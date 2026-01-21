ETV Bharat / spiritual

फरवरी में सूर्य-मंगल का होगा महा-मिलन, इन 4 राशियों के लिए खुलेंगे कुबेर के भंडार, भाग्य में आएगा बड़ा उछाल!

हैदराबाद: फरवरी 2026 में ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से एक विशेष और प्रभावशाली ग्रहयोग बनने जा रहा है. इस दौरान सूर्य और मंगल एक ही राशि में युति करेंगे, जिसे सूर्य–मंगल युति कहा जाता है. यह संयोग ऊर्जा, नेतृत्व, साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला माना जाता है. ज्योतिषियों के अनुसार इसका प्रभाव विशेष रूप से करियर, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर देखने को मिलेगा. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, यह युति चार राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकती है.

सूर्य को आत्मबल, सम्मान और प्रशासनिक शक्ति का कारक माना जाता है, जबकि मंगल पराक्रम, ऊर्जा और निर्णायक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है. जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है. फरवरी 2026 में बनने वाली यह युति कई लोगों के जीवन में सकारात्मक मोड़ ला सकती है.

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय उत्साह और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं. जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता निखरेगी और मेहनत का पूरा फल मिल सकता है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य–मंगल युति करियर में उन्नति के संकेत दे रही है. नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बन सकती है. व्यापार से जुड़े जातकों को नए सौदे और लाभ के अवसर मिल सकते हैं. इस दौरान आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, जिससे नए प्रोजेक्ट शुरू करने में सफलता मिलेगी.