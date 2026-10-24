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कल या परसों? जानें शरद पूर्णिमा की सही तारीख और अमृत वाली खीर रखने का बेस्ट समय

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: इस साल शरद पूर्णिमा की सही तारीख को लेकर लोगों में काफी उलझन है कि यह कल है या परसों. अगर आप भी परेशान हैं, तो आपको बता दें कि इस साल शरद पूर्णिमा कल यानी रविवार, 25 अक्टूबर 2026 को मनाई जाएगी. लखनऊ के प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, शरद पूर्णिमा का त्योहार उसी रात मनाया जाता है जिस रात पूर्णिमा तिथि में 'निशिता मुहूर्त' यानी मध्यरात्रि का समय मिलता है.

26 अक्टूबर की रात को पूर्णिमा तिथि उपलब्ध नहीं रहेगी, इसलिए 25 अक्टूबर की रात को ही खुले आसमान के नीचे अमृत वाली खीर रखी जाएगी.

जानिए क्यों है तारीख को लेकर भ्रम?

पंचांग के अनुसार, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि कल 25 अक्टूबर को दोपहर 11:55 बजे से शुरू हो रही है. यह तिथि अगले दिन यानी 26 अक्टूबर को सुबह 09:41 बजे समाप्त हो जाएगी. हिंदू धर्म में वैसे तो उदयतिथि (उगते सूर्य की तिथि) को महत्व दिया जाता है, जिसके हिसाब से पूर्णिमा 26 अक्टूबर को बैठती है. लेकिन शरद पूर्णिमा का मुख्य नियम रात की पूजा और चांदनी से जुड़ा है. 26 अक्टूबर की रात को पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी. इसलिए 25 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रखना और रात को खीर रखना ही पूरी तरह शास्त्रसम्मत और उत्तम है. शरद पूर्णिमा पर बन रहे हैं 3 शुभ योग

इस बार की शरद पूर्णिमा बेहद खास है क्योंकि इस दिन एक साथ 3 महासंयोग बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व कई गुना बढ़ गया है: हर्षण योग: सुबह से लेकर शाम 05:22 बजे तक रहेगा.

रवि योग: सुबह 06:28 बजे से शुरू होकर शाम 07:22 बजे तक रहेगा.

सर्वार्थ सिद्धि योग: शाम को 07:22 बजे से शुरू होगा और अगले दिन 26 अक्टूबर की सुबह 06:29 बजे तक रहेगा. इस योग में किए गए सभी कार्य सफल होते हैं.