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सूर्य का मिथुन राशि में गोचर, आज से इन राशियों का गोल्डेन समय शुरू, आनें सभी राशियों का हाल

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का पिता माना जाता है. इसका स्थान में उच्च का है. जब सूर्यदेव एक राशि से दूसरे में गोचर करते हैं तो मौसम में बदलाव देखा जाता है. इसका असर मानव जाति पर भी पड़ता है. हिंदू धर्म में पंचांग के भी विशेष महत्व है. इसके अनुसार सूर्य हर महीने अपनी राशि परवर्तित करते हैं. ऐसा ही एक मौका आज सोमवार को आया है.