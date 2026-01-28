ETV Bharat / spiritual

शनि देव बदल रहे हैं नक्षत्र, 21 मार्च से इन 4 राशियों की उड़ने वाली है नींद, बढ़ सकती हैं मुश्किलें!

हैदराबाद: ब्रह्मांड के न्यायधीश और कर्मफल दाता शनि देव जल्द ही अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 21 मार्च 2026, शनिवार को शाम 04:00 बजे शनि देव उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेंगे. लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, शनि का यह गोचर अत्यंत प्रभावशाली होगा क्योंकि शनि एक मंद गति से चलने वाला ग्रह है जिसका प्रभाव स्थायी और गहरा होता है.

डॉ. मिश्र बताते हैं कि शनि व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर फल देते हैं. हालांकि शनि का प्रभाव हर राशि पर अलग होता है, लेकिन इस विशेष नक्षत्र परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव मुख्य रूप से मेष, कर्क, तुला और मकर राशियों पर देखा जा सकता है.

प्रभावित राशियों का विस्तृत विश्लेषण

1. मेष राशि (Aries): आत्मविश्वास और सेहत की चुनौती

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का प्रथम भाव में प्रभाव मानसिक अशांति पैदा कर सकता है. इस दौरान जातकों में आत्मविश्वास की कमी और निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी. क्रोध और जल्दबाजी में लिए गए फैसले भारी वित्तीय नुकसान करा सकते हैं. स्वास्थ्य के मोर्चे पर सावधानी बरतें; विशेषकर अनिद्रा और मानसिक तनाव से बचने के लिए संतुलित जीवनशैली अपनाएं.

2. कर्क राशि (Cancer): करियर और कार्यक्षेत्र में बढ़ेगा दबाव

कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ मतभेद या राजनीति का सामना करना पड़ सकता है. जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ आपको थका सकता है. इस समय धैर्य और संयम ही आपका सबसे बड़ा हथियार है. विवादों से दूरी बनाए रखें और शांत रहकर काम निपटाएं.