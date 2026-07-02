आज सुबह ही शनिदेव ने बदला अपना नक्षत्र, इन 4 राशियों की बंद किस्मत का खुलेगा ताला, मिलेगी छप्परफाड़ कामयाबी!
आज सुबह शनि देव ने रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया, जिससे चार राशियों की किस्मत बदलेगी और भारी धन लाभ होने के प्रबल योग हैं.
Published : July 2, 2026 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफल दाता और न्याय का देवता माना जाता है. ग्रहों के गोचर की तरह ही शनि देव का एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाना बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, आज यानी 2 जुलाई 2026 को सुबह 08:22 बजे शनि देव रेवती नक्षत्र के दूसरे पद में प्रवेश कर चुके हैं. शनि का यह नक्षत्र परिवर्तन सभी 12 राशियों के जीवन पर सीधा और गहरा असर डालेगा. ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, इस बदलाव से कुछ खास राशियों के जीवन में जबरदस्त सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके करियर, व्यापार व आर्थिक स्थिति को बड़ा लाभ होगा.
लखनऊ के जाने-माने ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्रा के अनुसार
"शनि देव का रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जाना ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बड़ा बदलाव ला रहा है. रेवती नक्षत्र का यह चरण जातक को उसके कर्मों के अनुसार फल देने के लिए प्रेरित करता है. जिन लोगों ने अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी और कड़ी मेहनत की है, उन्हें इस अवधि में अप्रत्याशित सफलता, पद-प्रतिष्ठा और रुका हुआ धन वापस मिलेगा."
इन राशियों पर पड़ेगा मुख्य असर
मेष राशि: मेष राशि के जातकों के लिए यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद शुभ रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे उनके पद और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. व्यापारियों के लिए मुनाफे के नए रास्ते खुलेंगे और लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिल सकता है. निवेश से भी अच्छे रिटर्न की उम्मीद है.
वृषभ राशि: इस परिवर्तन से वृषभ राशि के लोगों के आदर और सम्मान में बढ़ोतरी होगी. ऑफिस में आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति (प्रमोशन) के योग बनेंगे. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल है. किस्मत का साथ मिलने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी.
मिथुन राशि: मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय मिले-जुले परिणाम लेकर आएगा. शनि देव के प्रभाव से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं संभव हो सकती हैं. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. हालांकि, आपको अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपका बजट प्रभावित हो सकता है.
कर्क राशि: कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह अवधि भाग्य का पूरा साथ लेकर आएगी. यदि आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं, तो जुलाई की शुरुआत में ही आपको बेहतरीन ऑफर मिल सकते हैं. कार्यक्षेत्र में सीनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. पिछले कुछ समय से चल रहा मानसिक तनाव कम होगा और पारिवारिक जीवन खुशहाल बनेगा.
सिंह राशि: सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर पार्टनरशिप (साझेदारी) के कामों में लाभ लेकर आएगा. जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई भी पुराना मनमुटाव दूर होगा और आपसी समझ बढ़ेगी. व्यापार विस्तार के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.
कन्या राशि: कन्या राशि के लोगों को अपने करियर में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. नौकरीपेशा लोगों को अपने विरोधियों और शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है. हालांकि, जो लोग कानूनी विवादों या कर्ज से परेशान थे, उन्हें इस अवधि में राहत मिल सकती है. अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें.
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