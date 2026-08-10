ETV Bharat / spiritual

सूर्य ग्रहण के दिन देवगुरु बृहस्पति का उदय, इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत

सांकेतिक फोटो ( canva )

हैदराबाद: 12 अगस्त 2026 को अंतरिक्ष में एक बहुत ही दुर्लभ और अनोखा नजारा दिखने जा रहा है. इस दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इसी खास दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि यानी 'कर्क' में उदित होने जा रहे हैं. लखनऊ के सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा का कहना है कि, जब कोई ग्रह उदित होता है, तो उसकी शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं. इस बार गुरु के उदय होने के साथ-साथ आकाश में छह ग्रहों का एक अनोखा संयोग भी बन रहा है. इस महासंयोग का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनकी किस्मत पूरी तरह चमकने वाली है और उनके जीवन में अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं. इन 4 राशियों की चमकेगी किस्मत