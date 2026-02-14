ETV Bharat / spiritual

30 साल बाद शनि का महागोचर, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, तो इन पर टूटेगा चुनौतियों का पहाड़!

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मफलदाता ग्रह माना जाता है. वर्ष 2027 में शनि एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. 3 जून 2027 को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे. करीब 30 साल बाद हो रहा यह गोचर आम जीवन, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है. लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, यह परिवर्तन कुछ राशियों के लिए राहत तो कुछ के लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा. शनि का मेष में प्रवेश क्यों है खास?

शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है. वे एक राशि में लगभग ढाई वर्ष तक रहते हैं. मेष राशि शनि की नीच राशि मानी जाती है. ज्योतिष मान्यता है कि नीच राशि में शनि अप्रत्याशित बदलाव, करियर में मोड़ और जीवन की दिशा बदलने वाले अवसर दे सकते हैं. जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए थे या मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा था, उन्हें इस गोचर के बाद सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. 3 जून 2027 से बदलेगी चाल

3 जून 2027 को शनि का मेष राशि में प्रवेश कई राशियों की दशा में परिवर्तन लाएगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह गोचर दीर्घकालिक प्रभाव वाला माना जा रहा है. इन राशियों को मिलेगी राहत कुंभ राशि के लिए खत्म होगी साढ़े साती

कुंभ राशि के जातकों पर चल रही शनि साढ़े साती समाप्त हो जाएगी. मानसिक दबाव, काम में देरी और आर्थिक तनाव से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सकती है. नौकरी में बदलाव, नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन सकते हैं.