स्थान भी उच्च है. जब सूर्य अपनी राशि परिवर्तित करते हैं तो मौसम में भी बदलाव आता है. इसका सीधा असर जन-जीवन पर भी पड़ता है.
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक सूर्य हर महीने अपनी स्थिति बदलते हैं. एक ऐसा ही मौका सोमवार 17 अगस्त को आने जा रहा है, जब सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं.
ज्योतिषाचार्य के मुताबिक सूर्य किसी भी राशि में एक महीने तक रहते हैं. आइये विस्तार से जानते हैं .
- मेष राशि
सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश मेष राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. आने वाले एक महीने के दौरान पारिवारिक वातावरण पहले की तुलना में अधिक सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. यदि परिवार या प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो अब उसे सुलझाने का अवसर मिलेगा. इस गोचर के प्रभाव से भाग्य का अच्छा सहयोग मिलने के कारण रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं. आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आएंगे और आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होने के संकेत हैं. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, वहीं धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर भी आपका झुकाव बढ़ सकता है. नौकरी और व्यवसाय से जुड़े लोगों को मेहनत का संतोषजनक परिणाम मिलेगा. संतान से जुड़ी चिंताएं कम होंगी और उनकी किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न हो सकता है.
उपाय: प्रत्येक रविवार किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को कॉपी, पेन या पढ़ाई से जुड़ी कोई छोटी सामग्री भेंट करें.
- वृषभ राशि
सिंह राशि में सूर्य का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए घर-परिवार और करियर दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है. इस दौरान माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा. यदि आप घर, जमीन, वाहन या किसी संपत्ति से जुड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं. निवेश से जुड़े मामलों में भी सोच-समझकर उठाया गया कदम भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है. सरकारी विभागों से जुड़े कार्यों में गति आएगी और लंबे समय से अटके काम पूरे होने की संभावना रहेगी. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक समाचार मिल सकता है. नौकरी करने वाले लोग अपने करियर को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जो आगे चलकर लाभदायक साबित होगा. हालांकि भूमि या कानूनी दस्तावेजों से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना ही समझदारी होगी.
उपाय: रविवार के दिन अपने घर के बड़े-बुजुर्गों के साथ कुछ समय अवश्य बिताएं और उनका आशीर्वाद लेकर ही किसी नए कार्य की शुरुआत करें.
- मिथुन राशि
सूर्य का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के साहस, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में अच्छी बढ़ोतरी करेगा. आने वाला समय नई योजनाओं को शुरू करने और पुराने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल रहेगा. भाई-बहनों और करीबी लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, जिससे मानसिक संतुलन भी बेहतर रहेगा. आर्थिक दृष्टि से भी यह समय लाभदायक साबित हो सकता है और धन प्राप्ति के नए अवसर सामने आएंगे. आपकी मेहनत और लगन को उचित पहचान मिलेगी, जिससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा. यदि आप किसी नए व्यवसाय, प्रोजेक्ट या कौशल पर काम शुरू करना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. छोटी यात्राओं से भी लाभ मिलने के संकेत हैं और कई नए लोगों से उपयोगी संपर्क स्थापित हो सकते हैं.
उपाय: हर सुबह अपने दिन के तीन सबसे जरूरी कार्य लिखें और उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा करने की आदत बनाएं.
- कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर आर्थिक मजबूती और पारिवारिक खुशियां लेकर आ सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ रिश्ते पहले से अधिक मधुर होंगे और जीवनसाथी का सहयोग भी भरपूर मिलेगा. लंबे समय से रुके हुए आर्थिक कार्यों में प्रगति दिखाई देगी. आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने निवेश से भी अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी. यदि कोई महत्वपूर्ण काम काफी समय से अटका हुआ है, तो इस अवधि में उसके पूरा होने के योग बन रहे हैं. मानसिक रूप से भी आप पहले से अधिक सकारात्मक महसूस करेंगे और भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाएंगे. कुल मिलाकर आने वाला एक महीना आपके लिए उम्मीदों और प्रगति से भरा रहेगा.
उपाय: प्रतिदिन भोजन करने से पहले थोड़ा अन्न पक्षियों या किसी जरूरतमंद के लिए अलग निकालने की आदत डालें.
- सिंह राशि
सूर्य अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा. आपके आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. परिवार और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा तथा लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनेंगे. नौकरी में पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या वेतन वृद्धि मिलने की संभावना बन सकती है. व्यवसाय करने वालों के लिए भी विस्तार के नए अवसर सामने आएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. इस समय अहंकार या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचें, क्योंकि धैर्य से लिया गया निर्णय भविष्य में अधिक लाभ देगा. कुल मिलाकर यह गोचर आपकी प्रतिष्ठा और व्यक्तित्व दोनों को मजबूत बनाने वाला रहेगा.
उपाय: सप्ताह में एक बार किसी प्रतिभाशाली लेकिन जरूरतमंद विद्यार्थी की पढ़ाई में छोटी-सी आर्थिक सहायता करें.
- कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर आय, करियर और स्वास्थ्य तीनों क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. विदेश से जुड़े कार्यों या विदेशी कंपनियों के साथ काम करने वालों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. यदि आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो अब स्वास्थ्य में सुधार के संकेत मिलेंगे. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में भी परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती दिखाई देंगी. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा और परिवार का सहयोग आपको मानसिक मजबूती देगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा और भविष्य के लिए नई संभावनाएं भी खुल सकती हैं. आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा और खर्चों पर नियंत्रण रखने में भी सफलता मिलेगी.
उपाय: रोज सुबह कुछ मिनट खुली धूप में बैठकर दिन की शुरुआत सकारात्मक संकल्प के साथ करें.
- तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए सूर्य का सिंह राशि में गोचर आय और संबंधों दोनों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और आपसी समझ पहले से अधिक मजबूत होगी. प्रेम संबंधों में भी चल रही गलतफहमियां दूर होने की संभावना है. इस दौरान आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आएंगे और निवेश से भी अच्छा लाभ मिल सकता है. कई अलग-अलग स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. करियर में कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन धैर्य और सही रणनीति अपनाने से आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे. स्वास्थ्य के लिहाज से भी पुरानी परेशानियों में राहत मिलने की संभावना है.
उपाय: रविवार के दिन किसी जरूरतमंद बच्चे की शिक्षा या किताबों के लिए अपनी क्षमता अनुसार सहयोग करें.
- वृश्चिक राशि
सिंह राशि में सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि वालों के करियर और व्यवसाय के लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से कई रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, लेकिन सफलता के लिए मेहनत लगातार करनी होगी. नौकरी करने वालों को पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो अच्छी खबर मिल सकती है. व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहक और नए अवसर प्राप्त होंगे. इस दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने लक्ष्य को लेकर पहले से अधिक गंभीर रहेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी मिलने की संभावना है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी.
उपाय: सप्ताह में एक बार अपने कार्यस्थल पर काम करने वाले किसी कर्मचारी या सहायक का सम्मान करें और उसकी सराहना अवश्य करें.
- धनु राशि
धनु राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर भाग्य और प्रगति दोनों का अच्छा साथ लेकर आएगा. परिवार का माहौल सुखद रहेगा और घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है. पिता या गुरु समान व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और अनावश्यक खर्चों में कमी आने लगेगी. नौकरी और व्यवसाय दोनों में उन्नति के अच्छे अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मनचाहा अवसर मिलने की संभावना है. आपकी सकारात्मक सोच और मेहनत इस दौरान सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगी. कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए आत्मविश्वास और उपलब्धियों से भरपूर रहेगा.
उपाय: प्रत्येक रविवार किसी धार्मिक या सामाजिक सेवा कार्य में अपना समय या श्रमदान अवश्य दें.
- मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर जीवन में कुछ नए अनुभव लेकर आएगा. वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी. हालांकि इस दौरान खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. अचानक धन लाभ के साथ-साथ अप्रत्याशित खर्च की भी संभावना बनी रहेगी. जोखिम वाले निवेश या बिना जानकारी के आर्थिक निर्णय लेने से बचना आपके लिए लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखे यदि आप धैर्य और समझदारी से काम लेंगे, तो यह समय आपके लिए संतुलित परिणाम देने वाला साबित होगा.
उपाय: अपनी मासिक आय का एक छोटा हिस्सा नियमित बचत या किसी सामाजिक उद्देश्य के लिए अलग रखने की आदत शुरू करें.
- कुंभ राशि
सूर्य का सिंह राशि में गोचर कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. इस दौरान रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा. क्रोध या कटु शब्दों के कारण किसी करीबी व्यक्ति से दूरी बन सकती है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. नए लोगों से मुलाकात होगी और आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. साझेदारी से जुड़े मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी. यदि किसी महत्वपूर्ण समझौते या बातचीत की योजना बना रहे हैं, तो हर बात स्पष्ट रूप से रखें. धैर्य और संतुलित व्यवहार अपनाने से अधिकांश समस्याएं आसानी से सुलझ सकती हैं.
उपाय: सप्ताह में एक दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ बिना मोबाइल के कुछ समय बिताएं और खुलकर बातचीत करें.
- मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर, व्यापार और प्रतियोगी कार्यों में सफलता के नए अवसर लेकर आएगा. नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने की संभावना बन सकती है. व्यापारियों के लिए ग्राहकों की संख्या बढ़ने और कारोबार में विस्तार के संकेत हैं. विरोधी या प्रतिस्पर्धी इस दौरान आपका विशेष नुकसान नहीं कर पाएंगे. विद्यार्थी अपनी मेहनत और एकाग्रता के बल पर अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. हालांकि स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही करना उचित नहीं होगा, विशेष रूप से खान-पान पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा. पेट और पाचन संबंधी छोटी समस्याओं से बचने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाना लाभदायक रहेगा. संतुलित जीवनशैली अपनाने से यह गोचर आपके लिए कई नए अवसरों के द्वार खोल सकता है.
उपाय: रोजाना समय पर भोजन करें और सप्ताह में कम से कम एक दिन हल्का एवं संतुलित आहार लेकर शरीर को विश्राम दें.