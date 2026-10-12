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कुंडली में है 'मंगल दोष'? नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से ऐसे पाएं मुक्ति

मां ब्रह्मचारिणी ( ians )

हैदराबाद: शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन है. आज का दिन शक्ति की देवी मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है. देश भर के देवी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का दिन सिर्फ पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि आपकी कुंडली के सबसे भारी दोषों में से एक 'मंगल दोष' को दूर करने के लिए भी साल का सबसे उत्तम दिन माना जाता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मां ब्रह्मचारिणी का संबंध मंगल ग्रह से है. जो लोग अपनी कुंडली में मंगल की खराब स्थिति, मांगलिक दोष, या विवाह में आ रही देरी से परेशान हैं, उनके लिए आज की पूजा किसी वरदान से कम नहीं है.

क्यों खास है आज का दिन?

शास्त्रों में मंगल ग्रह को ऊर्जा, साहस और पराक्रम का कारक माना गया है, लेकिन जब यह अशुभ होता है, तो व्यक्ति क्रोधी, जल्दबाज और दुर्घटनाओं का शिकार होता है. मां ब्रह्मचारिणी 'तप' की देवी हैं. उनकी साधना अनियंत्रित ऊर्जा को सही दिशा देती है. क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

इस विषय पर लखनऊ के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, "मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है. जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच का है या जो मांगलिक दोष के कारण विवाह में बाधाएं झेल रहे हैं, उन्हें आज लाल रंग के आसन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए. माता ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तप किया था, इसलिए वे विवाह संबंधी अड़चनों को तत्काल दूर करती हैं. आज के दिन माता को लाल गुड़हल का फूल चढ़ाने और 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं स: भौमाय नम:' मंत्र के साथ-साथ देवी के मंत्र का जाप करने से मंगल का दुष्प्रभाव खत्म हो जाता है."