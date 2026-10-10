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शारदीय नवरात्रि 2026: अपनी राशि के अनुसार करें माता के स्वरूपों की पूजा, चमकेगा भाग्य

कुल्लू: भारत में 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. ऐसे में देशभर में माता के मंदिर नवरात्रि के लिए सज गए हैं. भक्तों द्वारा 9 दिनों तक रोजाना मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी और विभिन्न माध्यमों से माता का गुणगान किया जाएगा. ऐसे में भक्त अगर अपनी राशि के अनुसार माता के विभिन्न स्वरूपों का पूजन करें, तो उन्हें जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा और हमेशा आर्थिक उन्नति उनके साथ बनी रहेगी.