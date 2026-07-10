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27 जुलाई से उल्टी चाल चलेंगे शनि देव, दिसंबर तक इन 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन! भूलकर भी न करें ये गलतियां

27 जुलाई से शनि देव मीन राशि में वक्री होंगे. दिसंबर तक प्रभावित लोगों को आर्थिक फैसलों, सेहत और विवादों से बचना होगा.

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27 जुलाई से उलटी चाल चलेंगे शनि देव (file photo)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 10, 2026 at 2:03 PM IST

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Updated : July 10, 2026 at 2:18 PM IST

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हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में न्याय और कर्मफल के देवता माने जाने वाले शनि देव जल्द ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं. गणनाओं के अनुसार, आगामी 27 जुलाई 2026 से शनि देव मीन राशि में वक्री (उल्टी चाल) होने जा रहे हैं. शनि की यह वक्री स्थिति 11 दिसंबर 2026 तक रहेगी. कुल 138 दिनों की इस अवधि में शनि देव का प्रभाव न केवल लोगों के व्यक्तिगत जीवन पर, बल्कि उनके करियर, आर्थिक स्थिति और मानसिक संतुलन पर भी गहराई से पड़ेगा.

ज्योतिष में 'वक्री' होने का अर्थ है कि जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है. लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य उमाकांत मिश्रा के अनुसार, शनि का वक्री होना डराने के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण, पुराने अधूरे कामों को सुधारने और धैर्य की परीक्षा का समय होता है. इस दौरान जल्दबाजी में लिए गए फैसले भारी नुकसान करा सकते हैं. वैसे तो इसका असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, मीन और कुंभ राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है.

मेष राशि: बढ़ेंगे खर्च, आर्थिक फैसलों में बरतें सावधानी
मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर उनके बारहवें भाव को प्रभावित करेगा. इस दौरान आपके अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है. यदि आप कोई बड़ा निवेश, लोन या बिजनेस पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो बहुत सोच-समझकर कदम उठाएं. नौकरीपेशा लोगों पर काम का बोझ बढ़ सकता है. किसी को भी बिना लिखा-पढ़ी के पैसा उधार देने से बचें.

मीन राशि: आत्मविश्वास और सेहत पर दें विशेष ध्यान
शनि देव आपकी ही राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए सबसे बड़ा मानसिक प्रभाव आप पर ही दिखेगा. इस दौरान कुछ लोगों में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है और बनते कामों में रुकावट आ सकती है. कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ेगा. सेहत के मामले में छोटी-मोटी परेशानियां आ सकती हैं. इस समय भावुक होने के बजाय व्यावहारिक होकर फैसले लें और खान-पान का ध्यान रखें.

कुंभ राशि: धैर्य और संयम ही दिलाएगा सफलता
कुंभ राशि के जातकों पर पहले से ही शनि का प्रभाव चल रहा है. वक्री काल में कार्यस्थल पर नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं. अपने वरिष्ठ अधिकारियों (Superiors) के साथ बातचीत करते समय संयम रखें और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. व्यापारी वर्ग नया काम शुरू करने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें. इस समय आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा.

वक्री काल के दौरान क्या करें और क्या न करें?

  • पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें और फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं.
  • ऑफिस या बिजनेस में अपने अहंकार (Ego) को दूर रखें और सहकर्मियों से न उलझें.
  • निवेश या संपत्ति से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को दोबारा अच्छी तरह जांच लें.

अशुभ प्रभावों से बचने के पारंपरिक उपाय
शनि देव के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. रोजाना या शनिवार के दिन "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही शनिवार को गरीबों या जरूरतमंदों को काले कपड़े, काली उड़द की दाल या भोजन दान करना अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा.

यह भी पढ़ें- 13 जुलाई को 'डबल संकट': आसमान में बनेंगे 2 अशुभ योग, इन 5 राशियों की बढ़ जाएगी मुसीबत!

Last Updated : July 10, 2026 at 2:18 PM IST

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