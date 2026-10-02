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Shukra Varki 2026: शनिवार से शुरू हो रहा है इन 4 राशियों का कठिन समय, पैसों के मामले में बरतें बड़ी सावधानी

सांकेतिक फोटो ( ANI )

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में सुख, समृद्धि, वैभव और भौतिक सुख-सुविधाओं के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह वक्री यानी उल्टी चाल चलने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, कल यानी 3 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर शुक्र देव अपनी स्वराशि तुला में वक्री गति शुरू करेंगे. शुक्र की यह उल्टी चाल अगले 42 दिनों तक जारी रहेगी, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर दिखाई देगा.

लखनऊ के वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक, जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है, तो उसके प्रभाव की गति और तीव्रता काफी बढ़ जाती है. शुक्र की इस उल्टी चाल का सबसे ज्यादा असर लोगों के प्रेम संबंधों, आर्थिक स्थिति, सुख-सुविधाओं और व्यापारिक फैसलों पर पड़ेगा. वैसे तो यह बदलाव सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिन्हें अगले 42 दिनों तक विशेष रूप से सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है. इन 4 राशियों पर रहेगा शुक्र का नकारात्मक प्रभाव 1. सिंह राशि: रिश्तों और वाणी पर रखें नियंत्रण

सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों और घर में भाई-बहनों के साथ आपके रिश्तों में तनाव या मतभेद पैदा हो सकते हैं. नौकरी और बिजनेस में बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी कोई बात दूसरों को चुभ सकती है और विवाद खड़ा हो सकता है. विलासिता और महंगी चीजों की खरीदारी पर अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपने बजट पर नियंत्रण रखें. 2. वृश्चिक राशि: आर्थिक लेनदेन में बरतें बड़ी सावधानी

वृश्चिक राशि वाले जातकों पर इस अवधि में अचानक आर्थिक बोझ बढ़ सकता है. अनचाहे खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव होगा. सबसे जरूरी बात यह है कि इस दौरान किसी को भी बड़ी रकम उधार देने या कर्ज लेने से बचें, क्योंकि आपका पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है. सेहत को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें. इसके अलावा, कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने के बजाय अनुभवी लोगों की सलाह से ही आगे बढ़ें.