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11 दिसंबर से पलटने वाली है इन 4 राशियों की किस्मत, शनि देव देंगे 'राजयोग' का महावरदान!

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से साल 2026 का अंत बेहद खास होने जा रहा है. ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, 11 दिसंबर 2026 को न्याय और कर्म के देवता शनि देव अपनी वक्री चाल को समाप्त करके मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. बीते 27 जुलाई से शनि वक्री अवस्था में चल रहे थे, जिससे कई राशियों के जीवन में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी. दिसंबर में शनि के सीधी दिशा में कदम बढ़ाते ही ब्रह्मांड में लगभग 30 साल बाद एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली 'धन लक्ष्मी राजयोग' का निर्माण होने जा रहा है.

ज्योतिषविदों का मानना है कि इस राजयोग का सकारात्मक प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मुख्य रूप से 4 भाग्यशाली राशियां ऐसी हैं जिनका स्वर्णिम काल शुरू होने वाला है. इन राशियों के जीवन से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, कर्ज और कार्यक्षेत्र में आ रही तमाम बाधाएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी. आइए जानते हैं वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी किस्मत अब पलटने वाली है.

इस महागोचर और राजयोग के प्रभाव पर चित्रकूट के प्रसिद्ध ज्योतिष व वास्तु विशेषज्ञ आचार्य राजेश का कहना है

"शनि देव का मीन राशि में मार्गी होना और 'धन लक्ष्मी राजयोग' का बनना सामान्य ज्योतिषीय घटना नहीं है. शनि जब सीधी चाल चलते हैं, तो वे जातकों को उनकी पिछली मेहनत का पूरा फल देना शुरू करते हैं. जिन लोगों के काम पिछले कई महीनों से अकारण अटक रहे थे या जिन्हें व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था, उन्हें 11 दिसंबर के बाद से अप्रत्याशित सफलता और अचानक धन लाभ देखने को मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए यह समय जीवन में एक बड़ा सकारात्मक यू-टर्न लेकर आ रहा है."

इन 4 राशियों के खुलेंगे भाग्य के द्वार

वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि की सीधी चाल भाग्य बदलने वाली साबित होगी. काफी समय से अटका हुआ या डूबा हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता, मनचाहा ट्रांसफर या पदोन्नति (प्रमोशन) मिलने के प्रबल योग हैं. व्यापार से जुड़े लोगों को पुराने निवेश से भारी मुनाफा होगा.