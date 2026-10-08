10 या 11 अक्टूबर कब से होंगे शारदीय नवरात्र ? जानें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त
घट स्थापना में कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल और पत्ते स्थापित किए जाते है. इसे शक्ति के आह्वान का प्रतीक माना जाता है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 3:34 PM IST
शारदीय नवरात्र को लेकर इस बार तारीख को लेकर लोगों में असमंजस है कि नवरात्र 10 अक्टूबर से शुरू होंगे या 11 अक्टूबर से. पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर रविवार से होगी. इसी दिन पहले नवरात्र पर घट स्थापना की जाएगी और मां शैलपुत्री की पूजा होगी. अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात करीब 9 बजकर 19 मिनट से शुरू होगी और 11 अक्टूबर की रात करीब 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर नवरात्र का पहला दिन 11 अक्टूबर माना जाएगा.
घट स्थापना का शुभ मुहूर्त
आचार्य विजय कुमार के अनुसार 11 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 19 मिनट से 10 बजकर 12 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 44 मिनट से दोपहर 12 बजकर 31 मिनट तक रहेगा. पंचांग परंपरा में घट स्थापना प्रतिपदा तिथि के दौरान दिन के शुरुआती हिस्से में करना शुभ माना जाता है.
किस दिन किस देवी की पूजा?
नवरात्र के पहले दिन 11 अक्टूबर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है. दूसरे दिन 12 अक्टूबर को मां ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन 13 अक्टूबर को मां चंद्रघंटा, चौथे दिन 14 अक्टूबर को मां कूष्मांडा और पांचवें दिन 15 अक्टूबर को मां स्कंदमाता की पूजा होगी. इसके बाद छठे दिन 16 अक्टूबर को मां कात्यायनी, सातवें दिन 17 अक्टूबर को मां कालरात्रि, आठवें दिन 18 अक्टूबर को मां महागौरी और नौवें दिन 19 अक्टूबर को मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी. इस तरह नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है. वहीं, 20 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा.
घट स्थापना के लिए क्या-क्या चाहिए?
घट स्थापना के लिए साफ मिट्टी, जौ या सप्तधान्य, कलश, जल, आम या अशोक के पत्ते, मौली, सुपारी, अक्षत, नारियल, लाल कपड़ा, फूल और अन्य पूजा सामग्री रखी जाती है. कलश में जल भरकर उसे पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है. कलश के पास मिट्टी में जौ बोने की भी परंपरा है.
नवरात्र में कैसे करें पूजा
आचार्य विजय कुमार के अनुसार सबसे पहले पूजा स्थल की साफ-सफाई कर चौकी पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें. माता को लाल चुनरी, फूल और इत्र अर्पित करें. इसके बाद फल, मिठाई, मेवे और श्रृंगार सामग्री चढ़ाई जा सकती है. विधि के अनुसार कलश स्थापित कर उसके ऊपर नारियल और लाल कपड़ा रखें तथा जौ बोएं. दीप जलाने के बाद देवी की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में माता की आरती कर प्रार्थना करें.
घट स्थापना में किन बातों का रखें ध्यान
धार्मिक परंपराओं के अनुसार घट स्थापना प्रतिपदा तिथि में दिन के शुरुआती हिस्से में करना उचित माना जाता है. इसे रात या अमावस्या के समय नहीं किया जाता. कई पंचांग परंपराओं में चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग के दौरान घट स्थापना से बचने की सलाह दी जाती है. हालांकि इन्हें हर परंपरा में पूर्ण निषिद्ध नहीं माना जाता.
नवरात्र में क्या करें और क्या न करें?
नवरात्र के दौरान पूजा स्थान को साफ रखना, नियमित रूप से दीप जलाना, माता की आराधना करना और अपनी परंपरा के अनुसार व्रत रखना धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. पूजा में साफ-सफाई और सात्विकता का ध्यान रखा जाता है. वहीं घट स्थापना को रात में या अमावस्या के दौरान करने से बचने की सलाह दी जाती है. व्रत रखने वाले लोग अपनी स्वास्थ्य स्थिति और व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार आहार का पालन करें.
क्या है घट स्थापना से जुड़ी मान्यता?
धार्मिक मान्यता में घट या कलश को शक्ति के आह्वान का प्रतीक माना जाता है. कलश में जल भरकर उसके ऊपर नारियल और पत्ते स्थापित करने की परंपरा है. जौ बोना भी नवरात्र की प्रमुख परंपराओं में शामिल है. नौ दिनों तक इसकी देखभाल की जाती है और दशमी के आसपास उगे जौ को शुभ माना जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में घट स्थापना की विधि में कुछ अंतर हो सकता है.
शारदीय नवरात्र मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा का पर्व है. देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे अलग-अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है. उत्तर भारत में नौ दिनों तक देवी पूजा और व्रत की परंपरा है, जबकि इसके बाद विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है.
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