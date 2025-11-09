ETV Bharat / spiritual

मंगल दोष से मुक्ति के लिए करें ये सरल और प्रभावी उपाय

हैदराबाद : हर व्यक्ति की कुंडली में प्रत्येक ग्रह की अपनी महादशा होती है, जिसका उस व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ता है. वहीं मंगल देव को साहस के अलावा ताकत और ऊर्जा का देवता माना जाता है. जब कुंडली में मंगल कमजोर या फिर अशुभ हो जाता है, तो गुस्सा, झगड़े आदि की यह वजह बन सकता है. ऐसी स्थिति में मंगल देव को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं. साथ ही यह भी बताया गया है कि मंगल देव किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और यदि उनकी स्थिति ठीक नहीं हो तो कौन सी समस्याएं हो सकती हैं. साथ ही इसमें आसान और असरदार उपाय भी बताए गए हैं.

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि इन उपायों को सही ढंग से किया जाए, तो मंगल देव खुश होकर जीवन में ताकत, सफलता और शांति देते हैं.

कौन हैं मंगल देव?

मंगल देव को मेष और वृश्चिक राशियों का स्वामी माना जाता है. मंगल देव अग्नि तत्व के अधिपति हैं और ऊर्जा, जीवटता, शक्ति, साहस, उत्साह और पहल का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह शरीर में रक्त और पाचन तंत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं. यह हमारे गुस्से को कंट्रोल करते हैं और स्वभाव में हिंसा प्रवृत्ति का भी संकेत देते हैं. इसके अलावा यह खेल और एथलेटिक्स के भी कारक हैं. यह सैन्य पेशे या कानून प्रवर्तन के भी अधिपति हैं.

मंगल की महादशा

मंगल की महादशा अवधि लगभग 7 साल तक चलती है.