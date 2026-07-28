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इस गुरु पूर्णिमा बरसेगी गुरु की कृपा, इस उपाय के साथ शुभ मुहूर्त में ऐसे करें पूजा

सनातन धर्म में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में श्रद्धा-आस्था के साथ मनाया जाता है. गुरु होंगे प्रसन्न, ऐसे करें पूजा.

GURU PURNIMA 2026
गुरु पूर्णिमा शुभ मुहूर्त (Canva)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 2:52 PM IST

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कुल्लू: सनातन धर्म में देवी देवताओं से ऊपर गुरु का दर्जा दिया गया और ऐसे में गुरुओं की पूजा करने का भी शास्त्रों में विधान लिखा गया है. इसी कड़ी में 29 जुलाई को देशभर में गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाएगा और सभी शिष्य अपने-अपने गुरुओं की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद मिलेंगे. वहीं, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था और महर्षि वेदव्यास के द्वारा ही पुराणों की रचना की गई थी. ऐसे में इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है.

गुरु पूर्णिमा शुभ मुहूर्त

आचार्य शशि शर्मा ने बताया कि, "आषाढ़ माह की पूर्णिमा की तिथि 28 जुलाई को शाम 6 बजकर 19 मिनट पर शुरू होगी और 29 जुलाई को रात 8 बजकर 5 मिनट पर समाप्त होगी. ऐसे में उदयातिथि के अनुसार इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान की परंपरा है और दान करना भी शुभ माना गया है. इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना बहुत ही शुभ होता है."

गुरु पूर्णिमा विजय मुहूर्त

आचार्य शशि शर्मा ने बताया कि, पंचांग के अनुसार 29 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 17 मिनट से 4 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. इसके बाद दोपहर 2 बजकर 43 मिनट से दोपहर 3 बजकर 37 मिनट तक विजय मुहूर्त बन रहा है. ऐसे मैं इस मुहूर्त में भी शिष्य अपने-अपने गुरुओं की पूजा कर सकते हैं और पवित्र नदी के किनारे स्नान कर दान करने की परंपरा को भी निभा सकते हैं.

गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसे करें पूजा

आचार्य शशि शर्मा ने बताया कि, "गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठकर पवित्र नदी में स्नान करें या घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगाजल मिलाकर स्नान करें. उसके बाद स्वच्छ वस्त्र (संभव हो तो पीले वस्त्र) धारण करें और फिर घर के मंदिर में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु, महर्षि वेद व्यास और अपने गुरु की तस्वीर स्थापित करें. इसके बाद रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल और फल अर्पित करें और उसके बाद गुरुजी को पीले वस्त्र या मिठाई का भोग लगाएं. अगर किसी शिष्य का गुरु प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं तो उनके चरण धोकर स्पर्श करें और उन्हें माला पहनाएं. उसके बाद गुरु को दक्षिणा या वस्त्र भेंट करें और उनका आशीर्वाद लें. इस दिन "ऊं गुरुभ्यो नमः" या अपने गुरु द्वारा दिए गए गुरुमंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए."

गोविंद से मिलने का जरिया गुरु

आचार्य शशि शर्मा कहते हैं, पौराणिक ग्रंथों में भी गया है कि 'गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाय.' इसका अर्थ यह है कि गुरु और गोविंद यानी भगवान स्वयं एक साथ खड़े हैं, तो पहला प्रणाम गुरु को ही करना चाहिए क्योंकि गुरु की कृपा से गोविंद से मिलन हुआ है.

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