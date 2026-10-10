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कल से शुरू हो रहे नवरात्र 2026, कलश स्थापना के लिए मिलेगा सिर्फ इतना समय, जानें घटस्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त

कल 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है ( canva )

हैदराबाद: हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और ऊर्जावान त्योहारों में से एक, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ कल यानी 11 अक्टूबर 2026 (रविवार) से होने जा रहा है. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला यह नौ दिवसीय महापर्व पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा. घरों से लेकर भव्य पूजा पंडालों तक में मां दुर्गा की स्थापना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस साल माता का आगमन बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं.

लखनऊ के वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक, जब भी नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार को होती है, तो माता का वाहन हाथी होता है. देवी पुराण के मुताबिक, माता का हाथी पर आना समाज में सुख-समृद्धि, बंपर फसल और अच्छी वर्षा का संकेत देता है.