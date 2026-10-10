कल से शुरू हो रहे नवरात्र 2026, कलश स्थापना के लिए मिलेगा सिर्फ इतना समय, जानें घटस्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त
कल 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है. घटस्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, कलश स्थापना कैसे करें जानिए ज्योतिषाचार्य से.
Published : October 10, 2026 at 10:35 AM IST
हैदराबाद: हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और ऊर्जावान त्योहारों में से एक, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ कल यानी 11 अक्टूबर 2026 (रविवार) से होने जा रहा है. आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाला यह नौ दिवसीय महापर्व पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जाएगा. घरों से लेकर भव्य पूजा पंडालों तक में मां दुर्गा की स्थापना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस साल माता का आगमन बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं.
लखनऊ के वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के मुताबिक, जब भी नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार को होती है, तो माता का वाहन हाथी होता है. देवी पुराण के मुताबिक, माता का हाथी पर आना समाज में सुख-समृद्धि, बंपर फसल और अच्छी वर्षा का संकेत देता है.
घटस्थापना का सबसे सही समय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना यानी घटस्थापना का विशेष महत्व होता है. कलश को ब्रह्मांड और भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है. इस बार कलश स्थापना के लिए भक्तों को सुबह लंबा और बेहद शुभ समय मिल रहा है:
- घटस्थापना की कुल अवधि: सुबह 08:05 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक.
- चंचल बेला (शुभ समय): सुबह 08:05 बजे से 09:31 बजे तक.
- अमृत बेला (सर्वोत्तम समय): सुबह 09:31 बजे से दोपहर 12:24 बजे तक.
- अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:36 बजे से 12:24 बजे तक (इस समय में कलश स्थापित करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है).
प्रमुख तिथियां और व्रत पारण का नियमधार्मिक नियमों के अनुसार, इस साल नवरात्रि पूरे नौ दिनों की होगी, जिसमें तिथियों का कोई उतार-चढ़ाव (क्षय) नहीं है.
- घटस्थापना: 11 अक्टूबर (रविवार)
- महाष्टमी व्रत: 18 अक्टूबर (रविवार)
- महानवमी: 19 अक्टूबर (सोमवार)
व्रत पारण: 20 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 09:35 बजे के बाद श्रद्धालु अपना व्रत खोल सकेंगे. इसी दिन विजयादशमी का त्योहार भी मनाया जाएगा. मंगलवार को व्रत समापन के कारण इस बार माता की विदाई घोड़े या मुर्गे पर होगी.
कैसे करें कलश स्थापना?
घटस्थापना की विधि बहुत सरल है. सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके गंगाजल छिड़कें. लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. एक मिट्टी के चौड़े बर्तन में पवित्र मिट्टी रखकर जौ (धान) के बीज बोएं. इसके बाद तांबे या मिट्टी के कलश में गंगाजल, सिक्का, सुपारी, अक्षत और दूर्वा डालें. कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखकर, नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर स्थापित करें और मां दुर्गा का आह्वान करें.
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