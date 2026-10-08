ETV Bharat / spiritual

10 या 11 अक्टूबर कब से होंगे शारदीय नवरात्र ? जानें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त

शारदीय नवरात्रि 2026 ( ETV BHARAT )

शारदीय नवरात्र को लेकर इस बार तारीख को लेकर लोगों में असमंजस है कि नवरात्र 10 अक्टूबर से शुरू होंगे या 11 अक्टूबर से. पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर रविवार से होगी. इसी दिन पहले नवरात्र पर घट स्थापना की जाएगी और मां शैलपुत्री की पूजा होगी. अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात करीब 9 बजकर 19 मिनट से शुरू होगी और 11 अक्टूबर की रात करीब 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर नवरात्र का पहला दिन 11 अक्टूबर माना जाएगा.

घट स्थापना का शुभ मुहूर्त