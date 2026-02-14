30 साल बाद शनि का महागोचर, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, तो इन पर टूटेगा चुनौतियों का पहाड़!

ETV Bharat / spiritual

3 जून 2027 को शनि का मेष राशि में गोचर कुंभ, सिंह और धनु को राहत देगा,जबकि वृषभ, कन्या और मकर के लिए चुनौतियां बढ़ाएगा.

शनि देव (file Photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 12:04 PM IST

हैदराबाद: ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्मफलदाता ग्रह माना जाता है. वर्ष 2027 में शनि एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. 3 जून 2027 को शनि मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे. करीब 30 साल बाद हो रहा यह गोचर आम जीवन, नौकरी, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है.

लखनऊ के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार, यह परिवर्तन कुछ राशियों के लिए राहत तो कुछ के लिए नई चुनौतियां लेकर आएगा.

शनि का मेष में प्रवेश क्यों है खास?
शनि को सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है. वे एक राशि में लगभग ढाई वर्ष तक रहते हैं. मेष राशि शनि की नीच राशि मानी जाती है. ज्योतिष मान्यता है कि नीच राशि में शनि अप्रत्याशित बदलाव, करियर में मोड़ और जीवन की दिशा बदलने वाले अवसर दे सकते हैं.

जिन लोगों के काम लंबे समय से अटके हुए थे या मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहा था, उन्हें इस गोचर के बाद सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं.

3 जून 2027 से बदलेगी चाल
3 जून 2027 को शनि का मेष राशि में प्रवेश कई राशियों की दशा में परिवर्तन लाएगा. ज्योतिषीय दृष्टि से यह गोचर दीर्घकालिक प्रभाव वाला माना जा रहा है.

इन राशियों को मिलेगी राहत

कुंभ राशि के लिए खत्म होगी साढ़े साती
कुंभ राशि के जातकों पर चल रही शनि साढ़े साती समाप्त हो जाएगी. मानसिक दबाव, काम में देरी और आर्थिक तनाव से जूझ रहे लोगों को राहत मिल सकती है. नौकरी में बदलाव, नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन सकते हैं.

सिंह और धनु राशि को ढैय्या से मुक्ति
सिंह और धनु राशि के लोगों पर चल रही शनि ढैय्या समाप्त होगी. अचानक खर्च, पारिवारिक तनाव और कार्यक्षेत्र में बाधाएं कम हो सकती हैं. रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बनेगी.

इन राशियों पर शुरू होगी नई चुनौती
जहां कुछ राशियों को राहत मिलेगी, वहीं वृषभ राशि पर शनि साढ़े साती की शुरुआत होगी. कन्या और मकर राशि के जातकों पर शनि ढैय्या आरंभ हो सकती है. इन राशियों के लोगों को आर्थिक मामलों में सावधानी और निर्णयों में सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है.

तीन राशियों के लिए धन लाभ के संकेत
कुंभ, सिंह और धनु राशि के लिए यह गोचर आर्थिक दृष्टि से लाभकारी माना जा रहा है. आमदनी बढ़ने, नए आय स्रोत मिलने और अटका हुआ धन प्राप्त होने के योग बन सकते हैं.

व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए ग्राहक मिल सकते हैं, जबकि नौकरीपेशा वर्ग को वेतन वृद्धि या पदोन्नति मिल सकती है. शनि के कठिन प्रभाव के दौरान की गई मेहनत का फल इस अवधि में मिलने की संभावना है.

क्या रखें विशेष ध्यान?
शनि अनुशासन और ईमानदारी के प्रतीक माने जाते हैं. समय पर कार्य करना, धैर्य बनाए रखना और दिखावे से बचना इस दौरान लाभकारी रहेगा. कुल मिलाकर, 2027 में शनि का यह गोचर कई लोगों के लिए नई शुरुआत का संकेत दे सकता है. जो समय अब तक चुनौतीपूर्ण था, वही आने वाले वर्षों में सफलता की मजबूत नींव साबित हो सकता है.

