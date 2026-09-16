11 दिसंबर से पलटने वाली है इन 4 राशियों की किस्मत, शनि देव देंगे 'राजयोग' का महावरदान!
11 दिसंबर को शनि देव के मार्गी होते ही 30 साल बाद 'धन लक्ष्मी राजयोग' बनेगा, जिससे चार भाग्यशाली राशियों का स्वर्णिम काल शुरू होगा.
Published : September 16, 2026 at 12:38 PM IST
हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से साल 2026 का अंत बेहद खास होने जा रहा है. ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को न्याय और कर्म के देवता शनि देव अपनी वक्री चाल को समाप्त करके मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. बीते 27 जुलाई से शनि वक्री अवस्था में चल रहे थे, जिससे कई राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी. दिसंबर में शनि के सीधी दिशा में कदम बढ़ाते ही ब्रह्मांड में लगभग 30 साल बाद एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली 'धन लक्ष्मी राजयोग' का निर्माण होने जा रहा है.
ज्योतिषविदों का मानना है कि इस राजयोग का सकारात्मक प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनका स्वर्णिम काल शुरू होने वाला है. इन राशियों के जीवन से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, कर्ज और कार्यक्षेत्र में आ रही तमाम बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी. आइए जानते हैं वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत अब पलटने वाली है.
इस महागोचर और राजयोग के प्रभाव पर चित्रकूट के प्रसिद्ध ज्योतिष व वास्तु विशेषज्ञ आचार्य राजेश का कहना है
"शनि देव का मीन राशि में मार्गी होना और 'धन लक्ष्मी राजयोग' का बनना सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं है. शनि जब सीधी चाल चलते हैं, तो वे जातकों को उनकी पिछली मेहनत का पूरा फल देना शुरू करते हैं. जिन लोगों के काम पिछले कई महीनों से अकारण अटक रहे थे या जिन्हें व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था, उन्हें 11 दिसंबर के बाद से अप्रत्याशित सफलता और अचानक धन लाभ देखने को मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय जीवन में एक बड़ा सकारात्मक यू-टर्न लेकर आ रहा है."
इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार
वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि की सीधी चाल भाग्य बदलने वाली साबित होगी. काफी समय से अटका हुआ या डूबा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता, मनचाहा ट्रांसफर या पदोन्नति (प्रमोशन) मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने निवेश से भारी मुनाफा होगा.
मिथुन राशि: मिथुन राशि के लोगों के लिए यह राजयोग जीवन में बड़ी स्थिरता और आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. आपके बैंक बैलेंस में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. यदि आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे, तो इस अवधि में देश-विदेश की बड़ी कंपनियों से बेहतरीन ऑफर्स मिल सकते हैं. समाज और परिवार में आपका मान-सम्मान व कद बढ़ेगा.
तुला राशि: तुला राशि शनि देव की उच्च राशि मानी जाती है, इसलिए शनि का मार्गी होना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस दौरान भूमि, नया घर या वाहन खरीदने का आपका पुराना सपना सच हो सकता है. कर्ज और उधारी के दलदल से बाहर निकलने के नए रास्ते खुलेंगे. पारिवारिक विवाद सुलझेंगे और घर में खुशहाली का माहौल रहेगा.
कुंभ राशि: कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं. अपनी ही राशि के जातकों पर शनि देव इस बार 'धन लक्ष्मी राजयोग' का सबसे बड़ा आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं. नौकरी में आपकी मेहनत को बॉस और उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जाएगा. जो लोग नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या काम का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय सबसे उत्तम है. आपको पुरानी बीमारियों और मानसिक तनाव से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी.
शनि देव की कृपा पाने के लिए जरूर करें ये उपाय
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस राजयोग का शत-प्रतिशत लाभ उठाने और शनि देव के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जातकों को कुछ आसान उपाय अवश्य करने चाहिए:
- सरसों के तेल का दीपक: प्रत्येक शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं.
- गरीबों को दान: शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, कंबल या काले जूतों का दान करें.
- मंत्र जाप: नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनि देव के बीज मंत्र ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. हनुमान जी की पूजा करने वाले जातकों को शनि देव कभी प्रताड़ित नहीं करते हैं.
ये भी पढ़ें : Explained : पिछले 10 सालों में कितना बदला पेमेंट सिस्टम, कब तक फ्री में चलता रहेगा यूपीआई ?