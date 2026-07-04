Shukra Gochar: धन के देवता शुक्र का बड़ा राशि परिवर्तन, आज से इन भाग्यशाली राशियों की लगेगी लॉटरी, बरसेगा पैसा!
सिंह राशि में शुक्र का यह गोचर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी राशियों को प्रभावित करेगा.
Published : July 4, 2026 at 1:42 PM IST
हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में धन, ऐश्वर्य, सुख-समृद्धि और वैभव के प्रदाता माने जाने वाले शुक्र देव आज यानी 4 जुलाई 2026 को शाम 7:14 बजे सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं. शुक्र यहां 1 अगस्त 2026 तक रहेंगे. सिंह राशि में शुक्र का यह गोचर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी राशियों को प्रभावित करेगा, लेकिन 6 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह समय 'बेहद शुभ और मंगलकारी' साबित होने वाला है. इन राशियों के जीवन में तरक्की, मान-सम्मान और भारी धन लाभ के मजबूत योग बन रहे हैं.
आइए जानते हैं लखनऊ के जाने-माने ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा से उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिन्हें इस गोचर से महालाभ होने वाला है:
सिंह राशि
शुक्र का गोचर आपकी ही राशि के प्रथम (लग्न) भाव में हो रहा है. इसके प्रभाव से आपके आकर्षण, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. कार्यस्थल पर आपको बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. जो लोग कला, मीडिया या डिजिटल क्रिएशन से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में बड़ी सफलता मिलेगी.
कर्क राशि
कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर धन भाव में हो रहा है. 16 जुलाई से 29 जुलाई के बीच आपको अचानक कहीं से गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से बड़ा लाभ हो सकता है. आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी. यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, तो वह इस दौरान वापस मिल जाएगा.
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर पांचवें भाव में हो रहा है. यह समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बेहद रोमांटिक और सुखद रहेगा. शिक्षा और कला के क्षेत्र से जुड़े छात्रों को बड़ी कामयाबी मिलेगी. व्यापार में नई पार्टनरशिप से तगड़ा मुनाफा होगा और आय के नए स्रोत बनेंगे.
तुला राशि
आपकी राशि के स्वामी शुक्र देव ग्यारहवें यानी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं. यह अवधि आपके लिए इच्छा पूर्ति की समय होगी. आपके पुराने अटके हुए सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे. नौकरीपेशा लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी के योग हैं. व्यापार में भी बड़ा आर्थिक मुनाफा देखने को मिलेगा.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के दसवें (कर्म) भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है. कार्यस्थल पर आपके काम की जमकर तारीफ होगी और सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. जो लोग नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें बेहतरीन अवसर मिलेंगे. विदेश यात्रा और व्यापार विस्तार के लिए यह समय बेहद अनुकूल है.
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के सातवें भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है. पार्टनरशिप में चल रहे बिजनेस में आपको बड़ी सफलता और मुनाफा मिलेगा. नौकरी में ट्रांसफर या प्रमोशन के योग हैं. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के सुंदर प्रस्ताव आएंगे और प्रेम जीवन में मधुरता घुलेगी.
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