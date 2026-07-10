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27 जुलाई से उल्टी चाल चलेंगे शनि देव, दिसंबर तक इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन! भूलकर भी न करें ये गलतियां

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में न्याय और कर्मफल के देवता माने जाने वाले शनि देव जल्द ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. गणनाओं के अनुसार, आगामी 27 जुलाई 2026 से शनि देव मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं. शनि की यह वक्री स्थिति 11 दिसंबर 2026 तक रहेगी. कुल 138 दिनों की इस अवधि में शनि देव का प्रभाव न केवल लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि उनके करियर, आर्थिक स्थिति और मानसिक संतुलन पर भी गहराई से पड़ेगा.

ज्योतिष में 'वक्री' होने का अर्थ है कि जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है. लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा के अनुसार, शनि का वक्री होना डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, पुराने अधूरे कामों को सुधारने और धैर्य की परीक्षा का समय होता है. इस दौरान जल्दबाजी में लिए गए फैसले भारी नुकसान करा सकते हैं. वैसे तो इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, मीन और कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है.

मेष राशि: बढ़ेंगे खर्च, आर्थिक फैसलों में बरतें सावधानी

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर उनके बारहवें भाव को प्रभावित करेगा. इस दौरान आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. यदि आप कोई बड़ा निवेश, लोन या बिजनेस पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच-समझकर कदम उठाएं. नौकरीपेशा लोगों पर काम का बोझ बढ़ सकता है. किसी को भी बिना लिखा-पढ़ी के पैसा उधार देने से बचें.

मीन राशि: आत्मविश्वास और सेहत पर दें विशेष ध्यान

शनि देव आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ा मानसिक प्रभाव आप पर ही दिखेगा. इस दौरान कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है और बनते कामों में रुकावट आ सकती है. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा. सेहत के मामले में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं. इस समय भावुक होने के बजाय व्यावहारिक होकर फैसले लें और खान-पान का ध्यान रखें.