27 साल बाद शनि ने किया नक्षत्र परिवर्तन, आज से इन राशियों की चांदी ही चांदी, बरसेगा छप्परफाड़ पैसा और सुख!

27 साल बाद शनि ने किया नक्षत्र परिवर्तन, आज से इन राशियों की चांदी ही चांदी, बरसेगा छप्परफाड़ पैसा और सुख!
ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, शनि देव का उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है. जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा.
Published : January 20, 2026 at 11:41 AM IST
हैदराबाद: वैदिक ज्योतिष में ग्रहों के नक्षत्र और राशि परिवर्तन को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव मानव जीवन, करियर, स्वास्थ्य और समाज पर पड़ता है. न्याय के देवता और कर्मफल दाता शनिदेव ने 20 जनवरी 2026 को एक विशेष गोचर किया है. करीब 27 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनि अपने ही नक्षत्र उत्तराभाद्रपद में प्रवेश कर चुके हैं.
यह गोचर इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं. शनि इस नक्षत्र में 20 जनवरी से 17 मई 2026 तक लगभग चार महीने तक विराजमान रहेंगे. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार , यह समय कई राशियों के लिए भाग्य परिवर्तन और जीवन में स्थिरता लाने वाला सिद्ध हो सकता है.
उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का महत्व
उत्तराभाद्रपद 27 नक्षत्रों में 26वां नक्षत्र है, जो मीन राशि के 3°20′ से 16°40′ अंश तक फैला होता है. यह नक्षत्र अनुशासन, धैर्य, आत्मसंयम और निरंतर परिश्रम का प्रतीक माना जाता है. इस नक्षत्र में शनि का गोचर जीवन में धीमी लेकिन स्थायी सफलता देता है. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि, जिन लोगों का जन्म लगभग 27 वर्ष पहले उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में हुआ था, उनके लिए यह समय जीवन की दिशा तय करने वाला हो सकता है, क्योंकि यह उम्र करियर निर्माण, जिम्मेदारियों और स्थिरता की होती है.
सभी 12 राशियों पर शनि नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव
मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए यह समय परीक्षा का है. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और धैर्य की आवश्यकता होगी. जल्दबाज़ी नुकसान दे सकती है. अप्रैल के बाद मेहनत का फल मिलने लगेगा. स्वास्थ्य और पारिवारिक संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा.
वृषभ राशि
यह गोचर वृषभ राशि के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है. आय में वृद्धि, नौकरी में स्थिरता और व्यापार में लाभ के संकेत हैं. लंबे समय से चल रही करियर की चिंताएं दूर हो सकती हैं. भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार होगा.
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को मान-सम्मान और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि मिल सकती है. नई जिम्मेदारियां मिलने से पहचान बनेगी. धन आगमन के योग हैं, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. वाणी में संयम रखना आवश्यक होगा.
कर्क राशि
इस दौरान कर्क राशि के लोगों को भावनात्मक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. नौकरी में बदलाव या स्थानांतरण के संकेत मिल सकते हैं. स्वास्थ्य, विशेषकर नींद और पाचन पर ध्यान देना जरूरी होगा.
सिंह राशि
सिंह राशि वालों को संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी. मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम स्थायी होंगे. वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध बेहतर करने की आवश्यकता है. नेतृत्व से जुड़े लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ सकती है.
कन्या राशि
कन्या राशि के लिए यह गोचर राहत और स्थिरता लेकर आएगा. लंबे समय से चली आ रही आर्थिक और करियर समस्याएं समाप्त होंगी. प्रमोशन या जिम्मेदार पद मिलने के योग बन रहे हैं. मानसिक शांति में वृद्धि होगी.
तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए यह समय कर्म प्रधान रहेगा. मेहनत अधिक होगी, लेकिन शनि का न्यायपूर्ण फल जरूर मिलेगा. साझेदारी और कानूनी मामलों में सतर्कता आवश्यक होगी. दांपत्य जीवन में संवाद बनाए रखें.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्लेषण का है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत हैं. ध्यान, साधना और आध्यात्मिक गतिविधियां मानसिक मजबूती देंगी.
धनु राशि
धनु राशि के लिए यह गोचर निर्णायक साबित हो सकता है. जीवन की अस्थिरता दूर होगी. करियर को नई दिशा मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इस समय शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक लाभ देंगे.
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह गोचर संघर्षों से राहत देने वाला है. पिछले समय की परेशानियां धीरे-धीरे समाप्त होंगी. करियर ग्रोथ, धन लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों को मेहनत का फल थोड़ा देर से मिलेगा, लेकिन वह स्थायी होगा. करियर में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. स्वास्थ्य, विशेषकर हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें.
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए यह गोचर आध्यात्मिक उन्नति और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है. करियर में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी. रचनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा.
