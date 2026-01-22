वसंत पंचमी पर बन रहा है 'विष योग', इन 3 राशियों पर मंडरा रहा है संकट!
वसंत पंचमी पर मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति से 'विष योग' बन रहा है. जो ज्योतिष शास्त्र में चुनौतीपूर्ण माना जाता है.
Published : January 22, 2026 at 3:22 PM IST
नई दिल्ली: पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है. इस वर्ष वसंत पंचमी 23 जनवरी 2026, शुक्रवार को पड़ेगी. यह दिन ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा करने पर बुद्धि का विकास होता है और करियर में सफलता के मार्ग खुलते हैं.
हालांकि, इस बार वसंत पंचमी ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष मानी जा रही है. लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र के अनुसार 23 जनवरी 2026 को मीन राशि में शनि और चंद्रमा की युति बनेगी, जिससे विष योग का निर्माण होगा. यह योग कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानी और कार्यक्षेत्र में बाधाओं का कारण बन सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उनसे बचाव के उपाय क्या हैं.
वृषभ राशि
ज्योतिषाचार्य का कहना है कि, वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी. कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं और वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद की स्थिति बन सकती है. आर्थिक मामलों में भी सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है. इसके अलावा प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. उपाय के तौर पर वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को नारियल और पीली चुनरी अर्पित करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं.
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के मन में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है, लेकिन इस समय कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा. उतावलेपन और दिखावे से नुकसान हो सकता है. कार्यों में आ रही रुकावटें मानसिक तनाव बढ़ा सकती हैं. साथ ही नए लोगों के साथ तालमेल बनाने में भी कठिनाई आ सकती है. निवेश से जुड़े फैसले फिलहाल टालना ही उचित होगा. वसंत पंचमी के दिन “ॐ सरस्वती नमो नमः” मंत्र का 108 बार जाप करना लाभकारी रहेगा.
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के लिए यह अवधि उतार-चढ़ाव भरी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों से मतभेद होने की आशंका है. पारिवारिक और प्रेम संबंधों में धैर्य से काम लेना जरूरी होगा. अचानक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. प्रेम संबंधों में भी किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न हो सकता है. ऐसे में वसंत पंचमी के दिन पीली वस्तुओं का दान करना शुभ माना गया है, जिससे परेशानियां कम हो सकती हैं.
कुल मिलाकर, वसंत पंचमी जहां एक ओर ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है, वहीं इस दिन बने विष योग के कारण कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी. उचित उपायों और संयम से इस योग के नकारात्मक प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है.
