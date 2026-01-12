ETV Bharat / spiritual

मकर संक्रांति 2026 पर सूर्य कर रहे राशि परिवर्तन, इन राशियों को मिलेगा किस्मत का भरपूर साथ

हैदराबाद: सनातन धर्म में सूर्यदेव को ग्रहों का राजा माना गया है. इनका सभी राशियों पर असर होता है. बता दें, सूर्यदेन हर महीने अपनी राशि बदलते हैं. अभी तक ये धनु राशि में विद्यमान हैं. वहीं, बुधवार 14 जनवरी 2026 को धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर करेंगे. सूर्य के इस राशि परिवर्तन को मकर संक्रांति भी कहा जाता है. आइये जानते हैं कि सूर्य के मकर राशि में परिवर्तन से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है.