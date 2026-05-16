शनि जयंती 2026: इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे न्याय के देवता, लेकिन साढ़ेसाती और ढैय्या वाले रहें सावधान!
शनि जयंती पर शनिश्चरी अमावस्या का दुर्लभ संयोग बना है, जिससे कुंभ और वृषभ सहित पांच राशियों का भाग्यशाली और सुनहरा दौर शुरू होगा.
Published : May 16, 2026 at 4:01 PM IST
हैदराबाद: आज, 16 मई 2026 को देश भर में शनि जयंती का पावन पर्व बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस साल की शनि जयंती ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत खास और दुर्लभ मानी जा रही है. पूरे 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनि जयंती के दिन 'शनिश्चरी अमावस्या' का महासंयोग बना है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, ग्रहों की यह विशेष स्थिति कुछ चुनिंदा राशियों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने जा रही है, जिससे उनके जीवन का सुनहरा दौर शुरू होगा.
शनि देव की प्रिय राशियां और महालाभ
न्याय के देवता और कर्मफल दाता शनि देव इस महासंयोग के प्रभाव से कुछ राशियों पर विशेष रूप से मेहरबान रहने वाले हैं. इन भाग्यशाली राशियों में कुंभ, वृषभ, मिथुन, मेष और सिंह शामिल हैं.
कुंभ और वृषभ राशि: कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव और पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी. वहीं वृषभ राशि के लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे और व्यापार में अप्रत्याशित धन लाभ होगा.
मिथुन और मेष राशि: मिथुन राशि के जातकों को करियर में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. मेष राशि के जातकों के लंबे समय से रुके हुए काम अब तेजी से गति पकड़ेंगे.
सिंह राशि: नौकरीपेशा लोगों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आज से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.
साढ़ेसाती और ढैय्या वाली राशियां रहें सावधान
जहां कुछ राशियों के लिए यह समय वरदान की तरह है, वहीं वर्तमान में शनि के मीन राशि में गोचर होने के कारण कुछ राशियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है. इस समय मीन, कुंभ और मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव है, जिसके कारण इन्हें धन के लेन-देन और निवेश में जल्दबाजी से बचना चाहिए. इसके अलावा, सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है, जिससे इन्हें सेहत और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की सलाह दी गई है.
अमावस्या पर जरूर करें ये उपाय
आज के इस पावन दिन पर शनि देव के दोषों को शांत करने और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं. श्रद्धालुओं को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने, काले तिल, काली उड़द और ऊनी कपड़ों का दान करने की सलाह दी गई है. साथ ही "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करना आज के दिन कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है.
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