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शनि जयंती 2026: इन 5 राशियों पर मेहरबान रहेंगे न्याय के देवता, लेकिन साढ़ेसाती और ढैय्या वाले रहें सावधान!

सांकेतिक फोटो ( ETV Bharat )

हैदराबाद: आज, 16 मई 2026 को देश भर में शनि जयंती का पावन पर्व बेहद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस साल की शनि जयंती ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत खास और दुर्लभ मानी जा रही है. पूरे 13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनि जयंती के दिन 'शनिश्चरी अमावस्या' का महासंयोग बना है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, ग्रहों की यह विशेष स्थिति कुछ चुनिंदा राशियों के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने जा रही है, जिससे उनके जीवन का सुनहरा दौर शुरू होगा. शनि देव की प्रिय राशियां और महालाभ

न्याय के देवता और कर्मफल दाता शनि देव इस महासंयोग के प्रभाव से कुछ राशियों पर विशेष रूप से मेहरबान रहने वाले हैं. इन भाग्यशाली राशियों में कुंभ, वृषभ, मिथुन, मेष और सिंह शामिल हैं. कुंभ और वृषभ राशि: कुंभ राशि के स्वामी स्वयं शनि देव हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को मानसिक तनाव और पुराने कर्जों से मुक्ति मिलेगी. वहीं वृषभ राशि के लोगों के लिए आय के नए स्रोत खुलेंगे और व्यापार में अप्रत्याशित धन लाभ होगा. मिथुन और मेष राशि: मिथुन राशि के जातकों को करियर में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. मेष राशि के जातकों के लंबे समय से रुके हुए काम अब तेजी से गति पकड़ेंगे.