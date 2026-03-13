ETV Bharat / spiritual

आज अस्त होंगे शनि देव, इन राशि वालों की पलटेगी किस्मत, छप्पर फाड़कर मिलेगा पैसा और बंद पड़े काम होंगे शुरू!

ज्योतिषाचार्य का कहना है कि शनि के अस्त होने से उनके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं, जिससे कई राशियों को राहत मिलती है.

ETV
सांकेतिक फोटो (Canva)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 'न्याय के देवता' और 'कर्मफल दाता' माने जाने वाले शनि देव आज यानी 13 मार्च, 2026 को शाम 7:13 बजे मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं. खगोलीय गणना के अनुसार, शनि अब अगले 40 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे और 22 अप्रैल, 2026 को सुबह लगभग 4:49 बजे पुनः उदय होंगे.

वैदिक ज्योतिष में शनि का अस्त होना एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है. जब कोई ग्रह सूर्य के अत्यंत निकट आ जाता है, तो वह 'अस्त' हो जाता है, जिससे उसकी अपनी शक्ति कुछ समय के लिए क्षीण हो जाती है. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र का कहना है कि शनि के अस्त होने से उनके नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं, जिससे कई राशियों को राहत मिलती है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है.

इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत
वृषभ राशि: वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का अस्त होना खुशियों की दस्तक लेकर आएगा. पिछले काफी समय से रुके हुए काम अब गति पकड़ने लगेंगे. आर्थिक मोर्चे पर आपको जबरदस्त सुधार देखने को मिलेगा. यदि कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो उसके वापस मिलने के योग हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और पदोन्नति की संभावनाएं बनेंगी. स्वास्थ्य के मामले में भी यह समय राहत देने वाला है; पुरानी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है. पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए शनि का अस्त होना करियर में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में वेतन वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी. जो जातक व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें बड़े सौदे मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अनुकूल है; प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद हल हो सकता है. मानसिक तनाव में कमी आएगी और आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे.

धनु राशि: धनु राशि के जातकों के लिए यह अवधि नई संभावनाओं के द्वार खोलेगी. आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, जिससे सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. विदेश यात्रा की योजना बना रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है. कार्यस्थल पर सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. संतान पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. माता-पिता का आशीर्वाद आपके आत्मबल को बढ़ाएगा. धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं जो मानसिक शांति प्रदान करेंगे.

ज्योतिषियों के अनुसार, हालांकि यह समय इन राशियों के लिए शुभ है, लेकिन शनि के अस्त होने के दौरान किसी भी बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लेना चाहिए. इस दौरान शनि चालीसा का पाठ करना और शनिवार को तिल के तेल का दीपक जलाना सभी राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा.

यह भी पढ़ें- 13 मार्च 2026 का पंचांग: चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी, इस तिथि को शुभ कार्य से करें परहेज

TAGGED:

BUSINESS BUSINESS
शनि कब अस्त हो रहे हैं
SHANI ASTA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.