शारदीय नवरात्रि 2026: अपनी राशि के अनुसार करें माता के स्वरूपों की पूजा, चमकेगा भाग्य
नवरात्रि के दौरान 12 राशि के जातकों को अपनी राशियों के अनुसार मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने पर मिलेगी कष्टों से मुक्ति.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:09 PM IST
कुल्लू: भारत में 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. ऐसे में देशभर में माता के मंदिर नवरात्रि के लिए सज गए हैं. भक्तों द्वारा 9 दिनों तक रोजाना मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और विभिन्न माध्यमों से माता का गुणगान किया जाएगा. ऐसे में भक्त अगर अपनी राशि के अनुसार माता के विभिन्न स्वरूपों का पूजन करें, तो उन्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा और हमेशा आर्थिक उन्नति उनके साथ बनी रहेगी.
राशि अनुसार देवी के स्वरूपों की पूजा
आचार्य दीप कुमार ने बताया कि सभी राशि जातकों को अगर अपनी राशि के अनुसार नवरात्रि में माता का पूजन करना हो, तो उन्हें माता के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करना होगा.
- मेष - मेष राशि के जातक को नवरात्रि में मां दुर्गा के साथ-साथ मां कात्यायनी की साधना करनी चाहिए. ऐसा करने से जातक के जीवन में साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा मजबूत होगी. इससे जातक के जीवन में सौहार्द्र बना रहेगा और पापों से मुक्ति मिलेगी.
- वृषभ - वृषभ राशि के जातक को शारदीय नवरात्रि में मां महागौरी की उपासना करनी चाहिए. महागौरी की उपासना अगर जातक सच्चे मन से करेंगे, तो उन्हें समस्त कष्टों से बाहर आने में मदद मिलेगी. मां महागौरी की साधना से उनके मन को शांति मिलेगी और जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी.
- मिथुन - मिथुन राशि के जातक को नवरात्रि में माता दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंदमाता की आराधना करनी चाहिए. इस उपासना से जातक के जीवन से दरिद्रता दूर होगी और जीवन में रोजगार के नए अवसर आएंगे.
- कर्क - कर्क राशि के जातक को नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना करनी चाहिए. इससे उनके जीवन में शांति बनी रहेगी और खुशहाली आएगी. इसके अलावा संतान को भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना होगा.
- सिंह - सिंह राशि के जातक को शारदीय नवरात्रि में मां कूष्मांडा की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए. इससे उन्हें शारीरिक ऊर्जा के साथ मानसिक बल भी मिलेगा. वहीं, अविवाहित लोगों को विवाह के अवसर मिलेंगे और परिवार में भी खुशहाली आएगी.
- कन्या - कन्या राशि के जातक अगर नवरात्रि में मां ब्रह्मचारिणी की उपासना सच्चे ह्रदय से करेंगे, तो उनके लिए शुभ होगा और उनके सभी रुके हुए काम बनने लगेंगे. माता के इस स्वरूप को धैर्य का प्रतीक माना जाता है. इसकी उपासना से जीवन से आ रहे संकट से मुक्ति मिलती हैं.
- तुला - तुला राशि के लोगों को नवरात्रि में माता के अष्टम स्वरूप मां महागौरी की आराधना करनी चाहिए. इससे उनके जीवन में खुशहाली आएगी और सभी समस्याओं का निवारण होगा. इसके अलावा जीवन में संतान की भी प्राप्ति होती है.
- वृश्चिक - वृश्चिक राशि के जातक को शारदीय नवरात्रि में मां कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए. इससे उन्हें किसी भी भय से मुक्ति मिलेगी और जीवन में आय के नए स्त्रोत भी बनेंगे. माता की कृपा से घर और संपति का भी सुख मिलता है.
- धनु - धनु राशि के जातक शारदीय नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की आराधना करेंगे, तो उनके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे होने लगेंगे. वहीं, भूमि संबंधी विवाद भी खत्म होगा और अदालत में चल रहे मामलों से भी मुक्ति मिलेगी.
- मकर - राशि के जातक को शारदीय नवरात्रि में मां कालरात्रि की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए. इससे उन्हें किसी भी तरह के भय से मुक्ति मिलेगी और जीवन में आ रहा संकट भी कट जाएगा. इसकी उपासना से बीमारी भी खत्म होगी और बेकार में खर्च हो रहे पैसों की बर्बादी भी रुक जाएगी.
- कुंभ - कुंभ राशि के जातक यदि नवरात्रि में माता के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे, तो उन्हें आध्यात्मिक शुद्धि मिलेगी और जीवन में खुशहाली आएगी. इसके अलावा माता के पूजन से नई खुशखबरी भी मिलेगी और विदेश जाने के भी योग बनेंगे.
- मीन - मीन राशि के जातक को नवरात्रि में मां चंद्रघंटा की उपासना मन से करनी चाहिए. इससे उन्हें मानसिक शांति के साथ शारीरिक ऊर्जा भी मिलेगी. वहीं, माता की कृपा से पारिवारिक संपत्ति का फायदा होगा और नौकरी में प्रमोशन के भी योग बनेंगे.