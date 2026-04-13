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ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे अपनी राशि, इन राशियों के खुलेंगे भाग्य, होगा बंपर लाभ

हैदराबाद: हिंदू शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का पिता माना जाता है. यह हर महीने अपनी राशि परिवर्तित करते हैं. अभी तक सूर्य मीन राशि में विद्यमान हैं, लेकिन मंगलवार 14 अप्रैल 2026 को वे अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे. इस राशि परिवर्तन को मेष संक्रांति कहा जाता है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने इस संबंध में जानकारी दी कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों पर अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने बताया कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करते ही सूर्य की ताकत काफी बढ़ जाएगा. ऐसे में तमाम जातकों को धन लाभ होगा और उनके काफी समय से रुके हुए काम फटाफट पूरे होंगे. आइये डालते हैं एक नजर.