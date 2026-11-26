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Shani Margi 2026: 11 दिसंबर से सीधी चाल चलेंगे शनि देव, इन 4 राशियों के करियर और जेब पर मंडराया संकट!

शनि देव ( ETV Bharat )

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में न्याय और कर्म के देवता माने जाने वाले शनि देव आगामी 11 दिसंबर को मीन राशि में मार्गी होने जा रहे हैं. यानी इस दिन से शनि देव अपनी उल्टी चाल छोड़कर सीधी चाल चलना शुरू करेंगे. लखनऊ के ज्यातिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, शनि की यह सीधी चाल जहां कई राशियों के लिए राहत लेकर आएगी, वहीं चार राशियों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. इस दौरान इन राशियों को अपने करियर और आर्थिक फैसलों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

किन 4 राशियों को रहना होगा सतर्क?

मेष राशि: मेष राशि के जातकों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है और शनि बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. यह भाव खर्च और स्थान परिवर्तन से जुड़ा होता है. ऐसे में नौकरी के सिलसिले में विदेश जाने या शहर बदलने की योजना बना रहे लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. इस अवधि में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए कर्ज लेने से बचें और बजट बनाकर चलें. किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले कागजात अच्छी तरह जांच लें.