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18 या 19 अक्टूबर कब है अष्टमी? नवमी को लेकर भी क्यों कनफ्यूज हैं लोग

कुल्लू: भारत में इन दिनों नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है. देशभर में शक्तिपीठों और माता के मंदिरों में भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है. साधकों द्वारा 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना की जा रही है. वहीं, कुछ लोगों द्वारा अष्टमी और नवमी का व्रत रखा जाता है. अष्टमी के दिन माता महागौरी की साधना की जाएगी. रविवार को सारा दिन अष्टमी की तिथि रहेगी और सोमवार को नवमी की तिथि शुरू हो जाएगी.

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 18 अक्टूबर रविवार को सुबह 8 बजकर 28 मिनट से शुरू होगी. यह तिथि 19 अक्टूबर, सोमवार को सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि और पूजा की परंपराओं के आधार पर महाष्टमी का पर्व 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा, लेकिन 18 अक्टूबर को भी सारा दिन अष्टमी होने के कारण भक्त पूजा अर्चना का कार्य कर सकते हैं. वहीं, अष्टमी और नवमी को दोनों दिन भक्तों द्वारा कन्या पूजन किया जाता है.

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि शारदीय नवरात्रि में महानवमी 19 अक्टूबर सोमवार को मनाई जाएगी. अष्टमी तिथि सोमवार सुबह 10 बजकर 51 मिनट के आसपास समाप्त होने के बाद नवमी तिथि शुरू होगी और यह मंगलवार को दोपहर 12 बजे तक रहेगी. ऐसे में मंगलवार को उदया तिथि के अनुसार नवमी मनाई जाएगी और उसके बाद दशहरा उत्सव शुरू हो जाएगा. नवमी के दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और नवरात्रि के समापन पर कई श्रद्धालु हवन, कन्या पूजन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करते हैं.

"नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा करने का विधान है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मां महागौरी भक्तों को सुख, शांति और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं. इस दिन श्रद्धालु व्रत रखकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं." - आचार्य दीप कुमार

अष्टमी पर मां महागौरी की पूजा

आचार्य दीप कुमार ने बताया कि माता दुर्गा के आठवें स्वरूप मां महागौरी को शांति, पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि उनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भक्तों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. महाष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां महागौरी की पूजा की जाती है मां को फूल, फल, मिठाई और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है. इसके बाद दुर्गा चालीसा, मंत्रों और आरती के जरिए मां की आराधना की जाती है. ऐसे में कई घरों और मंदिरों में इस दिन विशेष पूजा और हवन भी किया जाता है.